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Masterchef yarışmacısı Esra Tokelli'yi dışarıda görseniz tanıyamazsınız! Ruj sürmeyerek herkesi çıldırtmıştı ama...

Masterchef'in ana kadrosuna herhangi bir mutfak eğitimi almadan seçilmeye hak kazanan Esra Tokelli adından söz ettiriyor. Özellikle sosyal medyada yaptığı ağr makyaj ve ruj sürmemesiyle çokça konuşulan Esra Tokelli'nin Instagram fotoğraflarını görenler şaşıp kalıyor. Dışarıda adeta bambaşka bir Esra var...

Masterchef yarışmacısı Esra Tokelli'yi dışarıda görseniz tanıyamazsınız! Ruj sürmeyerek herkesi çıldırtmıştı ama...
30 Ağustos 2020 Pazar 10:21

Masterchef'in ilk eleme adaylarından olan ve potadan son anda kurtulan Esra Tokelli yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden.

Tesettürlü tek yarışmacı olan Esra Tokelli'nin Instagram hesabına girenler yarışmacıyı tanımakta güçlük çekiyor.

Tokelli aşırı makyajıyla izleyiciden tepki çekiyor. Ancak yemek yapmadaki yeteneğiyle takdir toplayan yarışmacıya övgüler de geliyor.



Yarışmacıyla ilgili şaşırtan bir diğer bilgi ise Tokelli'nin Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına da katılmış olması.

Ocak ayında yayınlanan bölümde yer alan Esra Tokelli, o haftanın birincisi olup 10 bin lira para ödülü kazanmış.



41 yaşında ev kadını olan Esra Tokelli'nin bir oğlu var. Instagram hesabından kendisi ve yemeklerine dair bolca paylaşım yapan Esra Tokelli, oğluna dair de paylaşımda bulunmuyor.

Çerkez asıllı olan ve herhangi bir mutfak eğitimi alamayan Esra Tokelli, Masterchef'e katılmayı önceden kafasına koymuş ve azminin sonucunu fazlasıyla almış.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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