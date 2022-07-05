MasterChef’te ortalık karıştı!, MasterChef Programı devm edecek mi?

MasterChef’te ortalık karıştı! Şefler birbirine girince yarışmada dengeler değişti Tv8’in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef, 1 Temmuz itibariyle ekranlara geri dönmüştü. Her bölümüyle izleyenleri televizyona kilitleyen MasterChef’te sular durulmuyor. Yarışmacı adaylarından atak beklerken bu kez şeflerden geldi. Programın jürileri arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Son bölümde ise dayanamadılar.

MasterChef’te ortalık karıştı! Stüdyo birbirine girdi

Yapımcılığını AcunMedya’nın üstlendiği ve Türkiye’nin en sevilen müsabaka programlarından MasterChef, Survivor’ın bitimiyle ekranlara geri döndü. Geçtiğimiz sezon Eren’in şampiyon bulunduğu müsabaka programında her seksiyon bir olay ortaya geliyor. Bu kez müsabakacılar değil şefler arasında münakaşa yaşandı. Birbirine giren şeflerin yüzünden müsabakanın devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. İşte detaylar… Ekranlara geri döndü 1 Temmuz tarihinden itibaren ekranlara geri dönen MasterChef’te ilk seksiyonlerden hadiseler başladı.

Yarışmacı adaylarını seçiyor İlk haftalarda müsabakacı adaylarını seçmeye başlayan jüri üyeleri, karşılarına çıkan her müsabakacı adayıyla hayat sürdürdükleri ilgi çekiyor. Yarışmacı Marsha MasterChef’in dün akşam yayınlanan alanında ise Endonezyalı müsabakası Marsha misafir oldu. Tadım sırasında olanlar Kendi yöresine ait bir yemek yapan Marsha, tadım sırasında yaşanacaklardan habersizdi.

Türkçesi olay oldu

Yaptığı yemeği tatmaları için şeflerin yanına getiren Marsha’nın düzgün Türkçesi dikkatlerden kaçmadı. Tadımdan sonra münakaşa Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yemekleri tattıktan sonra yorumlarına başladı. Mehmet şef Danilo şefe saldırdı Türkçe konuşmasını çok beğenen Mehmet şef, 10 senedir Türkiye’de olup Türkçe konuşmasını bilmeyen tanıdıkları bulunduğunu söyleyip Danilo şefle dalga geçti.

MasterChef’in kaderi

İddialara göre bu olay kamera gerisinde devam etti ve stüdyo birbirine girdi. Acun, MasterChef’in devam edip etmeyeceği konusu ile ilgili şimdilik bir açıklama yapmadı.