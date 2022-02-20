Free Guy Netflix ne zaman çıkacak? 2022 Free Guy Yeni Bölüm Geliyor mu?

Free Guy olarak bilinen ve Gerçek Kahraman anlamına gelen filmin tutkunları şimdiden Netflix hakkında araştırmalarına başladı. Free Guy Netflix’te ne zaman yayınlanacak sorusuna cevap arayanlar bilgi sahibi olmanın peşinde. Peki, 2022 yeni bölüm Free Guy Netflix ne zaman çıkacak?

Dizi ve filmlerin en çok izlenen platformları arasında yer alan Netflix’te kısa bir süre sonunda yayınlanması planlanan Free Guy için heyecanlı bekleyiş başladı. Gerçek Kahraman adı ile de bilinen Free Guy Netflix’te ne zaman çıkacak sorusu bir kez daha akıllara ageldi.

Free Guy Konusu Nedir?

Free Guy bir filmdir. Disney Fox’u daha satın almadan önce çekimlerine başlanan Free Guy filmi em aksiyon hem de komedi kategorisini bir arada taşımaktadır. Son dönemde Free Guy filminin Netflix ile anlaşma yapacağı gibi haberler basına sızmaya başlamıştı. Bu yaşananların ardından film hakkında net bir tarih araştırılmaya başlandı. Gerek başrolü, gerek karakterleri gerekse filmin konusu son derece dikkat çekici olduğundan Free Guy hayranları meraklı bekleyişine başladı.

Free Guy Oyuncuları Kimlerdir?

Guy karakteri; Ryan Reynolds

Jodie Milly karakteri; Molotov Kızı

Key-Joe karakteri; Keery

Arkadaş karakteri; Lil Rel Howery

Mouser karakteri; Utkarsh Ambudkar

Antoine karakteri; Taika Waititi

Güzellik karakteri; Camille Kostek

Free Guy Netflix Çıkacak Mı?

Free Guy filminin çekimleri bitmesine rağmen koronavirüs engeline takılmasıyla tarih önce 3 Temmuz olarak belirlenmiş ve daha sonrasında da 11 Ağustos 2021 tarihine ertelenmiş ve sinemalarda yerini almıştı. Şimdi ise Free Guy hayranları filmin Netflix platformunda ne zaman yayınlanacağını merak eder oldu. Ancak henüz Free Guy filmi Netflix’e gelmedi.