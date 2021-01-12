Uçtan uca şifreleme nedir? Ne İşe Yarar

Mesajlarda uçtan uca şifreleme sohbet özellikleri etkin olan bir kullanıcıya mesaj gönderdiğiniz de siz ve diğer kişi arasındaki içeriği başka kimse okuyamaz.

Dünyanın en çok tercih edilen platformlararası çalışma özelliğine sahip anlık mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp kullanıcılarını güvenliğini sağlayayan uçtan uca şifreleme yöntemi nedir?

Uçtan uca şifreleme, internet sağlayıcıları, ağ yöneticileri gibi aradaki potansiyel gizli dinleyicilerin, konuşmanın şifresini çözmek için gereken şifreleme anahtarlarına erişmesini engellemektir.

Mesajlar gönderen tarafından sadece alıcıya şifrelenir, bu yüzden üçüncü tarafın bu şifreyi çözmek için bir yolu yoktur ve şifreli olarak saklar. Alıcı şifreli veriyi alır ve şifresini çözer.

NASIL KULLANILIR

WhatApp şifrelemeden yararlanmak için ilk önce sohbeti açmanız, ardından kişi veya grup bilgisi ekranını açmak için kişi-grup ismine dokunmanız, son olarak ise QR kodunu ve 60 haneli numarayı görmek için Şifreleme'ye dokunmanız gerekiyor.

Eğer sohbet edeceğiniz kişiyle fiziksel olarak yan yanaysanız, biriniz diğerinin telefonundaki QR kodunu tarayabilir veya görsel olarak 60 haneli numarayı karşılaştırabilirsiniz.

QR kodunu tararsanız, ve kod doğruysa, yeşil bir tik(onay) işareti belirecektir. Kodlar eşleştiğine göre, kimsenin mesajlarınızı okuyamayacak ve aramalarınızı dinleyemeyecektir.