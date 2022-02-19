TikTok Jeton ve Hediye Fiyatları 2022: TikTok Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?, Tiktok’ta en pahalı hediye ne kadar?, Tiktok’ta en ucuz hediye ne kadar?, Tiktok hediye fiyatları canlı yayın puan ve jeton hesaplama tabloları 2022,Tiktok Hediye Hilesi 2022, Tiktok hediye fiyatları 2022 yılında güncellendi. Tiktok hediye hesaplama 2022 yılında 1 puan 0,14 TL olarak yapılmaktadır. Fenomenler kazandıkları para miktarını tiktok puanlarını 0,6 TL ile çarparak hesaplayabilir. Resimli aslan, baklava, ayıcık, en pahalı tiktok hediyelerini inceledik. Tiktok spor araba ne kadar sorusunu cevapladık.
Dünya genelinde 1 milyarı aşkın insanın kullandığı sosyal medya platformu TikTok pek çok kişi için gelir kapısı haline geldi. TikTok'da hediye edilen jetonlar kullanıcılar gelir elde etme açısından en temek ölçüttür. Jetonların miktarı ve hesaplaması canlı yayın süresi ve izleme süresi gibi belli başlı nedenlerle farklılık gösterir. TikTok jeton puan hesaplaması nasıl yapılır? 'TikTok Jeton ve Hediye Fiyatları 2022' içeriğimizden konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tiktok aslan hediyesi ne kadar?
Tiktok aslan hediye fiyatı 4199,86 TL’dir. Tiktok aslan hediyesi göndermek için 29999 hediye puan gerekir. Aslan Tiktok’un en pahalı hediyesidir. Aslan hediyesi göndermek için sayfayı hediye listesinin en sağına kaydırmalı ve 29999 puan yüklemesi sonrasında istediğiniz canlı yayına aslan hediyesi gönderebilirsiniz.
Sosyal medya uygulamaları son dönemde pek çok kullanıcı için gelir kapısı haline geldi. Özellikle dünya genelinde 1 milyar kullanıcıyı aşan TikTok sayesinde kullanıcılar ciddi gelirler elde etmeye başladı. Canlı yayın açmanın daha çok para kazandırdığı TikTok platformunda jeton hediye edilmesi ile kazanç sağlanıyor. Hediye ve jeton miktarı paraya canlı yayın sonun dönüştürülerek bakiye olarak ekleniyor. Hediye fiyatları elde edilen jetonların puan hesaplamasına göre değişiklik gösteriyor.
Güncel Tiktok hediyeleri ve fiyatları aşağıdaki gibidir:
- Tiktok Happy New Year yeni yıl hediye fiyatı: 0,7 TL
- Tiktok Mini Hoparlör hediye fiyatı: 0,14 TL (1 jeton)
- Tiktok el dalgası hediye fiyatı: 1,26 TL
- Tiktok 2022 Gözlüğü fiyatı: 27,86 TL
- Tiktok dilek şişesi fiyatı: 1,26 TL
- Tiktok ayıcık hediye fiyatı 2022: 14 TL
- Tiktok balina dalışı hediye fiyatı: 245 TL
- Tiktok Yeni yıl havai fişekleri fiyatı: 283,08 TL
- Tiktok deniz köprüsü hediye fiyatı: 1049,86 TL
- Tiktok sihirli mektup hediye fiyatı: 0,98 TL
- Tiktok çerez tabağı hediye fiyatı: 2,66 TL
- Tiktok 2022 Portalı hediye fiyatı: 237,86 TL
- Tiktok Seyahat hediye fiyatı: 404,32 TL 2888 puan
- Tiktok Abajur hediye fiyatı: 166,32 TL
- Tiktok Hi hediye fiyatı: 0,7 TL
- Tiktok eşleşme kupası hediye fiyatı: 1.119,86 TL
- Tiktok Ağaç ev hediye fiyatı: 251,86 TL
- Tiktok şahin hediye fiyatı: 1.539,86 TL
- Tiktok Büyücü şapkası hediye fiyatı: 24,78 TL
- Tiktok sihirli albüm hediye fiyatı: 279,86 TL
- Tiktok Ağırlık hediye fiyatı: 0,14 TL
- Tiktok şapka hediyesi (yeni) fiyatı: 13,86 TL
- Tiktok Alkış hediye fiyatı: 1,26 TL
- Tiktok Altın madeni hediye fiyatı: 140 TL
- Tiktok Altın spor araba hediye fiyatı: 4.199,86 TL
- Tiktok Asa hediye fiyatı: 21 TL
- Tiktok Aşk balonu hediye fiyatı: 97,86 TL
- Tiktok aşk mektubu hediye fiyatı: 0,14 TL
- Tiktok ayna hediye fiyatı: 4,2 TL
- Tiktok Atlıkarınca hediye fiyatı: 282,8 TL
- Tiktok Ayıcık hediye fiyatı: 14 TL
- Tiktok Birthday cafe hediye fiyatı: 42 TL
- Tiktok Baklava hediye fiyatı: 0,28 TL
- Tiktok Balon hediye fiyatı: 72,8 TL
- Tiktok Başparmak hediye fiyatı: 0,28 TL
- Tiktok batmaz flamingo hediye fiyatı: 139,86 TL
- Tiktok Bravo hediye fiyatı: 84 TL
- Tiktok çay saati hediye fiyatı: 248,78 TL
- Tiktok Buz makinesi hediye fiyatı: 75,32 TL
- Tiktok Çarpışan arabalar hediye fiyatı: 180,32 TL 1288 puan
- Tiktok Çay hediye fiyatı: 7 TL
- Tiktok tatlı rüyalar hediye fiyatı: 55,86 TL
- Tiktok Çelenk hediye fiyatı: 210 TL
- Tiktok Çiçek hediye fiyatı: 0,98 TL
- Tiktok Çiçekler hediye fiyatı: 6,86 TL
- Tiktok Denizaltı hediye fiyatı: 727,86 TL
- Tiktok Donat hediye fiyatı: 4,2 TL
- Tiktok Dondurma külahı hediye fiyatı: 0,14 TL
- Tiktok Dönme dolap hediye fiyatı: 420 TL
- Tiktok Eğlenceli hediye fiyatı: 4,06 TL
- Tiktok Elmas hediye fiyatı: 153,86 TL
- Tiktok Elmas kalkan hediye fiyatı: 1.119,86 TL
- Tiktok Elmas yüzük hediye fiyatı: 42 TL
- Tiktok Gerdanlık hediye fiyatı: 56 TL
- Tiktok Gezegen Hediye Fiyatı: 15.000 puan
- Tiktok Görkemli şato hediye fiyatı: 2.800 TL
- Tiktok Gül hediye fiyatı: 0,14 TL
- Tiktok Gülünç hediye fiyatı: 2,66 TL
- Tiktok Güneş gözlükleri hediye fiyatı: 27,86 TL
- Tiktok Havai fişek hediye fiyatı: 153,86 TL
- Tiktok Havalı Kedi Hediye Fiyatı: 69,86 TL
- Tiktok havuz partisi hediye fiyatı: 700 TL
- Tiktok gözlük ne kadar: 27,86 TL
- Tiktok hediye fiyatları aslan: 4199,86 TL
- Tiktok hediye paketi fiyatı: 1,99 TL
- Tiktok İnanılmaz hediye fiyatı: 2,66 TL
- Tiktok İnci hediye fiyatı: 112 TL
- Tiktok İyi geceler hediye fiyatı: 1,4 TL
- Tiktok Jet uçağı hediye fiyatı: 840 TL
- Tiktok Kağıttan turna hediye fiyatı: 13,86 TL
- Tiktok Kalbin ellerimde hediye fiyatı: 14 TL
- Tiktok Kalp hediye fiyatı: 1,4 TL
- Tiktok Kalpler hediye fiyatı: 27,86 TL
- Tiktok Kaplan hediye fiyatı: 2.799,86 TL
- Tiktok Kelebek hediye fiyatı: 23,66 TL
- Tiktok Kilit ve anahtar hediye fiyatı: 27,86 TL
- Tiktok Konfeti hediye fiyatı: 14 TL
- Tiktok Konser hediye fiyatı: 404,32 TL
- Tiktok Korsan Gemisi hediye fiyatı: 684,32 TL
- Tiktok Kral tacı hediye fiyatı: 27,86 TL
- Tiktok Kuğu hediye fiyatı: 97,86 TL
- Tiktok gamepad hediye fiyatı: 1,4 TL
- Tiktok Kurabiye hediye fiyatı: 0,14 TL
- Tiktok Lale kutusu hediye fiyatı: 28 TL
- Tiktok Lolipop hediye fiyatı: 1,4 TL
- Tiktok Make it rain hediye fiyatı: 70 TL
- Tiktok Mercan hediye fiyatı: 69,86 TL
- Tiktok Merhaba hediye fiyatı: 1,4 TL
- Tiktok Gala Sinyali fiyatı: 0,14 TL
- Mikrofon hediye fiyatı: 0,7 TL
- Tiktok Mini buzdolabı hediye fiyatı: 250,32 TL
- Tiktok Rüya gösterici: 55,86 TL
- Tiktok 2022 portalı hediye fiyatı: 237,86 TL
- Tiktok Motorsiklet hediye fiyatı: 418,32 TL
- Tiktok Müzik notası hediye fiyatı: 23,66 TL
- Tiktok parlak sahne hediye fiyatı: 559,86 TL
- Tiktok Nazar boncuğu hediye fiyatı: 0,7 TL
- Tiktok Öpücük hediye fiyatı: 21 TL
- Tiktok küçük taç hediye fiyatı: 13,86 TL
- Tiktok GG hediye fiyatı: 0,14 TL
- Tiktok Özel jet hediye fiyatı: 684,32 TL
- Tiktok Panda hediye fiyatı: 0,7 TL
- Tiktok Para tabancası hediye fiyatı: 70 TL
- Tiktok Parfüm hediye fiyatı: 2,8 TL
- Tiktok Parmak kalp hediye fiyatı: 0,7 TL
- Tiktok Parti hediye fiyatı: 4,06 TL
- Tiktok Radyo hediye fiyatı: 2,1 TL
- Tiktok Rock ‘n’ roll hediye fiyatı: 41,86 TL
- Tiktok Roket hediye fiyatı: 2.800 TL
- Tiktok Mini Speaker hediye fiyatı: 0,14 TL
- Tiktok Recort Player hediye fiyatı: 84 TL
- Tiktok Rüzgar dansözü hediye fiyatı: 13,86 TL
- Tiktok Salıncak hediye fiyatı: 55,86 TL
- Tiktok Sevgi hediye fiyatı: 6,86 TL
- Tiktok Superstar hediye fiyatı: 419,86 TL
- Tiktok Sürat teknesi hediye fiyatı: 124,32 TL
- Tiktok Şampiyon hediye fiyatı: 210 TL
- Tiktok doğum günü hediye fiyatı: 42 TL
- Tiktok Taç hediye fiyatı: 27,86 TL
- Tiktok Telefon hediye fiyatı: 1,68 TL
- Tiktok doğum günü pastası hediye fiyatı: 42 TL
- Tiktok tenke hediye fiyatı: 41,86 TL
- Tiktok Tiktok işareti hediye fiyatı: 0,14 TL
- Tiktok Tiktok talent hediye fiyatı: 35 TL
- Tiktok Topuklu ayakkabılar hediye fiyatı: 98 TL
- Tiktok Tren hediyesi fiyatı: 125,86 TL 899 puan
- Tiktok trompet hediye fiyatı: 4,06 TL
- Tiktok Trophy hediye fiyatı: 70 TL
- Tiktok yaz güneşi hediyesi fiyatı: 2,8 TL
- Tiktok Türk Kahvesi Hediye fiyatı: 0,7 TL
- Tiktok Ud hediye fiyatı: 42 TL
- Tiktok Universe hediye fiyatı: 4.899,86 TL
- Tiktok Yat hediye fiyatı: 1.049,86 TL
- Tiktok Yaz enerjisi hediye fiyatı: 446,32 TL
TikTok Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?
TikTok Hediye Puanlarını hesaplamak için önce gönderilen hediyeleri görüntülemelisiniz. Her hediye türü farklı puanlar içerir. Tik Tok uygulaması, ücretsiz hizmetlerin yüzde 60’ını düşürüyor. TikTok kullanıcılarının uygulamada belirlenen sınırı aşması durumunda, hediye puanları uygulamada kayıtlı hesaplarına nakit olarak ödenecektir. TikTok hediye puanı 0,96 kuruş üzerinden alınabilir. Bu nedenle kullanıcıların TikTok 1 hediye puanı için 0,96 ödemesi gerekir.
Tiktok Hazine Kutusu Gönderme Fiyatları
Tiktok hazine kutusu hediyesi 2022 yılında yayınlanan bir hediye çeşitidir. Bu hediye sayesinde canlı yayın yapan fenomenler daha fazla takipçi çekmek için canlı yayın izleyicilerine hediye Hazine kutusu gönderirler. Hazine kutusu ve canlı yayın takipçisi çekme sayıları şöyledir:
- 20 jeton gönderen fenomen 16 kişi jeton toplayabilir.
- 100 jeton gönderen fenomenin canlı yayınından 50 kişi jeton toplayabilir.
- 1000 jeton gönderen fenomenin canlı yayın esnasında 200 kişi jeton toplayabilir.
- Tiktok hazine kutusu isimli içerikten daha fazla bilgi alabilirsiniz.,
Tiktok Hoşgeldin Hediye Paketi Kampanyası
Tiktok uygulaması ilk jeton satın alımınız için 65 jetona ilaveten +45 jeton ekstra vermektedir. Bu alım ilk jeton alımlarında geçerlidir. Tiktok hediye puan hesaplama kampanyaya göre yapılmamalıdır. Kampanya şöyledir:
- İlk Tiktok jetonu alımına +45 jeton hediye
- Benzersiz bir hediyede %80 indirim
- Yeni hediye veren rozeti (Adınızın yanına özel bir rozet eklenmektedir. Bu rozet 24 saat geçerlidir.
TikTok Jeton Fiyatları 2022
TikTok jeton, tiktok platformunda 1.000 adet takipçi sayısına ulaşmış, canlı yayın yapan kişilere hediye göndermek için gereken ve para benzeri işleve sahip özelliktir.
- 1 Jeton, 0.7 Kuruş’tur.
- 100 Jeton Fiyatı; 7 TL’dir.
- 500 Jeton Fiyatı; 35 TL’dir.
- 2.000 Jeton Fiyatı; 135 TL’dir.
- 5.000 Jeton Fiyatı; 350 TL’dir.
- 7.000 Jeton Fiyatı; 700 TL’dir.
TikTok’ta 1 jeton ortalama 0,096 TL karşılık gelir. Ancak satış işleminde bu oran 0,07 TL’ye düşer. Canlı yayın ardından biriken jetonların 0,07 TL ile çarpılması sonucunda bakiye sonucuna ulaşılabilir.
Tiktok 2022 Yılı Hediyeleri ve Fiyatları
Tiktok uygulaması 2022 yılı yılbaşı için yeni hediyelerini yayınladı. 2022 yılı yılbaşında gönderilebilecek tiktok hediyeleri şunlar:
- Tiktok 2022 happy new year hediyesi: 5 puan
- Tiktok 2022 gözlüğü hediyesi: 199 puan
- Tiktok 2022 yeni yıl havai fişekleri: 2022 puan
- Tiktok 2022 portalı hediyesi fiyatı: 1699 puan
Tiktok Hediye Puan Kampanyası Mart 2022
Tiktok 2022 yılında yeni jeton alanlara aşağıda belirtilen jetonları hediye etmektedir. İlk jeton satım alımınızda ödül olarak, seçtiğiniz tutara bağlı ilave jeton verilmektedir. Hediye puanlar şunlardır:
- 14 jeton alana +14 jeton hediye
- 65 jeton alana +45 jeton hediye
- 330 jeton alana +95 jeton hediye
- 660 jeton alana +195 puan hediye
- 1321 jeton alana +295 jeton hediye
- 3303 jeton alana +495 jeton hediye
- 6607 jeton alana +695 jeton hediye
- 16500 jeton alana +995 jeton hediye
Tiktok hediyeleri neler?
|Gül
|Tiktok işareti
|Nazar boncuğu
|Kalp
|Donat
|Kağıttan turna
|Elmas kalkan
|Kaplan
|Kurabiye
|Çay
|Güneş gözlükleri
|Parmak kalp
|Ağırlık
|Çiçek
|Dondurma külahı
|Panda
|Mikrofon
|Alkış
|Baklava
|Başparmak
|Parfüm
|Sevgi
|Çiçekler
|Lolipop
|İyi geceler
|Parti
|Radyo
|Eğlenceli
|Telefon
|İnanılmaz
|Gülünç
|Merhaba
|Kalbin ellerimde
|Konfeti
|Ayıcık
|Kalpler
|Asa
|Mercan
|Gerdanlık
|Elmas yüzük
|Öpücük
|Gözlük
|Kral tacı
|Kelebek
|Rock ‘n’ roll
|Kilit ve anahtar
|Rüzgar dansözü
|Salıncak
|Lale kutusu
|Taç
|Ud
|Tiktok talent
|Müzik notası
|Altın madeni
|Make it rain
|Sürat teknesi
|Havai fişek
|İnci
|Para tabancası
|Kuğu
|Çelenk
|Topuklu ayakkabılar
|Ağaç ev
|Elmas
|Aşk balonu
|Bravo
|Mini buzdolabı
|Balon
|Buz makinesi
|Abajur
|Özel jet
|Motorsiklet
|Yat
|Jet uçağı
|Dönme dolap
|Atlıkarınca
|Denizaltı
|Konser
|Yaz enerjisi
|Altın spor araba
|Aslan
|Görkemli şato
Tiktok’ta en pahalı hediye ne kadar?
Tiktok’ta en pahalı hediyeler aslan ve altın spor arabadır ve fiyatları 4.199,86 TL’dir..Tiktok en pahalı hediyeler ve fiyatları aşağıdaki gibidir:
- Tiktok spor araba fiyatı: 4.199,86 TL
- Tiktok en pahalı hediye aslan fiyatı: 4.199,86 TL
- Tiktok en pahalı görkemli şato hediye fiyatı: 2.800 TL
- Tiktok en pahalı kaplan hediyesi fiyatı: 2.799,86 TL
- Tiktok en pahalı elmas fiyatı: 1.119,86 TL
Tiktok hediye fiyatları resimli
Uygulamaya giriş yaparak tiktok hediyelerini resimli olarak görebilirsiniz. Resimli hediye fiyatlarına ulaşmak için Canlı Yayın / Hediye Gönder bölümüne giriş yapmalısınız. Resimli tiktok hediyelerini ve tl gerçek tutarlarını bu bölümde görebilirsiniz.
Tiktok hediye atma fiyatları ne kadar?
Tiktok hediye atma işlemi yapmak için bakiyenizde para bulunmalıdır. Hediye atma işlemi yapmak için ilk önce Cep telefonunuzdan mobil market hesabınıza para hediye atma parası yükleyiniz. Hediye atma fiyatları fiyatları 0,14 TL ile 4.200 TL’arasındadır. En pahalı tiktok hediyesi atmanız durumunda 4.200 TL para ödersiniz. Atılan hediyeler karşılığında canlı yayın yapanlar %60 kesinti ile para kazanırlar.
Tiktok canlı hediye fiyatları
Tiktok elmas hesaplama yaparken canlı yayında toplanan puanlar esas alınır. Tiktok canlı hediye fiyatlarından bazıları şunlardır:
- Tiktok canlı gül hediye fiyatı: 1 puan 0,14 TL
- Tiktok canlı yayın tiktok işareti hediye fiyatı: 14 kuruş
- Tiktok canlı nazar boncuğu hediyesi fiyatı: 5 elmas 0,7 TL
- Tiktok canlı donat hediye fiyatı: 30 puan 4,2 TL
- Tiktok canlı kalp atma hediye fiyatı: 1,4 TL
- Tiktok canlı Elmas Kaplan hediye fiyatı: 1.119,86 TL
- Tiktok Canlı Başparmak fiyatı: 0,28 TL
Tiktok hediye puanı kaç tl hesaplama
Tiktok hediye puanı TL hesaplama işlemi yapılırken 1 tiktok hediye puan 0.14 TL olarak hesaplanır. Tiktok hediye puanı Tl karşılığı “HEDİYE PUANI*0,14 TL” formülü ile gönderilen hediyelerin satın alma fiyatı bulunur. Örnek: 100 tiktok hediye puanı bulunan bir fenomen 100*0,14 TL işlemi sonucunda 14 TL para kazanır. Ancak bu kazançtan yüzde 60 oranında tiktok kesintisi yapılır ve fenomen 100 puandan 8,4 TL para kazanır.
Tiktok hediye puanı TL hesaplama listesi:
- Tiktok 100 hediye puanı: 8,4 TL
- Tiktok 1.000 hediye puanı: 84 TL
- Tiktok 10.000 hediye puanı: 840 TL
- Tiktok 100.000 hediye puanı: 8.400 TL
- 1 Tiktok milyon hediye puanı: 84.000 TL
Tiktok Hediye Değerleri Ne Kadar?
Tiktok hediye değerleri, indirimden sonra kazananın hesabına gönderilen hediye miktarıdır. Tiktok hediye değeri hesaplanırken %60 kesinti yapılması gerekmektedir. Örneğin 100 TL değerinde 1 tik tok hediye gönderen Tiktoker, %60 kesintiden sonra 40 TL kazanıyor. Tiktok hediye değerleri %60 kesinti hesaplama işlemi sonucunda bulunur.
Tiktok hediye puanı ne işe yarar?
Tiktok puan adı verilen ve uygulamada ücret karşılığında yüklenerek hediye alınmasını sağlayan bir Tiktok’a özgü bir para birimidir. Tiktok hediye puanı canlı yayın videoları esnasında desteklemek istediğiniz fenomenlere (cnz burak, nursema, yesimresmi1 vb) hediye göndermek için kullanılır. Gönderdiğiniz hediye karşılığı jeton bakiyenizden düşülür. Tiktok hediye puanı Shoutouts ve Promote gibi hizmetleri satın almak için kullanılır.
Tiktok puanı yükleme talimatı
- Tiktok uygulamasına giriş yapın ve herhangi bir canlı yayını açın.
- Sağ altta bulunan hediye kutusu ikonuna tıklayın.
- Sağ alt köşede bulunan “YÜKLE” yazısına tıklayın.
- Hediye puanı yükleme miktarını seçin:
- 14 hediye puanı: 1,99 TL
- 65 hediye puanı: 10,99 TL
- 330 hediye puanı: 54,99 TL
- 660 hediye puanı: 109,99 TL
- 1321 hediye puanı: 229,99 TL
- 3303 hediye puanı: 599,99 TL
- 6607 hediye puanı: 199,99 TL
- 16500 hediye puanı: 2.799,99 TL
- “YÜKLE” yazısına tıklayın. Uygulama içi satın ekranından ödeme yaptığınızda hediye puanı yüklenir. Kontrol etmek için “Bakiye:Puan ” yazısının karşısında göndermek üzere satın aldığınız hediyeleri görebilirsiniz.
Tiktok Gelen Hediyeler Nasıl Alınır?
Tiktok gelen hediyeleri almak için ilk önce 1000 takipçiye sahip olmanız şarttır. 1000 takipçi sayısına ulaştıktan tiktok hediyesi almak için şunları yapın:
- İlk olarak Tiktok uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.
- Ekranın alt orta bölümünde bulunan artı (+) işaretine tıklayın.
- Kaydetme seçeneğinin yanında bulunan ”CANLI” düğmesine basın.
- Canlı akışınızın başlığını girin.
- Ardından başlatmak için ”Canlı Yayına Geç” bölümüne tıklayın.
- Tüm bu aşamaları doğru bir biçimde uygularsanız yayınınız başlayacaktır.
- Bu süreçten sonra gelen tiktok hediyelerini alabilirsiniz.
Tiktok Hediyelerini Paraya Çevirme
Tiktok hediyelerini paraya çevirmek için en az 10.000 elmasa sahip olmak gerekmektedir. elmasa sahip olması gerekmektedir. Bununla beraber puanları hesaplanır ve çevrilir. Firmanın para çekme talimatlarını okuyabilirsiniz. Konu hakkında yaşadığınız bir problem bulunması durumunda transaction@tiktok.com mail adresine ulaşabilirsiniz. Yine Tiktok Türkiye Temsilciliğine TikTok Turkey Dijital Medya ve Reklam Limited Şirketi Esentepe Mahallesi, Harman 1 Sokak No:7 Nidakule/Levent, 7. Kat, Daire No: 22-23-24, Şişli, İstanbul Adresinden ulaşabilirsiniz.
- Tiktok 3 milyon hediye fiyatı: 420.000 TL
- 1 m tiktok hediye puanı fiyatı: 140.000 TL
- Tiktok 100k hediye puanı fiyatı: 14.000 TL
- Tiktok 10000 hediye puanı fiyatı: 1.400 TL
- Tiktok 4 milyon hediye puanı fiyatı: 560.000 TL
- Tiktok 1k hediye fiyatları: 140 TL
- 1 jeton fiyatı: 0,14 TL
- 2k hediye fiyatı: 280 TL
- 3 bin hediye fiyatı: 420 TL
- 300k hediye fiyatı: 42 TL
- 1m hediye puanı fiyatı: 140.000 TL
- 100 bin hediye puanı fiyatı: 14.000 TL
Tiktok Hediye Hilesi 2022
Tiktok hediye hilesi 2022 yılında apk android uygulamaları aransa da hediye almanın tek yöntemi canlı yayın yapmaktır. Google play sayfasında tiktok hediye hilesi apk uygulamaları hediye almanızı sağlamaz. Bu sebeple tiktok hediye hilesi apk uygulamalarının hiç birini tavsiye etmiyoruz. Milyonlarca euro sermaye ile kurulan ve her gün binlerce kişinin para ödeyerek hediye gönderdiği tiktok uygulaması basit bir hediye hilesi ile puanı gönderme işlemi kabul edilemez.
Tiktok 1000 hediye Puanı Kaç TL?
Tiktok 1000 hediye puanı 140 TL’dir. Tiktok 1000 hediye puanı hesaplama işleminde 1 hediye puanı 0,14 TL * 1000 puan = 140 TL olarak hesaplanır.
Tiktok Spor Araba fiyatı ne kadar?
Tiktok spor araba fiyatı 4199,86 TL’dir. Spor araba hediyesi göndermek 4199,86 TL para ödemelisiniz. Daha önce gönderilen klasik tiktok spor araba hediyesi yerine Ekim ayında altın spor araba aktif olmuştur. Bu sebeple altın spor araba göndermek için en pahalı hediyelerin bulunduğu bölüme ulaşmalısınız.
Tiktok’ta yat ne kadar?
Tiktok Yat hediye fiyatı 1049,86 TL’dir.
Tiktok para yağmuru ne kadar?
Tiktok para yağmuru hediye fiyatı 70 TL’dir.
Tiktok hediye motor ne kadar?
Tiktok hediye motor fiyatı 418,32 TL’dir.
Tiktok elmas kalkan ne kadar?
Tiktok elmas kalkan hediye fiyatı 1120 TL’dir.
Tiktok işareti ne kadar?
Tiktok işareti hediye fiyatı 0,14 TL’dir.
Tiktok baklava kaç tl?
Tiktok baklava fiyatı 0,28 TL’dir.
Tiktok parmak kalp ne kadar?
Tiktok parmak kalp fiyatı 0,7 TL’dir.
Tiktok hediye elmas kalkan ne kadar?
Tiktok elmas kalkan hediye fiyatı 1119,86 TL’dir.
Tiktok hediye nazar boncuğu kaç tl?
Tiktok nazar boncuğu fiyatı 0,7 TL’dir.
Tiktok hediye kalbin ellerimde ne kadar?
Tiktok Kalbin ellerimde hediye fiyatı 14 TL’dir.
Tiktok hediye değerleri ne kadar?
Tiktok hediye değerleri 0,14 TL’den hesaplanır. Tiktok hediyelerinin değeri puan karşılığı olarak hesaplanır. Hediye puanı hesaplamasında en değerli hediye puanı en yüksek olandır.
Tiktok hediye kodu nasıl alınır?
Tiktok hediye kodu almak için uygulamaya giriş yapın. Herhangi bir canlı yayını izleyin. Hediye gönderme butonuna tıklayın. ‘Yükle’ yazısına tıklayın. Açılan sayfadan tiktok hediye kodu alabilirsiniz.
Tiktok hediye çiçek kaç tl?
Tiktok Çiçek hediye fiyatı 0,98 TL’ye satılmaktadır.
Tiktok hediye alkış kaç tl?
Tiktok alkış hediye fiyatı 1.26 TL’ye satıştadır.
Tiktokta 1k hediye kaç para?
Tiktok 1k hediye 960 TL’dir.
Tiktok panda kaç tl?
Tiktok panda 0,7 TL’ye satılmaktadır.
Tiktok öpücük kaç tl?
Tiktok hediye öpücük 21 TL’dir.
Tiktokta ekrana çift tıklama ücretli mi?
Tiktokta ekrana çift tıklamak ücretsizdir.
Tiktok hediye lale kutusu kaç tl?
Tiktok lale kutusu 28 TL’ye satıştadır.
Tiktok para tabancası kaç tl?
Tiktokta bulunan hediyelerden biri olan para tabancası 70 TL’dir.
Tiktok çelenk kaç tl?
Tiktok hediye çelenk fiyatı 210 TL’dir.
Tiktok hediye aşk balonu ne kadar?
Tiktok hediye aşk balonu 97,86 TL’ye satılmaktadır.
Tiktok altın spor araba kaç tl?
Tiktok hediye altın spor araba 4199,86 TL’ye satıştadır.
Tiktok görkemli şato ne kadar?
Tiktok hediye görkemli şato 2800 TL’dir.
Tiktok hediye alma özelliği nasıl açılır?
Tiktok hediye alma özelliğini açmanın ilk şartı 1000 takipçiye sahip olmaktır. 1000 takipçi sonrasında canlı yayında hediye alabilirsiniz.
TikTok para çekme işlemi iptal edildi hatası nedir?
Eğer tiktok para çekme işleminizi iptal ettiyse bakiye ayarlarını kontrole etmelisiniz. Tiktok-Ayarlar sayfasına giriş yapın ve bakiyenizi kontrol edin.
Tiktok canlı yayında hediye alamıyorum ne yapmalıyım?
Takipçi sayınız 1000’in altında ise hediye alamazsınız. Tiktok’ta canlı yayın hediyesi almak için takipçi sayınızı 1000’in üzerine yükseltin.
Tiktok canlı yayın hediyeleri ne işe yarar?
Hediyeler paraya çevrilerek hesabınıza aktarılır. Bu yöntem ile para kazanabilirsiniz.
Tiktok canlı yayın hediyeleri ne kadar kazandırıyor?
Aldığınız hediye miktarına göre kazanacağınız para tutarı değişir. En çok para kazanan tiktok fenomenlerini bu sayfada görebilirsiniz.
Tiktokta hediye atmak paralı mı?
Tiktok hediye atmak ücretlidir. En küçük hediye 0,14 TL’den başlamaktadır. Hediye atmak isteyenlerin mobil hesaplarına TL yüklemeleri gerekir.
TikTok da hediye nasıl gönderilir?
Tiktok da hediye göndermek için canlı yayını açın. Sağ alt tarafta bulunan hediye simgesine tıklayın ve göndermek istediğinizi seçerek gönder yazısına tıklayın.
Tiktokta en çok para kazananlar
Tiktok türkiye hediye rekoru sahibi Berat Licex canlı yayında 1 milyon hediye puanı topladı. kekeckenan isimli Tiktok’e tam 109 adet altın spor araba hediyesi gönderiliyor. Tiktok’ta 1 adet altın spor araba hediyesinin 4.200 TL olduğunu hesaplarsak, sadece 1 canlı yayında ödenen para miktarı 457.800 TL tutuyor.
|TİKTOK HEDİYE ADI
|HEDİYE FİYATI
|HEDİYE PUAN ADEDİ
|PARA ÇEVİRME TUTARI
|Gül
|0,14 TL
|1
|0,001 $
|Tiktok işareti
|0,14 TL
|1
|0,001 $
|Parmak kalp
|0,14 TL
|1
|0,001 $
|Mini hoparlör
|0,14 TL
|1
|0,001 $
|Ağırlık
|0,14 TL
|1
|0,001 $
|Dondurma külahı
|0,14 TL
|1
|0,001 $
|Baklava
|0,28 TL
|2
|0,002 $
|Başparmak
|0,28 TL
|2
|0,002 $
|Nazar boncuğu
|0,70 TL
|5
|0,005 $
|Türk kahvesi
|0,70 TL
|5
|0,005 $
|Panda
|0,70 TL
|5
|0,005 $
|Mikrofon
|0,70 TL
|5
|0,005 $
|Çiçek
|0,98 TL
|7
|0,007 $
|Alkış
|1,26 TL
|9
|0,009 $
|Kalp
|1,40 TL
|10
|0,010 $
|Lolipop
|1,40 TL
|10
|0,010 $
|İyi geceler
|1,40 TL
|10
|0,010 $
|Merhaba
|1,40 TL
|10
|0,010 $
|Telefon
|1,68 TL
|12
|0,012 $
|Radyo
|2,10 TL
|15
|0,015 $
|İnanılmaz
|2,66 TL
|19
|0,019 $
|Gülünç
|2,66 TL
|19
|0,019 $
|Parfüm
|2,80 TL
|20
|0,020 $
|Parti
|4,06 TL
|29
|0,029 $
|Eğlenceli
|4,06 TL
|29
|0,029 $
|Donat
|4,20 TL
|30
|0,030 $
|Sevgi
|6,86 TL
|49
|0,049 $
|Çiçekler
|6,86 TL
|49
|0,049 $
|Çay
|7,00 TL
|50
|0,050 $
|Kağıttan turna
|13,86 TL
|99
|0,099 $
|Kalbim ellerinde
|14,00 TL
|100
|0,100 $
|Konfeti
|14,00 TL
|100
|0,100 $
|Ayıcık
|14,00 TL
|100
|0,100 $
|Asa
|21,00 TL
|150
|0,150 $
|Öpücük
|21,00 TL
|150
|0,150 $
|Kelebek
|23,66 TL
|169
|0,169 $
|Müzik notası
|23,66 TL
|169
|0,169 $
|Güneş gözlükleri
|27,86 TL
|199
|0,199 $
|Kalpler
|27,86 TL
|199
|0,199 $
|Gözlük
|27,86 TL
|199
|0,199 $
|Kral tacı
|27,86 TL
|199
|0,199 $
|Kilit anahtar
|27,86 TL
|199
|0,199 $
|Taç
|27,86 TL
|199
|0,199 $
|Lale kutusu
|28,00 TL
|200
|0,200 $
|Tiktok talent
|35,00 TL
|250
|0,250 $
|Rock in roll
|41,86 TL
|299
|0,299 $
|Boks eldivenleri
|41,86 TL
|299
|0,299 $
|Elmas yüzük
|42,00 TL
|300
|0,300 $
|Rüzgar dansözü
|42,00 TL
|300
|0,300 $
|Ud
|42,00 TL
|300
|0,300 $
|Salıncak
|55,86 TL
|399
|0,399 $
|Gerdanlık
|56,00 TL
|400
|0,400 $
|Mercan
|69,86 TL
|499
|0,499 $
|Havalı kedi
|69,86 TL
|499
|0,499 $
|Para yağmuru
|70,00 TL
|500
|0,50 $
|Para tabancası
|70,00 TL
|500
|0,50 $
|Trıohy
|70,00 TL
|500
|0,50 $
|Balon
|72,80 TL
|520
|0,520 $
|Buz makinesi
|75,32 TL
|538
|0,538 $
|Pikap
|84,00 TL
|600
|0,60 $
|Bravo
|84,00 TL
|600
|0,60 $
|Kuğu
|97,86 TL
|699
|0,699 $
|Aşk balonu
|97,86 TL
|699
|0,699 $
|Topuklu ayakkabılar
|98,00 TL
|700
|0,70 $
|İnci
|112,00 TL
|800
|0,80 $
|Tren
|125,86 TL
|899
|0,899 $
|Batmaz flamingo
|139,86 TL
|999
|0,999 $
|Altın madeni
|140,00 TL
|1000
|1 $
|Havaş fişek
|153,86 TL
|1099
|1,099 $
|Elmas
|153,86 TL
|1099
|1,099 $
|Abajur
|166,32 TL
|1188
|1,188 $
|Çarpışan arabalar
|180,32 TL
|1288
|1,288 $
|Şampiyon
|210,00 TL
|1500
|1,5 $
|Çelenk
|210,00 TL
|1500
|1,5 $
|Mini buzdolabı
|250,32 TL
|1788
|1,788 $
|Ağaç ev
|251,86 TL
|1799
|1,799 $
|Sürat teknesi
|264,32 TL
|1888
|1,888 $
|Atlı karınca
|282,80 TL
|2020
|2,020 $
|Müzik kutusu
|335,86 TL
|2399
|2,399 $
|Seyahat
|404,32 TL
|2888
|2,888 $
|Konser
|404,32 TL
|2888
|2,888 $
|Motorsiklet
|418,32 TL
|2988
|2,988 $
|Süperstar
|419,86 TL
|2999
|2,999 $
|Dönme dolap
|420,00 TL
|3000
|3 $
|Yaz enerjisi
|446,32 TL
|3188
|3,188 $
|Özel jet
|684,32 TL
|4888
|4,888 $
|Korsan gemisi
|684,32 TL
|4888
|4,888 $
|Havuz partisi
|699,86 TL
|4999
|4,999 $
|Unicorn
|700,00 TL
|5000
|5 $
|Denizaltı
|727,86 TL
|5199
|5,199 $
|Jet uçağı
|840,00 TL
|6000
|6 $
|Yat
|1.049,86 TL
|7499
|7,499 $
|Gezegen
|2.100,00 TL
|15000
|15 $
|Roket
|2.800,00 TL
|20000
|20 $
|Görkemli şato
|2.800,00 TL
|20000
|20 $
|Aslan
|4.199,86 TL
|29999
|29,999 $
|Altın spor araba
|4.199,86 TL
|29999
|29,999 $
İlk Hediye Satın Almada Geçerli Tiktok Jeton Fiyatları 2022
Tiktok hediyesi göndermek için satın almanız gereken jeton fiyatlarını aşağıda listeledik. Bu fiyatlar ilk alımlarda geçerlidir. İkinci alımda + jeton verilmemektedir. Güncel tiktok jeton fiyatları şöyledir:
- 14+14 jeton: 2,99 TL
- 65+45 jeton: 16,99 TL
- 330+95 jeton: 84,99 TL
- 660+195 jeton: 169,99 TL
- 1321+295 jeton: 329,99 TL
- 3303+495 jeton: 849,99 TL
- 6607+695 jeton: 1.699,99 TL
- 16500+995 jeton: 4.299,99 TL