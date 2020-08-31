MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi

Önceki akşam MasterChef'te Somer Sivrioğlu "Çin tuzu" olarak bilinen monosodyum glutamat kararında kullanılması halinde çok zararlı olmadığını söyledi. Bu sözlerine ise Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu "Bu adama Çin tuzunun reklamını ne karşılığı yaptın diye birisi sormalı" sözleriyle karşılık verdi.

"HİÇ ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Sivrioğlu, programda "Çin tuzu"nu eline alarak yarışmacılara "İnsanlar monosodyum glutamatın kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Mantıklı kullanılırsa çok önemli bir ürün" ifadeleriyle ürünü anlattı.

Somer Sivrioğlu'nun bu sözlerine MHP'den tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Tarım Bakanlığı'nı ve RTÜK'ü konuyla ilgili adım atmaya çağırdı.

"BU ADAMA BİRİ SORMALI"

İki kurumu etiketlediği paylaşımında Vahapoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı "Bu adama Çin tuzunun reklamını ne karşılığı yaptın diye birisi sormalı monosodyum glutamat (MSG) yiyecklere sahte lezzet katan,bağımlılık yapan, doyma hissini ortadan kaldıran, kalp-damar hastalıkları ve obezitenin öncelikli sebeplerindendir. Gizli reklamdır "