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'Hızlı Pasaport' dönemi başladı

'Hızlı Pasaport' dönemi başladı İstanbul Havalimanı'nda, yolcular bu haftadan itibaren 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile yaklaşık 20 saniyede işlemlerini yapabilecek.

'Hızlı Pasaport' dönemi başladı
09 Eylül 2021 Perşembe 23:57

İGA'nın resmi sosyal medya hesabından 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile ilgili paylaşım yapıldı.

Sistemin nasıl kullanıldığını anlatan videonun da yer aldığı paylaşımda , "18 yaşını doldurmuş, çipli pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile pasaport işlemlerinizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz." denildi

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