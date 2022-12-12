Postegro Uygulaması Nedir, Ne İşe Yarar, Güvenli mi? (İnstagram Gizli Profilleri Görme)

Instagram’da Gizli Profilleri Görmek İçin Kullanılan Postegro Uygulaması Nedir, Ne Kadar Güvenilir?, Üçüncü taraf uygulama nedir, neden tehlikelidir?, Peki Postegro güvenli mi? Stalk yapmayı sevenlerin favori uygulaması olan Postegro sayesinde takip etmediğiniz gizli hesapları bile görebilirsiniz. İyi ama böyle bir uygulama ne kadar güvenli? Sonu hesabınızı kaybetmeye kadar gidebilen Postegro uygulaması nedir yakından bakalım ve bu tür uygulamaların nasıl çalıştığını görelim.

Popüler sosyal medya platformu Instagram’da biri sizi takip etmeye başladı diyelim. Geri takip edeceksiniz ancak profili kapalı ve kim olduğunu bilmiyorsunuz. Bu noktada devreye Postegro ve benzeri uygulamalar giriyor. Postegro uygulaması sayesinde takip etmediğiniz gizli Instagram hesaplarının bile profilini görüntüleyebilirsiniz. Üstelik bu görüntüleme işlemini tamamen gizi olarak yaparsınız.

Postegro uygulaması çok güzel bir hizmet veriyor gibi görünebilir ancak resmi uygulama mağazalarında oldukça kötü yorumlar ve düşük puan alan böyle bir uygulama ne kadar güvenilir olabilir? Elbette kendileri tam anlamıyla güvenli olduklarını söylüyorlar ancak uygulamanın çalışma prensibi bile veri paylaşımı üzerine kurulu. Gelin Postegro nedir, ne işe yarar yakından bakalım ve hem bu uygulamaların çalışma prensiplerini hem de ne kadar güvenli olduklarını görelim.

Postegro nedir?

Postegro, LiLi Technologies tarafından geliştirilen ve Instagram’da takip etmediğiniz gizli profilleri görüntülemenizi sağlayan bir mobil uygulama ve internet sitesidir. Postegro mobil uygulamasına iOS kullanıcıları App Store üzerinden, Android kullanıcıları ise Google Play Store üzerinden ulaşabiliyor. Ancak uygulamanın internet sitesi hata da verebiliyor.

Postegro ne işe yarar?

Postegro ve benzeri uygulamaların tek amacı, diğer kullanıcıların gizliliklerini ihlal etmektir. Yani gönderilerini kimsenin görmesini istemeyen bir kullanıcının profilindeki hikayeler dahil tüm paylaşımları görebilirsiniz. Üstelik profilini görüntülediğiniz kullanıcının bu durumdan haberi bile olmaz. (Küçük bir dip not bırakalım uygulamanın mantığı görmek isteğiniz kullanıcı takip ettiğiniz başka bir kullanıcı ile takipleşiyorsa profili görebiliyorsunuz haricinde uygulama çalışmıyor.)

Postegro hangi özellikleri sunuyor?

Gizli profillerin gönderilerini görüntülersiniz.

Gizli profillerin hikayelerini görüntülersiniz.

Uygulama üzerinden birden çok hesap kullanabilirsiniz.

Detaylı arama yapabilirsiniz.

Sık sık görüntülediğiniz hesapları yer imlerine ekleyebilirsiniz.

Uygulamanın kendi video oynatıcısını kullanabilirsiniz.

Görüntülediğiniz hikayeleri kaydedebilirsiniz.

Görüntülediğiniz gönderileri kaydedebilirsiniz.

Sade ve basit bir arayüze sahiptir.

Postegro uygulamasının kullanıcılarına sunduğu öne çıkan özelliklerden bazıları bu şekilde. Yani takip etmediğiniz gizli bir profili görüntüledikten sonra tüm paylaşımları kaydedebiliyorsunuz. Üstelik stalk yapmayı kendinize bir iş olarak edindiyseniz sık sık görüntülediklerinize kolayca ulaşmanızı da sağlıyor.

Postegro ve benzeri uygulamalar nasıl çalışıyor?

Takip etmediğiniz gizli Instagram profillerini görüntüleme hizmeti veren tek uygulama Postegro değil. Bu tür uygulamalardan pek çoğunu resmi uygulama mağazalarında bulabilirsiniz. Gizli profilleri görüntüleyen uygulamaların çalışma prensibi küçük bir kıvılcıma dayalıdır, sonrası ise bir yangın gibi yayılabilir.

X isimli kullanıcının gizli hesabını görüntülemek istiyorsanız X kullanıcısını takip eden birinin daha önce Postegro ve benzeri bir uygulama kullanmış olması gerekiyor. Yani görüntüleme hizmeti veren uygulama, daha önce uygulamayı kullanmış farklı bir kullanıcının ulaştığı verileri size sunuyor.

Postegro özelinde konuşursak bu nedenle her istediğiniz gizli profili görüntülemeyebilirsiniz. Ancak işi biraz daha ileri götüren uygulamalar, ortak bir kullanıcıya ihtiyaç duymazlar. Önemli olan X kullanıcısının hesabının bir şekilde biri tarafından görülmüş olması ve görüntülemenin Postegro gibi bir uygulamanın eline geçmiş olmasıdır.

Peki Postegro güvenli mi?

Üçüncü taraf resmi olmayan bir uygulama olduğu için zaten güvenilir diyemeyiz ama bir de nasıl çalıştığını gördükten sonra güvenli demek mümkün değil. Postegro ve benzeri bir uygulamaya giriş yaptığınız anda açıkça görülüyor ki ekran görüntüleriniz bile uygulamanın eline geçiyor.

Postegro ve benzeri bir uygulamaya giriş yaptığınız zaman zaten hesap bilgilerinizi vermiş oluyorsunuz. Hesabınız açıldığı zaman ise tüm bilgileriniz paylaşılmış oluyor. Takip ettiğiniz kişilerin profil güvenliğini ya da kendi profil güvenliğinizi önemsemiyor olabilirsiniz ama şöyle düşünün; bu tür bir uygulama mesajlarınıza bile ulaşabilir. Böyle bir şeye hazır mısınız?

Postegro ve benzeri uygulamaları kullanmalı mıyım?

Biliyoruz; eski sevgiliniz ne yaptı merak ediyorsunuz, yeni sevgilisi sizden güzel mi diye uykularınız kaçıyor, kesin başkasını buldu diye içiniz içinizi yiyor ama biraz sakin olun lütfen. Postegro ve benzeri uygulamaların Instagram kullanıcılarının bu tür zaaflarını tatmin ettikleri için zaten bu kadar popüler hale geldiler.

Anadolu çocuğu yer mi, yeni hesap açar oradan bakarım diyorsanız yapabilirsiniz. Ancak yeni açılmış ve sahte olduğu çok belli olan hesaplar Postegro tarafından her zaman kabul edilmiyor. Kabul edilse de bu tür bir uygulamayı cihazınıza indirmenin ve erişim izni vermenin bile bazı güvenlik sorunlarına neden olabileceğini unutmayın.

Üçüncü taraf uygulama nedir, neden tehlikelidir?

Üçüncü taraf uygulama olarak adlandırdığımız mobil uygulamalar ya da yazılımlar, resmi cihaz üreticisi ya da hizmet sağlayıcı şirket tarafından geliştirilmemiş olan uygulamalardır. Instagram konusunda örnek vermek gerekirse bu platformun kullanıldığı mobil uygulamalar Meta, eski adıyla Facebook şirketi tarafından geliştirilir. Bu şirket tarafından geliştirilmemiş diğer tüm uygulamalar, üçüncü taraf uygulamadır.

Üçüncü taraf uygulamalar tehlikedir çünkü karşınızda muhatap alabileceğiniz resmi bir şirket çoğu zaman yoktur. Bu tür uygulamalar direkt olarak bütün kişisel verilerinize ulaşır. Ulaştığı kişisel verilerinize neler yapabileceğinin sınırı yok. Daha da ileri gidersek üçüncü taraf uygulamalar banka ve kredi kartı bilgilerinize ulaşabilir ve hatta cihazınıza kötü amaçlı yazılım yerleştirerek direkt olarak banka hesaplarınıza sızabilir.

Zaten bir virüs ya da kötü amaçlı yazılım ile cihazınıza sızdıktan sonra yapabilecekleri, onların hayal gücü ile sınırlı. Pek çok erişim iznini kendi elinizle verdiğinizi düşünürsek kameranıza, mikrofonunuza, ekran görüntülerinize, kişilerinize, fotoğraflarınıza ve daha pek çok farklı veriye direkt olarak ulaşabilirler. Bu veriler bir kez kaybedildiği zaman artık yapacak pek fazla bir şey kalmıyor. Bu nedenle, bazı güvenli kullanım yöntemlerini uygulamalısınız.

Üçüncü taraf uygulamalar nasıl güvenli kullanılır?

Bu tür uygulamaları kullanmanız kesinlikle önerilmiyor. Google Play Store ve App Store gibi resmi uygulama mağazalarından başka kaynakları kullanarak uygulama indirmeyin. İndirdiniz ve illa kullanacağım diyorsanız sahte hesaplar açabilirsiniz. VPN kullanarak en azından IP adresinizi ve konumunuzu gizleyebilirsiniz. Erişim izinlerini sınırlandırarak en azından tüm verilerinize ulaşmalarının önüne geçebilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse fotoğraf düzenleme hizmeti veren bir mobil uygulama neden kişilerinize ve konumunuza erişmek istesin değil mi? Benzer bir şekilde harita hizmeti veren bir mobil uygulama neden fotoğraflarınıza erişmek ister? Bu ve benzeri örnekleri çoğaltmak mümkün. Önemli olan uygulamanın ne için kullanıldığını bilmek ve kullanım amacı dışında herhangi bir verinize ulaşmasını engellemek.

Üçüncü taraf uygulamalarla ve hatta güvenmediğiniz internet siteleriyle asla banka ve kredi kartı bilgilerinizi paylaşmayın. Mutlaka paylaşmanız gerekiyorsa en azından sınırlı limiti olan bir sanal kredi kartı kullanın. Benzer şekilde, bu tür uygulamalarla paylaştığınız hesaplarınızda mutlaka iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği açık olsun. En azından sizden habersiz giriş yapmaya çalışılırsa bunu engellemiş olursunuz. Elbette en etkili güvenlik yöntemi, bu tür uygulamaları kullanmamaktır. Emin olun kullanmadığınız zaman pek bir şey kaybetmezsiniz.

Takip etmediğiniz gizli profilleri görüntülemenizi sağlayan Postegro nedir, ne işe yarar, güvenli mi gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu tür uygulamaların nasıl çalıştığından bahsettik. Bırakın bazı şeyler gizli kalsın, siz önünüze bakın.