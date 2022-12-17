Tiktok anime efekti nasıl yapılır?, Fotoğraftan Anime Nasıl Yapılır?

Fotoğraftan avatar ve anime nasıl yapılır? Lensa Al nedir, nasıl kullanılır? Lensa uygulaması ücretsiz mi, ne kadar?

Fotoğraftan avatar yapılan resimler son günlerde popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da paylaşılıyor. Lensa Al uygulaması fotoğraflardan yapay zeka ile çizilmiş resimler veriyor. Lensa Al, bilim kurgu ve eski dönemlerdeki karakterlere benzer avatarlar yapıyor. Peki fotoğraftan avatar nasıl yapılır? Lensa Al nedir, ücretsiz mi ve nasıl kullanılır?

Yapay zeka uygulaması Lensa Al nedir, ücretsiz mi, nasıl kullanılır? Avatar - anime portreler sosyal medyanın her yerinde

Lensa Al uygulaması ile fotoğraflar sanat eserlerine benziyor. Lensa uygulaması fotoğrafları yapay zeka ile beraber pop-rock sanatçıları, bilim kurgu karakterleri ve anime karakterlerine çeviriyor. Son günlerde Instagram'da avatar paylaşımları gerçekleştiriliyor. Peki Lensa nasıl kullanılır ve ücretsiz mi? Fotoğraftan avatar nasıl yapılır?

Tiktok Anime Filtreli Yayın Videosu Nasıl Yapılır? Tiktok anime filtresi nasıl yapılır? Kolay Tiktok videosu oluşturabilirsiniz. Herkes videolarını değiştirmek için Yapay Zeka kullanmayı sever. Yeni bir viral filtre yüzünüzü alır ve onu bir Manga veya Anime’den fırlamış gibi bir şeye dönüştürür. AI Manga filtresi, içerik oluşturucuların yüzlerini bir Anime sahnesine çevirerek komik senaryolar yaratır ve sonuç olarak videoları viral olur. Kendinizinkini oluşturmak için TikTok’ta viral filtreyi nasıl alacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Anime filtresi: TikTok’ta nasıl edinilir?

Anime AI filtresini ele geçirmek için efekt galerisinde aramanız gerekecek. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

TikTok’u açın.

Kamerayı aç.

Soldaki Efektler galerisine tıklayın.

Aramaya basın ve AI Manga filtresi yazın.

Göründüğünde, tıklayın ve efektin resminize uygulanabilmesi için düğmeyi birkaç saniye basılı tutun.

Bazıları için Anime AI filtresi, Efektler galerisinde mevcut olmaya biliyor. Sizde de böyle olursa, kendiniz kullanmak için söylediğimiz adımları gerçekleştirebilirsiniz.

Kendi sayfanıza giriş yapın.

Arama çubuğuna tıklayın ve AI Manga filtresi yazın.

Efektli bir video seçin.

Sol alt köşedeki filtreye tıklayın.

AI Manga’yı seçtiğinizde kendinizinkini yapabileceksiniz.

Viral trende katılmak için Tiktok’taki viral Anime AI filtresini bu şekilde kullanabilirsiniz.

Sosyal medyanın yeni akımı yapay zeka uygulamasıyla yapılan avatar-anime portreler oldu. Ünlü isimlerin de dahil olduğu akım, Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya uygulamasında çok konuşuluyor. Bunun nedeni, kullanıcıların gönderdiği fotoğraflara dayalı olarak dijital portreler oluşturmak için yapay zeka kullanan Lens Al uygulaması. Peki, Lensa Al ücretsiz mi, nasıl kullanılır?

Yapay zeka kullanılarak avatara dönüştürülen fotoğraflar şu sıralar sosyal medyanın yeni akımı oldu. Şu sıralar herhangi bir sosyal medya uygulamasında oturum açtığınızda perileri, prensesleri, animasyon karakterlerini veya göksel varlıkları anımsatan portrelerle karşılaşmak mümkün. İnternette dolaşan resimler, yapay zeka uygulaması Lensa AI'ın "Sihirli Avatarlar" işlevinin ürünleri. Peki, Lensa Al nedir, ücretsiz mi, nasıl kullanılır?

FOTOĞRAFTAN AVATAR NASIL YAPILIR?

Fotoğraftan avatar yapılan kareler Instagram'da paylaşılıyor. Fotoğraftan avatar, Lensa Al uygulaması ile gerçekleştiriliyor. Lensa Al uygulamasına 10-20 aralığında fotoğraflar yükledikten sonra yapay zeka fotoğraflarınızın avatarlarını size sunuyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Lensa, yüklediğiniz selfie'leri alıp avatarlara dönüştüren, iPhone ve Android'de kullanılabilen bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Lensa, özçekimlerinizi alır, inceler ve sizin veya fotoğraflarını beslediğiniz herkesin bilgisayar tarafından oluşturulmuş orijinal portrelerini ortaya çıkarır.

Arizona Eyalet Üniversitesi Bilgisayar ve Artırılmış Zeka Okulu'nda profesör olan Subbarao Kambhampati, Stable Difüzyon'un "gerçekten güçlü" yapay zeka tabanlı bir görüntü üreteci olduğunu söyledi. Stable Diffusion, 2022'de piyasaya sürülen derin öğrenmeli, metinden görüntüye bir modeldir. Öncelikle metin açıklamalarına bağlı olarak ayrıntılı görüntüler oluşturmak için kullanılır, ancak iç boyama, dış boyama ve görüntü için görüntü oluşturma gibi diğer görevlere de uygulanabilir.

LENSA AL NASIL KULLANILIR?

Lensa Al programı Appstore ve Playstore üzerinden indiriliyor. Lensa programına yüklenen fotoğraflar sonrasında, Lensa pop-rock sanatçıları, bilim kurgu , anime ve süper kahraman karakterlerine benzer avatar üretiyor. Çıkan avatarlar adeta gerçek çizilmiş resimleri benziyor.

LENSA AI ÜCRETSİZ Mİ?

Lensa Al programı ücretsiz indirilebiliyor. Lensa Al ile avatar yapmak isteyenler ise ücret ödemeleri gerekiyor. Programda avatar sayısına göre ücretler değişiyor. Avatarlar 44,99- 69,99 ve 89,99 TL'ye yapılıyor.

NASIL KULLANILIR?

• iOS veya Android cihazınıza uygulama mağazasından Lensa AI orijinal uygulamasını indirin, ödemenizi yapın.



• Uygulamayı açın, Magic Avatars’a ve ardından ‘Devam’a tıklayın,

• 10 ila 20 portre fotoğrafınızı yükleyin,

• Fotoğrafların işlenmesi ve sanatsal bir portrenizin çıkarılması 20 ila 40 dakika kadar sürecektir.

Anime Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anime kelimesi ne anlama geliyor? Anime kelimesini araştıranlar, bu sözcüğün kökeninin nereden geldiğini ve kaç anlama sahip olduğunu merak ediyor. Pek çok kişi tarafından aratılan Anime kelimesi ne demek sorusunun cevabını haberimizde paylaştık. İşte, TDK'ya göre Anime kelimesinin anlamı ve kökenine ilişkin merak edilenler...

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