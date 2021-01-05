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Google çalışanları birleşerek sendika kurdu

Google çalışanları birleşerek sendika kurdu 200’den fazla Google çalışanı, ABD’li teknoloji devindeki ilk sendikalaşma adımını attı.

Google çalışanları birleşerek sendika kurdu
05 Ocak 2021 Salı 13:43

Google çalışanları birleşerek sendika kurdu

 Google çalışanları birleşerek sendika kurdu 200’den fazla Google çalışanı, ABD’li teknoloji devindeki ilk sendikalaşma adımını attı.

Google ve çatı şirketi Alphabet’in 200'den fazla çalışanı, bir araya gelerek, Alphabet Workers Union adı altında sendikalaşıyor.

Bu sendikaya, aynı zamanda ABD'nin en büyük iletişim ve medya sendikası Communications Workers of America da destek verecek.

Sendika ücret eşitsizliği, tartışmalı hükümet sözleşmeleri gibi konularda mücadele edecek.

Şu anda 200 üzerinde çalışanın başlattığı bu girişim, Google’ın toplam çalışanlarının çok ufak bir kısmını temsil ediyor.

Alphapet’in uzaktan sözleşmeli ve süreli çalışanları dışında toplamda 130 binden fazla çalışanı bulunuyor.

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4 Eylül 1998’de Menlo Park Kaliforniya’da Larry Page ve Sergey Brin  tarafından kurulmuş olan Google’ın şu anda 1.1 trilyon doların üzerinde piyasa değerine sahip ve dünyanın en değerleri firmalarından biri konumunda.

Hayatına bir arama motoru olarak başlayan ve piyasada zirveye yükselen Google, bugüne kadar çeşitli alanlardan 200’ün üzerinde firmayı bünyesine kattı.

Aynı zamanda şirket, dijital dünyada videodan reklam hizmetlerine kadar 10’larca farklı alanda faaliyet gösteriyor

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