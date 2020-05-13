Survivor'dan kim veda eti? 12 Mayıs 2020 Survivor Elenen Yarışmacı Kim? İşte Detaylar Survivor 2020'ye yaşadığı sakatlık sonrası Ersin elendi mi?

Survivor'dan elenen isim, yarışmanın 12 Mayıs tarihli 74. bölümünde yanıt buldu. Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı

Survivor'un yeni bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı konseyde toplandı.

Futbol oyununda Ersin'in yaşadığı sakatlıktan dolayı sağlık durumu hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, Ersin'in diskalifiye olduğunu söyledi. Diskalifiye olan ve ölen köpeği Mes'le ilgili konuşan Ersin'in söyledikleri Acun Ilcalı ve konseydeki yarışmacılara duygulu anlar yaşattı.

Survivor eleme konseyinden önce iletişim oyununda mücadele veren ünlüler ve gönüllüler ise basketbol oyununda ter döktü. Kazanan takım Survivor iletişim oyununu

kazandı. İşte, Survivor kim elendi, Survivor'da kim gitti? sorularının yanıtı.





SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?





Survivor'da ada konseyinden önce yarışmacılar iletişim oyununu kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Survivor 2020'nin 74. bölüm iletişim ödülü oyunu öncesinde Acun Ilıcalı, gönüllüler takımı ve ünlüler takımının ödüllerini ayrı ayrı açıkladı. Survivor’da iletişim oyunu ödülü Ünlüler ve Gönüllüler takımına göre değişti.



Gönüllüler kazanırsa, Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından canlı yayın yapabileceğini söyledi. Ünlüler kazanırsa kendi Instagram hesaplarına bir dakikalık video koyabileceğini açıkladı.



Ödülün büyük olduğu oyunda Survivor iletişim oyununu kazanan takım 10'a 7 gönüllüler takımı oldu.



SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?



Survivor'un yayınlanan 74. bölümü ilginç anlara sahne oldu. Duygusal anların yaşandığı konseyde yarışmacılar, eleme adayını belirlemek için toplandı. Acun Ilıcalı konseyde Survivor Ersin Korkut sakatlığı yüzünden Survivor'dan ayrılmak zorunda olduğunu söyledi. Söylemekte zorlanan Ilıcalı, " Çok iyi haberler veriyoruz size ama bu sefer açıkcası kötü bir haber vereceğim. Haberi vereceğim yarışmacı Ersin" dedi.



Ersin'in elendiğini söyleyen Ilıcalı, " Ersin futbol oyununda sakatlanmıştı. Biz de mr çektirdik ve sonuçları İstanbul'a gönderdik. Hiç ama hiç beklemediğimiz bir haber geldi. Dr Metin Kuş yaptığı kontroller sonucunda Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek. " dedi.



Survivor'dan Ersin'in sakatlığı nedeniyle ayrılmasından dolayı, eleme gerçekleşmedi.



SURVİVOR ELEME NE ZAMAN?



Survivor'da eleme gecesiyle ilgili bilgi veren Ilıcalı "Bu haftaki bütün oylar yarışmacılarımızın hepsinde korunarak önümüzdeki haftanın sonuna kadar geçerlidir. Bu hata Ersin elendiği için ekstra bir elenme olmayacak" dedi.