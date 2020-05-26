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Survivor 2020 Programında Acun Ilıcalı dünya rekoru kırdı!

Survivor 2020 Programında, Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından survivor ekibiyle yaptığı canlı yayını 3 milyona yakın kişi izledi. Canlı yayın dünya rekoru olarak tarihe geçti.

Survivor 2020 Programında Acun Ilıcalı dünya rekoru kırdı!
26 Mayıs 2020 Salı 00:27

İletişim oyununu kazanan Gönüllüler takımıyla Instagram'dan canlı yayın yapan başarılı yapımcı Acun Ilıcalı, 1 milyon kişi tarafından izlenince dünya rekoru kırmak için harekete geçti. Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde açıklama yapan Ilıcalı, 2 milyon rekorunu kırmak için tüm yarışmacılarla birlikte canlı yayın yapacaklarını açıklamıştı

REKOR KIRILDI PARTİYE GİTTİLER

Daha önce Gönüllülerin Instagram canlı yayınında bir milyon katılıma ulaşıldığını söyleyen Acun Ilıcalı, 2 milyonu geçmeleri durumunda parti yapacağı sözünü vermişti.

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı canlı yayını anlık olarak 3 milyon kişi izledi, yayın dünya rekoru olarak tarihe geçti.

Yayının ardından Cemal Can'ın DJ'lik yapacağı partiye geçildi.



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Kaynak: Kamu Saati Özel
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