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Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi rolünü kimin üstleneceği belli oldu

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı Kuruluş Osman dizisinde yeni gelişmeler yaşandı. Engin Altan Düzyatan’ın “Diriliş Ertuğrul” adlı dizide oynadığı Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu.

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi rolünü kimin üstleneceği belli oldu
07 Haziran 2020 Pazar 11:45

Ediz Hun ekrana dönüyor. Ünlü aktör, ‘Kuruluş Osman’ dizisinde Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığını oynayacak.


Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan “Diriliş Ertuğrul” dizisinin devamı olan “Kuruluş Osman”ın kadrosuna aktör Ediz Hun da dahil oldu. Hun, Burak Özçivit’in Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Gazi’yi canlandırdığı “Kuruluş Osman”ın yapım şirketiyle prensipte el sıkıştı.

Oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığını oynayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit’in hayat verdiği Osman Gazi, Ediz Hun’un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi’yi Konya’da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak.

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi rolünü kimin üstleneceği belli oldu

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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