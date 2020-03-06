Kim Milyoner Olmak İster şaşırşıtıcı Sorular?, Kim Milyoner Olmak İster programında Her hafta gerek stüdyodaki gerekse ekran başındaki izleyicileri sürprizlerle dolu sorularıyla şaşırtan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk koltuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun devraldığı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan ''Sivaslı'' sorusunun doğru yanıtı pek çok kişiyi şaşkına çevirdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de tepe taklak ettiren soru! Çoğu kişi yanlışa düştü... Kim Milyoner Olmak İster şaşırşıtıcı Sorular?, Kim Milyoner Olmak İster programında Her hafta gerek stüdyodaki gerekse ekran başındaki izleyicileri sürprizlerle dolu sorularıyla şaşırtan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk koltuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun devraldığı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan ''Sivaslı'' sorusunun doğru yanıtı pek çok kişiyi şaşkına çevirdi.

Birbirinden enterasan ve son derece ilginç sorularla seyircilerin ilgisini çekerek ufkunu açan ve genel kültür düzeyini yükselten Türkiye'nin çok beğendiği yarışma programlarından birisi olan ve yıllardır yayına kesintisiz devam eden Kim Milyoner Olmak İster izleyenlen seyirciler bu haftaki soru ile adeta şok yaşatan bir şaşırtma soruyla şoka uğradı. Herkesi şaşırtan herkesin doğru bildiğini fakat yanlış çıkaran şaşırtan o soru ise yarışmacıya sorulan " Sivaslı2 sorusu oldu.



15.000TL'lik baraj sorusunu doğru olarak yanıtlayan yarışmacıyı bekleyen 30,000 TL değerine sahip "Sivaslı" sorusu başta kendisi olmak üzere ekran başında programı izleyenlere ve stüdyodaki seyircileri bu kadar kolay soru mu olur tabiki iç anadolu diyerek adeta tuzğa düşürdü. Sorudaki çok küçük Ufacık bir detayı atlayarak iç anadolu cevabını veren herkes doğru cevabın açıklanmasıyla ters köşe oldu. çok sayıda izleyen seyirci bu soruya yanlış yanıt verirken, Ama soruya temkinli yaklaşan yarışmacı Sivaslı sorusunda doğru yanıtı bulmak konusunda bir hayli güçlük çekip ilk olarak %50 joker hakkını ve ardından da çift cevap joker haklarını kullanmak zorunda kalarak sorunun doğru cevabını bulabilmişti. Oysa gözden kaçırdığı tek nokta hiç bir sivaslınan kimliğinde "sivaslı" yazmazdı sadece " Sivas" yazardı.

işte kim milyoner olmak ister şaşırtıcı sorusunun çoğu kişinin yanlışa düştüü o soru ve doğru yanıtı :

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU ?

Soru: Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında Sivaslı yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir?

A: Ege

B: İç Anadolu

C: Karadeniz

D: Doğu Anadolu

Doğru cevap: A: Ege

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©