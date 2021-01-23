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Survivor'da Acun'a Büyük Şok: Cemal Hünal Diskalifiye Edildi

Survivor son dakika haberleri- Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in acil konseyinde Cemal Hünal diskalifiye edildi.

Survivor'da Acun'a Büyük Şok: Cemal Hünal Diskalifiye Edildi
23 Ocak 2021 Cumartesi 02:25

44 yaşındaki ünlü oyuncu Cemal Hünal, yarışmada sakatlanmıştı. Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yarışan Hünal, sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edildi.

Risk alınamayacak bir durumda olduğu vurgulanan Cemal Hünal'ın diskalifiye edilişi hem kendisini hem yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı'yı çok üzdü.

44 yaşındaki Cemal Hünal'ın belindeki rahatsızlığın ciddi olduğu ve devam etmesinin mümkün olmadığı Acun Ilıcalı tarafından vurgulandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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