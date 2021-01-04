 Kurtlar Vadisi dizisi geri dönüyor! İşte yeni adı ve kanalı...

4 Ocak Pazartesi çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 457 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 756 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? Güne 7.75'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 7,63'ya geriledi. euro ise haftaya 9,55 tl den başlasada tekrar 9,30'e geriledi..