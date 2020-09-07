MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 6 Eylül 2020 Pazar MasterChef elenen isim belli oldu mu? Masterchef kim elendi? 6 Eylül 2020'de Masterchef Türkiye'de elenen isim kim oldu, Gülşah mı, Ebru mu, Berker mi? Gülşah Elendi

Masterchef eleme gecesi bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Dokunulmazlık oyununun 2'sini kaybeden Kırmızı takımında 4 isim eleme potasında yer alırken dokunulmazlık oyununu bir kez kaybeden Mavi takımından 2 isim eleme potasında yarışıyor. Masterchef Türkiye'de 6 isim eleme potasında kurtulmak için kıyasıya rekabet ediyor. Yaratıcılık turunda ilk 3'e giren yarışmacılar eleme potasından kurtulacaklar. Peki 6 Eylül'de Masterchef'te kim elendi? MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 6 EYLÜL 2020 MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU? 2020 MasterChef Türkiye'nin 6 Eylül 2020 Pazar günü yayınlanan son bölümünde eleme adayları arasında eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. MasterChef elenen isim belli oldu mu? sorusu ve tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle; 2020 Masterchef Türkiye'nin 6 Eylül 2020 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta içinde eleme adayı olarak belirlenen Özgül, Duygu, Berker, Ebru, Gülşah ve Eray eleme gecesinde kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan eleme oyununda dana yanağı malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Yemeklerini yapan eleme adaylarının yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından tadılması sonrasında potadan çıkarak 2020 MasterChef macerasına devam eden isimler ERAY, EBRU, DUYGU, Berker ve ÖZGÜL oldu. Öte yandan Gülşah potadan çıkamayarak son eleme oyununda karşı karşıya gelerek Dana Pirzola yemeğini en iyi yapan olmaya çalıştı. Bu oyun sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer tarafından eleme adaylarının hazırlamış olduğu Dana Pirzola yemekleri tadılıyor. Bu tadım safhasının ardından 2020 MasterChef hayallerine veda edecek olan isim Gülşah oldu. KIRMIZI TAKIM Eray - Kaptan

Furkan

Emir

Uğur

Ayyüce

Özgül

Duygu

Gülşah MAVİ TAKIM Celal - Kaptan

Barbaros

Esra

Serhat

Tanya

Berker

Sefa

Ebru

Kaynak: