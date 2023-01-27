Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1

Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Kısmetse Olur ne zaman yayınlanıyor?

Kısmetse Olur 40.BÖLÜM fragmanı çıktı mı?, Kısmetse Olur saat kaçta başlıyor ve hangi günler var, Yeni sezonu ile ekranlara dönen Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Merak ediliyor ve internet üzerinde yeni bölümler sıklıkla araştırılıyor. Yayınlandığı tarihten itibaren birçok izleyicinin dikkatini çeken Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Kısmetse Olur ne zaman yayınlanıyor?

Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Kısmetse Olur ne zaman yayınlanıyor?
Kamusaati
Kamusaati
27 Ocak 2023 Cuma 15:02

Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu, programın yeni bölümlerini kaçırmamak isteyen birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Peki yeni bölümleri ile izleyiciler ile buluşmakta olan Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Kısmetse Olur ne zaman yayınlanıyor?

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Serinin yeni yapımı olarak izleyicileri ile buluşan Kısmetse Olur : Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü olmak üzere "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" resmi YouTube hesabından yayınlanmaktadır. Youtube hesabı üzerinden yeni bölümleri yayınlanmakta olan Kısmetse Olur programı her akşam saat 18.30'da izleyicileri ile buluşuyor.

KISMETSE OLUR ÖYKÜ KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısının hayatı merak konusu oldu. Kısmetse Olur yeni yarışmacısı 27 yaşında Uzman Psikologdur. Yüksek Lisansını yeni bitiren yarışmacı şu an çalışmıyordur. Aklımda biri var diyen Öykü, kime talip geldiğini söylememiştir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Tiktok Hediye Fiyatları 2023 YENİ FİYATLAR
Tiktok Hediye Fiyatları 2023 YENİ FİYATLAR
0
Mutlaka izlenmesi gereken spiritüel filmler (KEŞKE DAHA ÖNCE İZLESEYDİM DİYECEKSİNİZ)
Mutlaka izlenmesi gereken spiritüel filmler (KEŞKE DAHA ÖNCE İZLESEYDİM DİYECEKSİNİZ)
0
Tiktok anime efekti nasıl yapılır?, Fotoğraftan Anime Nasıl Yapılır? (En İyisi, En Güzeli Burada)
Tiktok anime efekti nasıl yapılır?, Fotoğraftan Anime Nasıl Yapılır? (En İyisi, En Güzeli Burada)
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.