Seti birbirine katan Akın Akınözü, karavanı dağıtıp çekimi yarıda bıraktı

ATV'nin final kararı alan diziler kervanına eklenen sevilen yapımı Hercai'nin Mardin'deki setinde yine kavga çıktı.

UYARILARA SİNİRLENDİ

Sete geciktiği için ekip tarafından uyarılan ve uyarılar sonrası sinirlenen başrol oyuncusu Akın Akınözü, seti birbirine kattı. Dizide Miran karakterine hayat veren Akınözü, iddia edilene göre yapım koordinatörünün de üzerine yürüdü.

SETİ TERK ETTİ

Ekip tarafından araya girilerek zor sakinleştirilen ünlü oyuncu, kavganın ardından seti terk etti. Öte yandan seti terk etmesi nedeniyle çekimleri durduran ekip, Akınözü'nün sete gelmesini bekledi.