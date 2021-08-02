İşte son seçim anketi: Avrasya Araştırma'dan çarpıcı sonuçlar

Barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'a giderken uçakta samimi pozlar paylaşan Şeyma Subaşı'nın tekne üzerinde çektiği pozlar büyük tepki topladı. Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken yapılan bu paylaşımlara en büyük tepki ise Deniz Akkaya'dan geldi. Sosyal medyadan adeta ateş püsküren Akkaya, "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" ifadelerini kullandı.