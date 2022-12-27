Tiktok Hediye Fiyatları 2023 YENİ FİYATLAR, bir çok kullanıcı google üzerinden Tiktok hediye fiyatlarını araştırmaktadır, Peki tiktok hediyeleri nasıl alınır?, Tiktok hediyeleri kullanıcıya nasıl verilir?, Tiktok En Çok Gönderilen Hediye hangisi?, tiktok hediye almak için ne yapmak lazım, tiktok hediyelerini nasıl paraya çeviririm? gibi tiktok ile alakalı olarak tüm soruların cevabını sizler için hazırladık..

TikTok hediye fiyatları 2023 yılında da tiktok kullanıcıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Tiktok aslan ne kadar, tiktok kral tacı ne kadar, tiktok’ta yat ne kadar, TikTok hediye Fiyatları Ayıcık, kral tacı fiyatı tiktok, tik tok altın madeni ne kadar, TikTok en pahalı hediye, tiktok’ta ayıcık kaç tl, tiktok’ta unicorn ne kadar gibi sorulara yanıt arayan tiktok kullanıcıları için TikTok Hediye Fiyatları 2023…

Tiktok Hediye Fiyatları 2023 YENİ FİYATLAR

2023 YENİ FİYATLAR Tiktok En Çok Gönderilen Hediye Fiyatları

Tiktok Hediyeleri Neler?

Tiktok’ta En Pahalı Hediye 2023

Tiktok Hediye Puanı Kaç TL? Hediye Puanı Hesaplama

Tiktok Puanı Yükleme Nasıl Yapılır?

Tiktok Hediyesi Nasıl Alınır?

Tiktok Hediyelerini Paraya Çevirme

Tiktok’ta Elmas Nedir? Ne İşe Yarar?

Tiktok 1000 İzlenme Kaç TL?

TikTok Kaç Takipçiden Sonra Para Veriyor?

TikToktan Para Kazanmak İçin Kaç Elmas Gerekir?

Tiktok Cüzdan Nasıl Açılır?

Tiktok Bağış Fiyatları – TikTok Bağış Nasıl Yapılır?

Tiktok Hediye Puanı Nakit Paraya Çevirme

1 Jeton Kaç TL? 2023

Tiktok’ta Kaç İzlenme Kaç Para? 2023

Tiktok Hediyeleri Ne Kadar Kazandırıyor?

Tiktoktaki Hediyelerin Değeri Ne Kadar? 1 Hediye Puanı Kaç TL?

TikTok hediye fiyatları 2023 yılında da tiktok kullanıcıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Tiktok aslan ne kadar, tiktok kral tacı ne kadar, tiktok’ta yat ne kadar, TikTok hediye Fiyatları Ayıcık, kral tacı fiyatı tiktok, tik tok altın madeni ne kadar, TikTok en pahalı hediye, tiktok’ta ayıcık kaç tl, tiktok’ta unicorn ne kadar gibi sorulara yanıt arayan tiktok kullanıcıları için TikTok Hediye Fiyatları 2023…

Tiktok Hediye Fiyatları 2023 YENİ FİYATLAR

Tiktok hediye fiyatları 0,20 ile 6.999,80 TL arasında olmaktadır. Tiktok puan hesaplama, Tiktok canlı yayın hesaplama ve Tiktok canlı yayın hediye fiyatı hesaplama için yazımızda tüm aradıklarınızı bulabilirsiniz.

TikTok canlı yayın hediye fiyatları izleyicilerinin en çok merak ettikleri 2023 güncel tiktok hediye fiyatları yeni:

Tiktok Kalp hediye fiyatı: 2,00 TL

Tiktok Kağıttan Turna hediye fiyatı: 19,80 TL

Tiktok Nazar Boncuğu hediye fiyatı: 1,00 TL

Tiktok Dondurma Külahı hediye fiyatı: 0,20 TL

Tiktok Türk Kahvesi hediye fiyatı: 1,00 TL

Tiktok Mikrofon hediye fiyatı: 1,00 TL

Tiktok Ağırlık hediye fiyatı: 0,20 TL

Tiktok Mini Hoparlör hediye fiyatı: 0,20 TL

Tiktok Gül hediye fiyatı: 0,20 TL

Tiktok Parmak Kalp hediye fiyatı: 1,00 TL

Tiktok Parfüm hediye fiyatı: 4,00 TL

Tiktok Günışığı hediye fiyatı: 0,20 TL

Tiktok Orman hediye fiyatı: 1.200,00 TL

Tiktok Futbol hediye fiyatı: 0,20 TL

Tiktok El Dalgası hediye fiyatı: 1,80 TL

Tiktok GG hediye fiyatı: 0,20 TL

Tiktok Tenis hediye fiyatı: 0,20 TL

Tiktok Ayna hediye fiyatı: 6,00 TL

Tiktok Küçük Taç hediye fiyatı: 19,80 TL

Tiktok Çerez Tabağı hediye fiyatı: 3,80 TL

Tiktok Gamepad hediye fiyatı: 2,00 TL

Tiktok Çay hediye fiyatı: 10,00 TL

Asa fiyatı: 30,00 TL

Tiktok Kalbin Ellerinde hediye fiyatı: 20,00 TL

Tiktok Dilek şişesi hediye fiyatı: 0,20 TL

Tiktok Boğa hediye fiyatı: 1.999,80 TL

Tiktok Lolipop hediye fiyatı: 2,00 TL

Boks Eldivenleri fiyatı: 59,80 TL

Gerdanlık fiyatı: 80,00 TL

Kelebek fiyatı: 33,80 TL

Öpücük fiyatı: 30,00 TL

Tiktok Hi hediye fiyatı: 1,00 TL

Tiktok Ördek hediye fiyatı: 59,80 TL

Tiktok Aslan hediye fiyatı: 5.999,80 TL

Tiktok Tavşan hediye fiyatı: 399,80 TL

Tiktok Kedi hediye fiyatı: 799,80 TL

Tiktok Corgi hediye fiyatı: 59,80 TL

Tiktok Donat hediye fiyatı: 6,00 TL

Doğum Günü Pastası fiyatı: 60,00 TL

Tiktok Kalpler hediye fiyatı: 39,80 TL

Güneş Gözlüğü fiyatı: 39,80 TL

Elle Kalp fiyatı: 20,00 TL

Konfeti fiyatı: 20,00 TL

Mercan fiyatı: 99,80 TL

Ayıcık fiyatı: 20,00 TL

Salıncak fiyatı: 79,80 TL

Elmas Yüzük fiyatı: 60,00 TL

Müzik Kutusu fiyatı: 33,80 TL

Aşk Sohbeti fiyatı: 80,00 TL

Kral Tacı fiyatı: 39,80 TL

Rüzgar Dansözü fiyatı: 60,00 TL

Kilit ve Anahtar fiyatı: 39,80 TL

Rock‘n Roll fiyatı: 59,80 TL

Gözlük fiyatı: 39,80 TL

Havalı Kedi fiyatı: 99,80 TL

Tatlı Rüyalar fiyatı: 79,80 TL

Lale Kutusu fiyatı: 40,00 TL

Ud fiyatı: 60,00 TL

Tiktok Talent fiyatı: 50,00 TL

Taç fiyatı: 39,80 TL

Altın Madeni fiyatı: 20,00 TL

Tren fiyatı: 179,80 TL

Para Yağmuru fiyatı: 100,00 TL

Havai Fişek fiyatı: 217,60 TL

Çiçek Ayna fiyatı: 200,00 TL

Şampiyon fiyatı: 139,80 TL

Kuğu fiyatı: 300,00 TL

Balina Dalışı fiyatı: 350,00 TL

Sürat Teknesi fiyatı: 377,60 TL

Çarpışan Arabalar fiyatı: 257,60 TL

İnci fiyatı: 160,00 TL

Çelenk fiyatı: 300,00 TL

Para Tabancası fiyatı: 100,00 TL

Makyaj Kutusu fiyatı: 399,80 TL

e-Posta fiyatı: 200,00 TL

Elmas Yüzük fiyatı: 219,80 TL

Trophy fiyatı: 100,00 TL

Özel Jet fiyatı: 977,60 TL

Motorsiklet fiyatı: 597,60 TL

Spor Araba fiyatı: 1.400,00 TL

Dönme Dolap fiyatı: 600,00 TL

Unicorn fiyatı: 1.000,00 TL

Çiçek Yağmuru fiyatı: 800,00 TL

Atlıkarınca fiyatı: 404,00 TL

Müzik Kutusu fiyatı: 479,80 TL

Topuklu Ayakkabı fiyatı: 140,00 TL

Aşk Balonu fiyatı: 139,80 TL

Sıcak Hava Balonu fiyatı: 199,80 TL

Eşleşme Kupası fiyatı: 1.599,80 TL

Altın spor araba fiyatı: 5.999,80 TL

Yıldız Araba fiyatı: 2.000,00 TL

Roket fiyatı: 4.000,00 TL

Gün Batımı Bulvarı fiyatı: 2.000,00 TL

Şahin fiyatı: 2.199,80 TL

Jet Uçağı fiyatı: 1.200,00 TL

Yat fiyatı: 1977,60 TL

Süperstar fiyatı: 599,80 TL

Oyun Koltuğu fiyatı: 240,00 TL

Bravo fiyatı: 120,00 TL

Pikap fiyatı: 120,00 TL

Görkemli Şato fiyatı: 4.000,00 TL

Havuz Partisi fiyatı: 999,80 TL

Korsan gemisi fiyatı: 977,60 TL

Denizaltı fiyatı: 1.039,80 TL

Restoranlar fiyatı: 80,00 TL

Seyahat fiyatı: 577,60 TL

Deniz Köprüsü fiyatı: 1.499,80 TL

Tiktok Universe fiyatı: 6.999,80 TL

Tiktok En Çok Gönderilen Hediye Fiyatları

Tiktok hediye fiyatları kadar en çok gönderilen hediyeler de merak ediliyor. Yayıncılara genelde en çok gönderilen Tiktok hediyelerin listesi:

Tiktok Asa: 30 TL Tiktok Öpücük: 30 TL Tiktok Para Yağmuru: 100 TL Tiktok Yat: 1.977 TL Tiktok Spor Araba: 1.400 TL

Tiktok Hediyeleri Neler?

Güneş gözlükleri Elmas kalkan Rock‘n Roll Mercan Parmak kalp Kaplan Kilit ve anahtar Gerdanlık Ağırlık Kurabiye Rüzgar dansözü Elmas yüzük Yaz enerjisi Çay Salıncak Öpücük Altın spor araba Panda Lale kutusu Gözlük Aslan Mikrofon Taç Kral tacı Görkemli şato Alkış Ud Kelebek Çiçek Lolipop Tiktok talent Aşk balonu Dondurma külahı İyi geceler Müzik notası Bravo Tiktok işareti Parti Altın madeni Mini buzdolabı Nazar boncuğu Radyo Gül Balon Baklava Eğlenceli Sürat teknesi Buz makinesi Başparmak Telefon Havai fişek Abajur Parfüm İnanılmaz İnci Özel jet Sevgi Gülünç Para tabancası Motosiklet Çiçekler Merhaba Kuğu Yat Kalp Kalbin ellerimde Çelenk Jet uçağı Donat Konfeti Topuklu ayakkabılar Dönme dolap Kağıttan turna Ayıcık Ağaç ev Atlıkarınca Asa Kalpler Elmas Denizaltı

Tiktok’ta En Pahalı Hediye 2023

Tiktok en pahalı hediye olarak altın spor araba gönderiliyor. Altın spor araba fiyatı 5.999 TL‘dir. Tiktok altın spor araba dışında en pahalı hediyeler:

Tiktok en pahalı Universe hediye fiyatı: 6.999 TL

Tiktok en pahalı Görkemli Şato hediye fiyatı: 4.000 TL

Tiktok en pahalı Gezegen hediyesi fiyatı: 3.000 TL

Tiktok Hediye Puanı Kaç TL? Hediye Puanı Hesaplama

Tiktok hediye puan hesaplamak için 1 puan hediyenin 0.20 TL olduğunu bilmemiz gerekir. Tiktok hediye puanı hesaplama formülü Hediye Puanı x 0,20 TL’dir. Çıkan bu sonuç hediyenin satın alma fiyatını belirtir. Ancak tiktok’un %60 kesintisini de unutmamalıyız. Bunun için (Hediye Puanı x 0,20) x (0,6) formülü ile fenomenin kazandığı parayı bulabiliriz. 1000 tiktok hediye puanı ile tiktok fenomenin kazanacağı para (Hediye Puanı x 0,20) x (0,6) işlemi ile 120 TL’dir.

Tiktok hediye puan hesaplama: (Hediye Puanı x 0,20)

Tiktok 100 hediye puanı: 20 TL

Tiktok 1000 hediye puanı: 200 TL

Tiktok 10000 hediye puanı: 2.000 TL

Tiktok 100000 hediye puanı: 20.000 TL

Tiktok 1000000 hediye puanı: 200.000 TL

Tiktok Puanı Yükleme Nasıl Yapılır?

Tiktok puanı yüklemek için “Bakiye” ve “Bakiye Yükle” ögesine tıklayın. Satın almak istediğiniz jeton paketini buradan seçebilirsiniz.

Canlı video zamanında “hediye simgesine” ve sağ alttaki “Yükle” ögesini seçin. Satın almak istediğiniz jeton paketini buradan da seçebilirsiniz.

Tiktok jeton satın alma işlemleri Google Play veya App Store hesabınızla ilişkili ödeme yöntemiyle yapılmaktadır.

Tiktok Hediyesi Nasıl Alınır?

Tiktok hediyesi almak için öncelikle 1.000 takipçi olması gerekir. 1.000 takipçi sayısından sonra aşağıdaki adımları takip edin.

Tiktok uygulaması açılır ve hesaba giriş yapılır.

Ekranın alt orta bölümünde bulunan (+) işaretine tıklanır.

Ardında ”CANLI” düğmesine basılır.

Canlı yayın için akış başlığı girilir.

Başlatmak için ”Canlı Yayına Geç” bölümüne tıklanır.

Aşamaları doğru şekilde yaparsanız yayınınız başlayacak ve tiktok hediyesi alabileceksiniz.

Tiktok Hediyelerini Paraya Çevirme

Tiktok hediyelerini paraya çevirme işlemi için en az 10 bin elmasa sahip olmak gerekir. 10.000 elmasa sahip olduktan sonra para hesaplanır ve ardından paraya çevrilebilmektedir. Yine de tiktok hediyelerini paraya çevirme konusunda sıkıntı yaşarsanız tiktok’un mail adresine durumu bildirebilirsiniz.

Tiktok’ta Elmas Nedir? Ne İşe Yarar?

TikTok Hediye Puanlarını hesaplamaktan daha önemli olan, gerçek hesabınızda kazanılan hediyeleri nakde çevirmek için gereken Elmas miktarıdır. Canlı yayın yapan kişiye çıkartma hediyesi gönderildiğinde, hediyeler gönderenin Tiktok cüzdan bölümünde elmas olarak birikir.

Tiktok 1000 İzlenme Kaç TL?

Tiktok üzerinden para kazanmak isteyen kişilere öncelikle tiktok 1000 izlenme kaç TL? sorusuna cevap verelim. 1000 takipçiye ve 1000 izlenmeye ulaşmayan hesaplara tiktok üzerinden para kazanamamaktadır. Ortalama 1000 izlenmeye 100 – 200 dolar kazanılıyor. Dolar kuruna göre kazanılan para değişebiliyor.

TikTok Kaç Takipçiden Sonra Para Veriyor?

1000 Tiktok takipçisi olduktan sonra canlı yayın yapmaya, para kazanmaya ve hediye puanları toplamaya hak kazanacaksınız. Fakat sponsorlar bularak takipçilerinizi artırabilir ve istediğiniz kadar para kazanabilirsiniz. Sponsorluk haklarınız ve mavi onay işareti için en az 50.000 takipçinizin olması gerekir.

TikToktan Para Kazanmak İçin Kaç Elmas Gerekir?

TikTok hediyelerini nakde çevirmek için 10.000 elmas gerekiyor. 10.000 elmasa ulaşıldığında, hediyeler nakit olarak kişinin hesabına aktarılabilir. Gerekli elmas değerine hızlı bir şekilde ulaşmak için takipçilerin çıkartma sundukları hesabı beğenmeleri gerekmektedir.

Özellikle TikTok spor arabaları, yat hediyeleri, yağmur paraları satın alınırsa 10.000 elmasa ulaşması uzun sürmüyor. TikTok ile para kazanmak bu nedenle çok kolay gözüküyor. Eğlenirken ve eğlenirken para kazanmak istiyorsanız TikTok uygulamasını deneyebilirsiniz.

Tiktok Cüzdan Nasıl Açılır?

Hediye göndermek gibi satın alınan jetonların saklandığı Tiktok cüzdan uygulaması gizli alandır. Gönderilen tüm hediyeler jeton fiyatları ile bu cüzdanda toplanır. Tiktok’ta bir cüzdanı nasıl açarım? diyorsan, birlikte gözden geçirebilir ve hemen tiktok’ta cüzdan açabilirsiniz.

TikTok uygulamasına giriş yapınız,

Sonrasında profilinize giriş yapınız,

Ardından sağ üstteki üç noktayı tıklayınız,

Cüzdan bölümünü seçerek, buradaki toplanan jetonlar ve satın alma seçenekleri hakkında tüm bilgileri edinebilirsiniz.

Tiktok Bağış Fiyatları – TikTok Bağış Nasıl Yapılır?

Tiktok’un bağış özelliği ile kullanıcılar videolarına veya canlı yayınlarına çıkartmalar ekliyor. Bu etiketleri tıklayan kişiler bağış sayfalarına yönlendirilecektir. Açılan sayfada tercihlere göre bağış yapılacak kurumlar seçilebilmekte ve atanabilmektedir. Tik Tok hediye puanlarının hesaplanması belirtilir, Tik Tok hediyelerinin fiyatları gerçek değerlerdir.

Tiktok Hediye Puanı Nakit Paraya Çevirme

TikTok üzerinden hediye gönderimi sağlandıktan sonra birçok kişi bu hediyelerin nasıl paraya çevrildiğini merak ediyor. Tiktok hediye puanlarının kullanılabilir olması için en az 10.000 elmas olması gerekir. Bununla beraber, hediye puanları hesaplanır ve nakde çevrilir.

1 Jeton Kaç TL? 2023

Tiktok’ta 1 jeton fiyatı 0.20 TL’dir. Bu hediyeleri canlı yayın sırasında takip ettiğiniz ve sevdiğiniz kişi veya fenomenlere gönderebilirsiniz. Bu şekilde gönderdiğiniz kişiler de para kazanabilir. Aynı kişilerden jeton satın alarak para kazanabilirsiniz.

Bu fiyatlar ile hediyelerinizi anında satın alabilir ve dilediğiniz kişinin canlı yayınına gönderebilirsiniz. Tiktok’ta hediyeler, jetonlar ve tiktok hediyelerinin fiyatları yazımızda tek tek ele alınmıştır. Tiktok bu hediyeler için %60 vergi alıyor. Vergi alındıktan sonra kalan para kişinin şahsi hesabına TL olarak aktarılır.

Tiktok’ta Kaç İzlenme Kaç Para? 2023

Tiktok izlenme sayısına bağlı olarak 1000 TL, 10.000 TL hatta 100.000 TL’ye kadar kazanç elde edebilirsiniz. Kazandığınız miktar, görüntüleme sayısına ve hediyelerinize bağlı olarak değişebilir. Örneğin; 1000 izlenme kaç TL diye merak ediyorsanız o rakamlar arttıkça paranız da artacaktır. Ayrıca bağışlarla geliriniz de artacaktır.

Tiktok’ta hediye gönderimini aktif hale getirdikten sonra birçok kişi bu hediyelerin nasıl paraya dönüştüğünü merak ediyor. Hediyeleri nakit olarak değiştirmek için en az 10.000 elmas gereklidir. Bunlarla puanlar hesaplanır ve paraya çevrilir.

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Tiktok Hediyeleri Ne Kadar Kazandırıyor?

Tiktok hediyeleri ne kadar kazandırıyor? Tiktok hediyelerinin ne kadar kazandırdığı gönderilmiş olan jeton ve hediye fiyatlarına göre değişiyor. Canlı yayın hediyelerinin fiyatları gönderilmiş olan hediyelere göre kişinin cüzdanında (wallet) elmas olarak toplanmaktadır.

Tüm tiktok canlı yayın hediye puanları TL üzerinden hesaplanmakta ve bu işlem için ek ücret alınmamaktadır. Daha sonrasında tiktok kullanıcısının hesabına aktarılmaktadır. Aktarma sırasında yapılan kesintiler %60 vergi kesintisi yapılmakta ve kalan tutar hesaba aktarılmaktadır.

Tiktoktaki Hediyelerin Değeri Ne Kadar? 1 Hediye Puanı Kaç TL?

Kullanıcılar tarafından büyük bir ilgiyle araştırılan tiktok 1 hediye puanı kaç TL? için cevap vermemiz gerekirse; bunun hediyeden hediyeye göre değiştiğini söylemeliyiz. Bu soruya kaç TL’lik hediye aldıysanız veya gönderdiyseniz TL ve jeton miktarına göre değişir. Tiktok’ta hediye fiyatları ve tüm hediye puanları hakkında ayrıntılı bilgi için yazımızı mutlaka incelemelisiniz.

Yazımıza buradan sonra Tiktok hediye fiyatları hakkında kullanıcıların sıkça sorduğu sorulara yanıt vererek devam ediyoruz.