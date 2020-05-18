Survivor Ödül Oyunununu ve 2. dokunulmazlık oyununu Hangi takım Kazandı? Survivor’da nasıl oy verilir?

Survivor Hamak yapma görev oyunu oy verme nasıl yapılır? Acunn.com oylama sonucu ne? Ünlüler takımı geçen görev oyununda sitem etti. Nisa’nın bu görevlerde başarılı olduğunu söyledi. Nisa bu oyunda oyuna karışmayacak. Ünlüler takımının kapanmayan tavla yapması Acun Ilıcalı’nın dikkatini çekti. Kazanan takım oylama sonucu belli olacak. Hamak ödülünü kazanan takım tiramisu kazanacak. Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Yapılan hamaklar oylamaya sunulacak ve kazanan takım belli olacak. Takımların yaptığı hamakların resimleri belli oldu mu? Gönüllüler takımı üst üste 5 görev oyunu kazanarak rekora doğru koşmaktadır. İşte detaylar…

Oylama acunn.com üzerinden gerçekleşecek. Takımların yaptıkları hamakların oylaması olacak. Kazanan takım seyircinin takdirine kalacak. Acun Ilıcalı’nın resmi instagram hesabından duyurulacak.

Şarkı yarışmasını kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımının yaptığı müthiş şarkı ile büyük bir beğeni topladı. Hazırladığı beste ile büyük bir ilgi topladı. Ünlüler takımı dün ada konseyine rahat bir şekilde gitti. Çünkü dün akşam bir eleme adayı çıkarmadılar. Bu akşam kaybeden takım bir eleme adayı belirleyeceği için iki takım içinde stresli bir gün olacak. Fakat oyunu gönüllüler alırsa iki takımdan 3’er aday eleme potasına girecek. Aslında bugün yayınlanacak olan 72.bölümde oyundan çok ada konseyinde yaşanacaklar herkes tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Acun Ilıcalı’nın verdiği bir haber sonrasında yarışmacıların ağladığı ve neden ağladıkları merakla araştırılmaktadır.

Survivor’da haftanın görevi bu hafta tavla yapmak. İki takımda en güzel tavlayı yapmaya çalışacak. Kazana takım ise Browni kazanacak. Survivor’da yapılan tavlalar oylamaya sunuldu. İki takımın yaptığı avla Acun Ilıcalı’nın instagram hesabında paylaşıldı. Hangi tavlanın hangi takıma ait olduğu belirtilmeyen ödülde, beğendiğiniz tavlaya oyu acunn.com adresinden oy verebilirsiniz. Kazanan takım Gönüllüler oldu.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacı seçimini yapacak takımı belirlemek için avantaj oyunu oynadı. İki takımdan dörder kişinin parkura çıktığı bayrak yarışında da heyecan dorukta idi. Bu mücadelenin sonunda dokunulmazlık oyununda seçim avantajını elde eden takım Ünlüler oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor son bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Oyun, Gönüllülerin 10’a 4 farklı skoru ile sona erdi. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler için ada konseyinde SMS oylaması yapıldı. Sonrasında eleme potasına girmesini istedikleri arkadaşları için oylama yaptılar. Oylama sonucunda Aycan 2 kere, Mert 2 kere ve Yunus Emre 1 kere yazılmış olarak çıktı. Buna göre Ünlüler takımından 2 eleme adayı, Aycan ve Mert, çıktı.