TikTok Jeton ve Hediye Fiyatları 2022 TikTok Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Tiktok aslan hediyesi ne kadar?

Tiktok aslan hediye fiyatı 4199,86 TL’dir. Tiktok aslan hediyesi göndermek için 29999 hediye puan gerekir. Aslan Tiktok’un en pahalı hediyesidir. Aslan hediyesi göndermek için sayfayı hediye listesinin en sağına kaydırmalı ve 29999 puan yüklemesi sonrasında istediğiniz canlı yayına aslan hediyesi gönderebilirsiniz.

Sosyal medya uygulamaları son dönemde pek çok kullanıcı için gelir kapısı haline geldi. Özellikle dünya genelinde 1 milyar kullanıcıyı aşan TikTok sayesinde kullanıcılar ciddi gelirler elde etmeye başladı. Canlı yayın açmanın daha çok para kazandırdığı TikTok platformunda jeton hediye edilmesi ile kazanç sağlanıyor. Hediye ve jeton miktarı paraya canlı yayın sonun dönüştürülerek bakiye olarak ekleniyor. Hediye fiyatları elde edilen jetonların puan hesaplamasına göre değişiklik gösteriyor.

Güncel Tiktok hediyeleri ve fiyatları aşağıdaki gibidir:

Tiktok Happy New Year yeni yıl hediye fiyatı: 0,7 TL

Tiktok Mini Hoparlör hediye fiyatı: 0,14 TL (1 jeton)

(1 jeton) Tiktok el dalgası hediye fiyatı: 1,26 TL

Tiktok 2022 Gözlüğü fiyatı: 27,86 TL

Tiktok dilek şişesi fiyatı: 1,26 TL

Tiktok ayıcık hediye fiyatı 2022: 14 TL

Tiktok balina dalışı hediye fiyatı: 245 TL

Tiktok Yeni yıl havai fişekleri fiyatı: 283,08 TL

Tiktok deniz köprüsü hediye fiyatı: 1049,86 TL

Tiktok sihirli mektup hediye fiyatı: 0,98 TL

Tiktok çerez tabağı hediye fiyatı: 2,66 TL

Tiktok 2022 Portalı hediye fiyatı: 237,86 TL

Tiktok Seyahat hediye fiyatı: 404,32 TL 2888 puan

Tiktok Abajur hediye fiyatı: 166,32 TL

Tiktok Hi hediye fiyatı: 0,7 TL

Tiktok eşleşme kupası hediye fiyatı: 1.119,86 TL

Tiktok Ağaç ev hediye fiyatı: 251,86 TL

Tiktok şahin hediye fiyatı: 1.539,86 TL

Tiktok Büyücü şapkası hediye fiyatı: 24,78 TL

Tiktok sihirli albüm hediye fiyatı: 279,86 TL

Tiktok Ağırlık hediye fiyatı: 0,14 TL

Tiktok şapka hediyesi (yeni) fiyatı: 13,86 TL

Tiktok Alkış hediye fiyatı: 1,26 TL

Tiktok Altın madeni hediye fiyatı: 140 TL

Tiktok Altın spor araba hediye fiyatı: 4.199,86 TL

Tiktok Asa hediye fiyatı: 21 TL

Tiktok Aşk balonu hediye fiyatı: 97,86 TL

Tiktok aşk mektubu hediye fiyatı: 0,14 TL

Tiktok ayna hediye fiyatı: 4,2 TL

Tiktok Atlıkarınca hediye fiyatı: 282,8 TL

Tiktok Ayıcık hediye fiyatı: 14 TL

Tiktok Birthday cafe hediye fiyatı: 42 TL

Tiktok Baklava hediye fiyatı: 0,28 TL

Tiktok Balon hediye fiyatı: 72,8 TL

Tiktok Başparmak hediye fiyatı: 0,28 TL

Tiktok batmaz flamingo hediye fiyatı: 139,86 TL

Tiktok Bravo hediye fiyatı: 84 TL

Tiktok çay saati hediye fiyatı: 248,78 TL

Tiktok Buz makinesi hediye fiyatı: 75,32 TL

Tiktok Çarpışan arabalar hediye fiyatı: 180,32 TL 1288 puan

Tiktok Çay hediye fiyatı: 7 TL

Tiktok tatlı rüyalar hediye fiyatı: 55,86 TL

Tiktok Çelenk hediye fiyatı: 210 TL

Tiktok Çiçek hediye fiyatı: 0,98 TL

Tiktok Çiçekler hediye fiyatı: 6,86 TL

Tiktok Denizaltı hediye fiyatı: 727,86 TL

Tiktok Donat hediye fiyatı: 4,2 TL

Tiktok Dondurma külahı hediye fiyatı: 0,14 TL

Tiktok Dönme dolap hediye fiyatı: 420 TL

Tiktok Eğlenceli hediye fiyatı: 4,06 TL

Tiktok Elmas hediye fiyatı: 153,86 TL

Tiktok Elmas kalkan hediye fiyatı: 1.119,86 TL

Tiktok Elmas yüzük hediye fiyatı: 42 TL

Tiktok Gerdanlık hediye fiyatı: 56 TL

Tiktok Gezegen Hediye Fiyatı: 15.000 puan

Tiktok Görkemli şato hediye fiyatı: 2.800 TL

Tiktok Gül hediye fiyatı: 0,14 TL

Tiktok Gülünç hediye fiyatı: 2,66 TL

Tiktok Güneş gözlükleri hediye fiyatı: 27,86 TL

Tiktok Havai fişek hediye fiyatı: 153,86 TL

Tiktok Havalı Kedi Hediye Fiyatı: 69,86 TL

Tiktok havuz partisi hediye fiyatı: 700 TL

Tiktok gözlük ne kadar: 27,86 TL

Tiktok hediye fiyatları aslan: 4199,86 TL

Tiktok hediye paketi fiyatı: 1,99 TL

Tiktok İnanılmaz hediye fiyatı: 2,66 TL

Tiktok İnci hediye fiyatı: 112 TL

Tiktok İyi geceler hediye fiyatı: 1,4 TL

Tiktok Jet uçağı hediye fiyatı: 840 TL

Tiktok Kağıttan turna hediye fiyatı: 13,86 TL

Tiktok Kalbin ellerimde hediye fiyatı: 14 TL

Tiktok Kalp hediye fiyatı: 1,4 TL

Tiktok Kalpler hediye fiyatı: 27,86 TL

Tiktok Kaplan hediye fiyatı: 2.799,86 TL

Tiktok Kelebek hediye fiyatı: 23,66 TL

Tiktok Kilit ve anahtar hediye fiyatı: 27,86 TL

Tiktok Konfeti hediye fiyatı: 14 TL

Tiktok Konser hediye fiyatı: 404,32 TL

Tiktok Korsan Gemisi hediye fiyatı: 684,32 TL

Tiktok Kral tacı hediye fiyatı: 27,86 TL

Tiktok Kuğu hediye fiyatı: 97,86 TL

Tiktok gamepad hediye fiyatı: 1,4 TL

Tiktok Kurabiye hediye fiyatı: 0,14 TL

Tiktok Lale kutusu hediye fiyatı: 28 TL

Tiktok Lolipop hediye fiyatı: 1,4 TL

Tiktok Make it rain hediye fiyatı: 70 TL

Tiktok Mercan hediye fiyatı: 69,86 TL

Tiktok Merhaba hediye fiyatı: 1,4 TL

Tiktok Gala Sinyali fiyatı: 0,14 TL

Mikrofon hediye fiyatı: 0,7 TL

Tiktok Mini buzdolabı hediye fiyatı: 250,32 TL

Tiktok Rüya gösterici: 55,86 TL

Tiktok 2022 portalı hediye fiyatı: 237,86 TL

Tiktok Motorsiklet hediye fiyatı: 418,32 TL

Tiktok Müzik notası hediye fiyatı: 23,66 TL

Tiktok parlak sahne hediye fiyatı: 559,86 TL

Tiktok Nazar boncuğu hediye fiyatı: 0,7 TL

Tiktok Öpücük hediye fiyatı: 21 TL

Tiktok küçük taç hediye fiyatı: 13,86 TL

Tiktok GG hediye fiyatı: 0,14 TL

Tiktok Özel jet hediye fiyatı: 684,32 TL

Tiktok Panda hediye fiyatı: 0,7 TL

Tiktok Para tabancası hediye fiyatı: 70 TL

Tiktok Parfüm hediye fiyatı: 2,8 TL

Tiktok Parmak kalp hediye fiyatı: 0,7 TL

Tiktok Parti hediye fiyatı: 4,06 TL

Tiktok Radyo hediye fiyatı: 2,1 TL

Tiktok Rock ‘n’ roll hediye fiyatı: 41,86 TL

Tiktok Roket hediye fiyatı: 2.800 TL

Tiktok Mini Speaker hediye fiyatı: 0,14 TL

Tiktok Recort Player hediye fiyatı: 84 TL

Tiktok Rüzgar dansözü hediye fiyatı: 13,86 TL

Tiktok Salıncak hediye fiyatı: 55,86 TL

Tiktok Sevgi hediye fiyatı: 6,86 TL

Tiktok Superstar hediye fiyatı: 419,86 TL

Tiktok Sürat teknesi hediye fiyatı: 124,32 TL

Tiktok Şampiyon hediye fiyatı: 210 TL

Tiktok doğum günü hediye fiyatı: 42 TL

Tiktok Taç hediye fiyatı: 27,86 TL

Tiktok Telefon hediye fiyatı: 1,68 TL

Tiktok doğum günü pastası hediye fiyatı: 42 TL

Tiktok tenke hediye fiyatı: 41,86 TL

Tiktok Tiktok işareti hediye fiyatı: 0,14 TL

Tiktok Tiktok talent hediye fiyatı: 35 TL

Tiktok Topuklu ayakkabılar hediye fiyatı: 98 TL

Tiktok Tren hediyesi fiyatı: 125,86 TL 899 puan

Tiktok trompet hediye fiyatı: 4,06 TL

Tiktok Trophy hediye fiyatı: 70 TL

Tiktok yaz güneşi hediyesi fiyatı: 2,8 TL

Tiktok Türk Kahvesi Hediye fiyatı: 0,7 TL

Tiktok Ud hediye fiyatı: 42 TL

Tiktok Universe hediye fiyatı: 4.899,86 TL

Tiktok Yat hediye fiyatı: 1.049,86 TL

Tiktok Yaz enerjisi hediye fiyatı: 446,32 TL

TikTok Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?

TikTok Hediye Puanlarını hesaplamak için önce gönderilen hediyeleri görüntülemelisiniz. Her hediye türü farklı puanlar içerir. Tik Tok uygulaması, ücretsiz hizmetlerin yüzde 60’ını düşürüyor. TikTok kullanıcılarının uygulamada belirlenen sınırı aşması durumunda, hediye puanları uygulamada kayıtlı hesaplarına nakit olarak ödenecektir. TikTok hediye puanı 0,96 kuruş üzerinden alınabilir. Bu nedenle kullanıcıların TikTok 1 hediye puanı için 0,96 ödemesi gerekir.

Tiktok Hazine Kutusu Gönderme Fiyatları

Tiktok hazine kutusu hediyesi 2022 yılında yayınlanan bir hediye çeşitidir. Bu hediye sayesinde canlı yayın yapan fenomenler daha fazla takipçi çekmek için canlı yayın izleyicilerine hediye Hazine kutusu gönderirler. Hazine kutusu ve canlı yayın takipçisi çekme sayıları şöyledir:

20 jeton gönderen fenomen 16 kişi jeton toplayabilir.

100 jeton gönderen fenomenin canlı yayınından 50 kişi jeton toplayabilir.

1000 jeton gönderen fenomenin canlı yayın esnasında 200 kişi jeton toplayabilir.

Tiktok hazine kutusu isimli içerikten daha fazla bilgi alabilirsiniz.,

Tiktok Hoşgeldin Hediye Paketi Kampanyası

Tiktok uygulaması ilk jeton satın alımınız için 65 jetona ilaveten +45 jeton ekstra vermektedir. Bu alım ilk jeton alımlarında geçerlidir. Tiktok hediye puan hesaplama kampanyaya göre yapılmamalıdır. Kampanya şöyledir:

İlk Tiktok jetonu alımına +45 jeton hediye Benzersiz bir hediyede %80 indirim Yeni hediye veren rozeti (Adınızın yanına özel bir rozet eklenmektedir. Bu rozet 24 saat geçerlidir.

TikTok Jeton Fiyatları 2022

TikTok jeton, tiktok platformunda 1.000 adet takipçi sayısına ulaşmış, canlı yayın yapan kişilere hediye göndermek için gereken ve para benzeri işleve sahip özelliktir.

1 Jeton, 0.7 Kuruş’tur.

100 Jeton Fiyatı; 7 TL’dir.

500 Jeton Fiyatı; 35 TL’dir.

2.000 Jeton Fiyatı; 135 TL’dir.

5.000 Jeton Fiyatı; 350 TL’dir.

7.000 Jeton Fiyatı; 700 TL’dir.

TikTok’ta 1 jeton ortalama 0,096 TL karşılık gelir. Ancak satış işleminde bu oran 0,07 TL’ye düşer. Canlı yayın ardından biriken jetonların 0,07 TL ile çarpılması sonucunda bakiye sonucuna ulaşılabilir.

Tiktok 2022 Yılı Hediyeleri ve Fiyatları

Tiktok uygulaması 2022 yılı yılbaşı için yeni hediyelerini yayınladı. 2022 yılı yılbaşında gönderilebilecek tiktok hediyeleri şunlar:

Tiktok 2022 happy new year hediyesi: 5 puan

Tiktok 2022 gözlüğü hediyesi: 199 puan

Tiktok 2022 yeni yıl havai fişekleri: 2022 puan

Tiktok 2022 portalı hediyesi fiyatı: 1699 puan