Palu Ailesi davasında flaş gelişme! Kilit isim açlık grevine başladı

Son dakika haberi: Müge Anlı'da masaya yatırılan Palu Ailesi, uzun bir süre gündemi meşgul etmiş, bütün ülkeyi ayağa kaldıran gelişmeler vatandaşlar tarafından yakın takip şeklinde izlenmişti. Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile ile herkesi şok etmişti. Davayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Palu tahliye edilirken, davanın kilit ismi Tuncer Ustael ise açlık grevine başladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu.

Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından, sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek karar bozulduğunda sanıklar tekrar hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ayşe Palu, Emine Ustael, Hava Palu, SEGBİS ile katılırken, Tuncer Ustael, Fatih Palu ve tutuksuz sanık Fatih Palu ise salonda hazır bulundu.



"AÇLIK GREVİNE GİRDİM"

Duruşmaya Halsiz ve durumunun kötü olduğu görülen Tuncer Ustael yaptığı savunmasında, "Açlık grevindeyim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Herkesi Allaha havale ediyorum" dedi.

HAVVA PALU TAHLİYE EDİLDİ

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Havva Palu'nun yaşı itibarı ile ve pandemi nedeniyle tahliyesini, sanık Tuncer Ustael, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Palu ailesinin ortaya çıkışı Havva Palu'nun kızı Meryem ve torunu Melike Tanhal'ın 11 yıl önce ortadan kaybolması sonucu Müge Anlı ekibine başvuruda bulunmasıyla başladı.



Günler boyunca süren yayınlar sonucunda korkunç detaylar tek tek ortaya çıkarken, suçlular canlı yayında gözaltına alınmıştı.

Daha önce görülen davada savunma yapan Tuncel şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben ne Meryem'i ne başkasını öldürdüm. Ancak Meryem'in kim tarafından öldürüldüğünü söyledim.

Tahnal ve Şipşak ailesi ile Hikmet Şahin bu olayın failidir. Cesedin nerede olduğunu bilmiyorum.



Kendilerini sahilde gördüm. Meryem'in ölmüş olduğunu gördüm, pardon öğrendim" dedi.