Para harcamadan güzelleşmenin sırrı! İşte cildi güzelleştiren vitaminler

Güzel ve pürüzsüz bir cilt herkesin hayali. Güzellik merkezlerine para harcamadan besinlerle güzelleşebilirsiniz. Cildi güzelleştiren vitaminleri içeren besinleri bir araya getirdik.
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A, B, C ve E vitaminlerini içeren besinler cildi güzelleştiriyor. Özellikle C vitaminini içeren besinler cildi yeniliyor ve gençleştiriyor. İşte güzel ve pürüzsüz bir cilt için tüketilmesi gereken besinler...
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Badem
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Frenk üzümü
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Mantar
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Zeytinyağı
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Çilek
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Brokoli
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Kivi
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Kuşburnu
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Tereyağı