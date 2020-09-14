Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 13 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef'te bu akşam bir kişi hayallerine veda ederek yarışmaya veda edecek. Takım oyununu kaybeden takımlardan çıkan isimler eleme oyunu oynanıyor. Kaybeden son kişi yarışmaya veda edecek. Son 3 kişi arasından veda eden isim merak ediliyor. Peki, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 13 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik ayrılık....