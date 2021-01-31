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Para harcamadan güzelleşmenin sırrı! İşte cildi güzelleştiren vitaminler

Güzel ve pürüzsüz bir cilt herkesin hayali. Güzellik merkezlerine para harcamadan besinlerle güzelleşebilirsiniz. Cildi güzelleştiren vitaminleri içeren besinleri bir araya getirdik.

Para harcamadan güzelleşmenin sırrı! İşte cildi güzelleştiren vitaminler
31 Ocak 2021 Pazar 23:56
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A, B, C ve E vitaminlerini içeren besinler cildi güzelleştiriyor. Özellikle C vitaminini içeren besinler cildi yeniliyor ve gençleştiriyor. İşte güzel ve pürüzsüz bir cilt için tüketilmesi gereken besinler...

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Badem

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Frenk üzümü

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Mantar

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Zeytinyağı

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Çilek

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Brokoli

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Kivi

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Kuşburnu

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Tereyağı

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