Instagram Siyah Ekran Sorunu Nasıl Çözülür?, Instagram’ın en sık kullanılan özelliklerinden bir tanesi de mesajlaşma bölümüdür. Bu bölüm içerisinde bazen çok fazla mesaj yer alabilir. Dolayısıyla pek çok kullanıcı bu mesajları silmek ister. Bu işlem her ne kadar uzun sürecek olsa da sizin için bazı tavsiyelerimiz olacak. Instagram toplu mesaj silme hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Pek çok sosyal medya platformu üzerinde toplu mesaj silme özelliği yer almaktadır. Böylece kullanıcılar çok pratik bir şekilde mesaj kutularını düzenleyebilir, ancak Instagram kullanıcıları için bu durum zaman alıcı olabilir. Dolayısıyla kullanıcıları biraz zorlamaktadır.

Instagram’da toplu mesaj silmek için mesajları tek tek silmeniz gerekir. Eğer mesaj kutunuz normalden çok daha fazla doluysa, bu işlem uzun sürebilir. Diğer bir yöntem ise aracı uygulamalar kullanarak mesajların hızlı bir şekilde silinmesini sağlamaktır. Yani, Instagram uygulamasının içerisinde her ne kadar toplu mesaj silme özelliği yer almasa da uygulama yükleyerek bu sorunu çözebilirsiniz.

Instagram Tek Tek Mesaj Silme Nasıl Yapılır?

Yukarıda belirttiğimiz üzere mesajları tek tek silerek mesaj kutunuzu temizleyebilirsiniz. Eğer mesaj kutunuz çok kalabalık değilse bu yöntemi kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu yöntem Android ve iOS kullanıcıları için farklılık göstermektedir.

Android kullanıcıları mesaj kutusuna girdikten sonra mesajını silmek istediği kişinin üzerine basılı tutarak mesajları sil seçeneğini seçmesi gerekir. iPhone kullanıcılarının ise silmek istedikleri mesajları sola doğru kaydırmaları gerekir. Böylece Instagram mesajları tek tek silinerek temizlenebilir.

Instagram Toplu Mesaj Silme Nasıl Yapılır?

Eğer mesaj kutunuz tek tek mesaj silinemeyecek kadar doluysa toplu mesaj silme işlemine yönelmeniz gerekir. Yukarıda belirttiğimiz üzere Instagram uygulamasının içerisinde toplu mesaj silme özelliği bulunmaz, ancak uygulama aracılığıyla bu işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Bu uygulamaların mesajların tamamını silebilmektedir, ancak unutmayın ki silinen mesajlar tekrar geri getirilemeyecektir.

Instagram Toplu Mesaj Silme Uygulaması

Google Play Store veya App Store’a giriş yaparak arama bölümüne “Instagram all delete message” yazarak arama yapın. iOS platformunda bu tarz uygulamalara izin verilmediği için uygulamanın adı sürekli değişmektedir. Bu yüzden arama bölümüne “instagram toplu mesaj silme, instagram tüm mesajları sil gibi cümlelerle arama yapabilrisiniz.

Arama sonucunda karşınıza çıkan uygulamayı telefonunuza yükleyin. Daha sonra uygulama sizden Instagram hesabınıza giriş yapmanızı isteyecektir. Giriş yaptıktan sonra, mesajlar bölümüne girerek mesajlarınızı toplu olarak silebilirsiniz.

Not: Bu tarz uygulamalar hesap bilgilerini istediği için, bilgilerinizi çalabilir ve art niyetli olarak kullanılabilir. Dolayısıyla uygulamanın güvenlik konusunda sorunları vardır. Bu yüzden de giriş yapmanızı isteyen uygulamaları tercih etmemenizi tavsiye ederiz. Eğer yine de uygulamayı kullanmak istiyorsanız, iki faktörlü doğrulama yöntemini kullanmanızı öneririz.