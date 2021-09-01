İçişleri'nde büyük değişiklik: Erdoğan'dan kabineye iki yeni bakanlık!

Erdoğan'dan kabineye iki yeni bakanlık! İçişlerinde büyük değişiklik

Kabine toplantılarının ertelenmesiyle gündeme gelen kabinede yenilik yakında gerçekleşiyor. İki yeni bakanlık konusu Erdoğan'ın masasına geldi. İçişlerinde büyük değişiklik yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısını sürekli ertelenmesiyle gündeme gelen kabinede değişiklik beklentisi hayata geçiyor. Son günlerde kamoyunun gündeminden düşmeyen göçmen ve afet konuları için iki bakanlık kurulmaya hazırlanıyor.

KABİNEYE İKİ YENİ BAKANLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına gelen değişiklikle , mülteci hareketliliği ve afet olaylarının tek elden yönetilmesi planlanıyor.

4 milyona yakın Suriyeli olmak üzere 5 milyondan fazla sığınmacı bulunduğu Türkiye'de Göç hareketleri İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yönetiliyor.

Aynı zamanda sel, yangın, deprem gibi felaketlerde AFAD kurtarma ve müdahale çalışmalarını yürütüyor.

İKİ AYRI BAKANLIK KURULMASI AMAÇLANIYOR

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve AFAD başta olmak üzere afet konusunda uzmanlaşmış kuruluşları tek bir çatı altında toplayarak iki ayrı bakanlık kurulması amaçlanıyor.

Türkiye gazetesine konuşan AK Parti kurmayları bu konuda şu görüşleri dile getirdi:

"İklim değişikliği ve göçmen sorunları göze alındığında ilgili bakanlıkların yeniden yapılandırılması, hem de kamuda yeni birimler kurulması gerekebilir. Mesela AFAD’ın çatısı altıda, sel, yangın gibi afetlerde özel ihtisas sahibi yeni birimler oluşturulabilir. Ayrıca, nüfus hareketliliği ve göç hareketliliği dikkate alınarak bu yapılanmalar yeniden ele alınmalı. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki, göç idaresi, AFAD gibi bu konuda uzman kuruluşları bir çatı altına alacak iklim değişikliği ve ‘Göç Bakanlığının’ kurulması gerekebilir. Bu konu Türkiye’yi yakın gelecekte çok ilgilendirecek. Hem iklimsel sebepler hem de buna bağlı göç hareketliliğinden dolayı Türkiye, geçiş noktasında. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu konularda uzman bir yeni bakanlığın kurulması gündeme gelecektir."