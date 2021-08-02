'Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yüzlerce hesabı tespit ettik' 'Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yüzlerce hesabı tespit ettik' Bakan Soylu: Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yurtdışından yeni açılmış hesap var. Halkı korkutmak, nefret yaratmak için ortaya koyuyorlar. Gereğini yapıyoruz. Yüzlercesini tespit ettik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da son durumla ilgili şunları söyledi:

Devletin bütün kurumları ayırtetmeden söylüyorum, yangınların bir an önce söndürülebilmesi için çaba sarfediyor. Pandemi geçirdik, tüm sağlık çalışanlarımıza moral verdik. Şimdi de buranın önde gelen kahramanları var, ormancılar... Ateşin üzerine giden insanlar. Hepimizin ciğerleri yanıyor, doğru. Bir ağaç büyütmek için çaba sarfeden ormancıların bedenleri yanıyor. Bir veklin paylaşımını gördüm, üzüldüm. 'Geldim bir ormancı görmedim.' Göremezsin tabi, ateşin içinde ormancı. Dün 13 ormancı Antalya'da yangının ortasından alındı, kahramanlarımız kurtuldu dedik. Buradan rant sağlarım düşüncesi sapkın bir düşüncedir. 2 selfie çekmekle sanki yangın söndürülüyor. Buradan herkese siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum, herkesin bu konuda kahramanlarımızın morallerini yükseltmek görevimizdir. Ana muhalefet partisi genel başkanından istirhamımız var. Şehirler belediyelerin görev alanındadır demedik. Eksiği söylersem, tweete yazıp şu da şöyleydi dersem sorumluluk mu bu? Sorumsuzluktur. Onlar da can hıraş mücadele ediyor, görmüyor muyum?

SOSYAL MEDYADA YÜZDE 90'I YALAN

Sosyal medyada herkes elinden geleni ardına koymuyor. Sosyal medyada yüzde 90'ı yalandır. İşi olan insanları yangını söndürmeye çalışıyor, işi olmayan insanlar dedikodu yapıyor. Biz sabahın 5'ine kadar, oradaki insanlar acaba şu yangını, sabahtı 'Vali bey şu kadar su getirebilirsek şurayı kapatacağız' diyor. Ormanlık alanlarda gezip selfie çekmeyin. Arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Araya nifak sokup milletin çalışma güdüsünü aşağıya almayalım. Sayın Genel Başkan 'hadsizler' diyorsunuz. Neyin hadsizliği var burada.

YÜZLERCESİNİ TESPİT ETTİK

Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yurtdışından yeni açılmış hesap var. Halkı korkutmak, nefret yaratmak için ortaya koyuyorlar. Gereğini yapıyoruz. Yüzlercesini tespit ettik.

MUĞLA'DA SON DURUM

Yerleşim yerlerine girmeden çoğu yangın başarıyla durdurulmuştıur. Bu önemli bir şeydir, bu rüzgara rağmen, bu sıcaklığa rağmen. 8 yerleşim yeri tamamen boşaltılmıştır tedbiren. Allah'a şükür can kaybı yok. Börtü böcekten hayvanlara kadar kaybımız oldu, bunu da atlamamak lazım. İnsan canı kaybolmuş değildir. 5 yerleşim yeri de kısmen boşaltılmıştır. 70'in üzerinde bina kullanılamaz haldedir. Vatandaşımızın morali bozulacak diye üzülüyoruz. Tekrar istirham ediyorum. Sosyal meyda ile ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Bir kamplaştırma oluşturmak istiyorum. Lütfen bu nefret dilinden uzak duralım. Siyasetçiler siyaset yapmak istiyorlarsa yangında yapmasınlar. Bazen beklediğimizden fazla yardım geliyor. Bunları konuşlandırabileceğimiz bir yer, kurumlarımız bunu koordine ediyor. Neye ihtiyaç olduğu açıklamasını AFAD'dan ve Valiliklerden bildireceğiz. Neye ihtiyacımız var, neye yok, bunu hep birlikte ortaya koyacağız. Tarım ve hayvancılık hasarları olsun, kimseyi yalnız bırakmayacağız.