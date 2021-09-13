Memura zam hesabında sürpriz fark! Memur zammı–enflasyon farkı ve hesabı. Memurlar 2022 yılında toplamda 5+7= % 12 değil, yüzde 8,68 zam alacaklar. 2023 yılında ise 8+6= %14 değil, yüzde 11,24 zam alacaklar. İşte altı aylık verilen zamların ortalama hesapları....

Memur zammında 5+7=12 etmedi. Yine 8+6'da eşittir 14 değil. Memurlar 2022 yılında toplamda 5+7= % 12 değil, yüzde 8,68 zam alacaklar. 2023 yılında ise 8+6= %14 değil, yüzde 11,24 zam alacaklar. İşte altı aylık verilen zamların ortalama hesapları.... Memur zammı–enflasyon farkı ve hesabı Bu haftanın en çok konuşulan konularından biri memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar oldu. 2022 ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %7 zam uygun görülürken, 2023 için bu oranlar sırasıyla %8 ve %6 olarak gerçekleşti. Ayrıca enflasyonun bu oranlardan yüksek olması durumunda bir de enflasyon farkı yansıtılacak. Aynı yıllar için Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri %7.8 ve %5. Maaş artış oranları artarken enflasyon tahmininin düşüyor olması akla hemen Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin devletin diğer kurumlarınca da pek ciddiye alınmadığı gerçeğini getiriyor. Dünya Gazetesi'nden Emrah Lafçı'ın haberine göre; Son enflasyon raporu toplantısında Başkan Kavcıoğlu toplumsal mutabakata vurgu yaparak enflasyonun sadece Merkez Bankası’nın uğraşmasıyla düşürülemeyeceğini belirtmişti. Orada kast ettiği yüksek zamlar yapan özel şirketler, her kur düşüşünde dolar talebi yaratan yurt içi yerleşiklerdi. Ama görünen o ki aynı mutabakatsızlık kamunun kendisinde de var. MEMUR ZAMMINDA İKİ HESAP FARKLI İki farklı konuya dikkat çekmek istiyorum. Biri enflasyonun farklı gelir grupları için farklı tezahür etmesi. Ve dolayısıyla enflasyon farkı hesabının çok da adil olmadığı gerçeği. Diğeri de; zammın memurlara yıl içindeki etkisi ölçülürken yapılması gereken hesapla, yıl sonu enflasyonuna etkisi ölçülürken yapılması gereken hesabın farklı olması. Zam hesabı ayrı enflasyon hesabı ayrı Gelelim zammın memur maaşları üzerindeki etkisiyle, yıl sonu enflasyon hesaplaması arasındaki farka. Bu meseleyi rakamsal örnekler üzerinden açıklamak daha kestirme bir yol olacak. Önce maaş zamlarıyla başlayalım. Diyelim ki bir memurun maaşı 100 TL olsun. 2022 ilk 6 ayı için % 5 zam aldığında ilk 6 ay maaşı 105 lira olacaktır. 7. ayın başında bir %7 daha zam aldığında maaşı 105*1.07 hesabından 112.35 TL olacaktır. Dolayısıyla bu memur yılın ilk yarısı 105 TL ikinci yarısı 112.35 TL maaş alacak. (Vergi hesaplamalarının etkisini basitlik amacıyla dışarıda bırakıyorum.)