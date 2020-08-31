11
0
0
0
0
0
0
0

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, MasterChef yarışmasında Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" olarak bilinen monosodyum glutamatı övmesine tepki gösterdi, "Ne karşılığı reklam yapıyor" dedi.

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:50

Önceki akşam MasterChef'te Somer Sivrioğlu "Çin tuzu" olarak bilinen monosodyum glutamat kararında kullanılması halinde çok zararlı olmadığını söyledi. Bu sözlerine ise Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu "Bu adama Çin tuzunun reklamını ne karşılığı yaptın diye birisi sormalı" sözleriyle karşılık verdi.

"HİÇ ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Sivrioğlu, programda "Çin tuzu"nu eline alarak yarışmacılara "İnsanlar monosodyum glutamatın kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Mantıklı kullanılırsa çok önemli bir ürün" ifadeleriyle ürünü anlattı.

Somer Sivrioğlu'nun bu sözlerine MHP'den tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Tarım Bakanlığı'nı ve RTÜK'ü konuyla ilgili adım atmaya çağırdı.

"BU ADAMA BİRİ SORMALI"

İki kurumu etiketlediği paylaşımında Vahapoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı "Bu adama Çin tuzunun reklamını ne karşılığı yaptın diye birisi sormalı monosodyum glutamat (MSG) yiyecklere sahte lezzet katan,bağımlılık yapan, doyma hissini ortadan kaldıran, kalp-damar hastalıkları ve obezitenin öncelikli sebeplerindendir. Gizli reklamdır "

MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu, MasterChef'in ünlü şefi Somer Sivrioğlu'na tepki gösterdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu, MasterChef'in ünlü şefi Somer Sivrioğlu'na tepki gösterdi

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber