 WhatsApp hakkında inceleme başlatıldı

Zorunlu askerlik hizmetindeyken, KPSS ile ataması yapılan gence,atandığı kurum tarafından, askerlikle ilişiği bulunanlarla sözleşme imzalanamaz denilerek, atamasının iptal olduğu bildirildi. Peki, Askerdeyken KPSS ile atanan gencin, askerlik şartını taşımıyor diye hakkı yanar mı? Yoksa Askerde bulunması, askerlik hizmetini yapmış sayılma anlamına mı gelmeli?