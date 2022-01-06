İyi Partili Ahmet Göçmez seçmene küfretti AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürlerle söven İyi Partili Başkan hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Son olarak şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'dan sonra İyi Parti Dilovası Demirciler Köyü Başkanı Ahmet Erhan Göçmez'in ağza alınmayacak küfürleri, kamuoyunun gündemine oturdu.

Hayat pahalılığından ve sürekli gelen zamlardan kaynaklı sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan İyi Partili Göçmez, AK Parti'ye oy veren seçmene ana avrat sövdü.

"BEN AK PARTİ'YE OY VERENİN...."

Bir akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden Göçmez, " Dedim ya hayırdır benzinlik diye mi bu fiyatlar böyle. Yok abi zam geldi dedi. Dedim kardeşim zam geldi, 21 lira oldu dedim. Hayır bir daha zam geldi, 25 lira oldu dedi. Yani bu AK Parti'ye oy verenin AK Parti diye bir partiyi savunanın ben anasını avradını, soyunu sopunu sülalesini s....m!" diyerek küfretti.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Göçmez'in, bununla da yetinmeyip "Görüntüleri istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz." demesi dikkat çekti.

İyi Partili Göçmez, sonra gelen tepkiler üzerine profilini kilitledi. Skandal video ile ilgili ise İyi Partili başkan hakkında, savcılıktan yakalama kararı çıktı.