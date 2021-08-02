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İşte son seçim anketi: Avrasya Araştırma'dan çarpıcı sonuçlar

İşte son seçim anketi: Avrasya Araştırma'dan çarpıcı sonuçlar

İşte son seçim anketi: Avrasya Araştırma'dan çarpıcı sonuçlar
02 Ağustos 2021 Pazartesi 15:22

Avrasya Araştırma, temmuz ayında yaptığı anket çalışmasının sonucunu yayınladı. Araştırmaya göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.5 puan önünde yer alıyor.

Avrasya Araştırma, 24-29 Temmuz 2021 tarihleri arasında 2 bin 460 kişiyle yaptığı anket sonuçlarını yayınladı. Ankette Türkiye'deki mülteci meselesi, erken seçim ve ittifaklar soruldu.

Yüzde 2.4 hata payıyla yapılan Temmuz ayı araştırmasında, "Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulan vatandaşların yüzde 24,3'ü AKP, yüzde 21,4'ü CHP, yüzde 11,9'u İYİ Parti, yüzde 9,1'i HDP, yüzde 6,1'i MHP, yüzde 3,8'i DEVA Partisi, yüzde 1,9'u Gelecek Partisi, yüzde 1'i Memleket Partisi cevabını verdi.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA

Kararsızlar matematiksel olarak dağıtıldığında ise oyların yüzde 29,4'ü AK Parti, yüzde 25'u CHP, yüzde 14,4'ü İYİ Parti, yüzde 11'i HDP, yüzde 7,4'ü MHP, yüzde 4,6'sı DEVA Partisi, yüzde 2,3'ü Gelecek Partisi, yüzde 1,1'i Memleket Partisi'ne gidiyor.

İTTİFAKLARDA SON DURUM

Avrasya Araştırma'nın YouTube kanalından yapılan yayında paylaşılan anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın toplam oyu yüzde 37'de kalırken, Millet İttifakı'nın oyları yüzde 42,5 seviyesine ulaştı.

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