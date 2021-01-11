FOX'da Gülbin Tosun sürprizi devam ediyor! FOX TV'de Gülbin Tosun sürprizi devam ediyor!Reytinglerde hafta sonu bombası. FOX TV'de Gülbin Tosun bakın kaçıncı oldu. Reyting sonuçlarını görünce Acun bile şaşırdı
FOX'da Gülbin Tosun sürprizi devam ediyor!
FOX'da Gülbin Tosun sürprizi devam ediyor! FOX TV'de Gülbin Tosun sürprizi devam ediyor!Reytinglerde hafta sonu bombası. FOX TV'de Gülbin Tosun bakın kaçıncı oldu. Reyting sonuçlarını görünce Acun bile şaşırdı
Reytinglerde hafta sonu bombası. FOX TV'de Gülbin Tosun bakın kaçıncı oldu. Reyting sonuçlarını görünce Acun bile şaşırdı
10 Ocak tarihli reyting sonuçlarına göre 'Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu' AB grubunda birinciliği elde ederken Total ve ABC gruplarında ikinci sırada yer aldı.. Show Ana Haber ise hemen ardından üçüncü sıraya yükselerek büyük bir atak yaptı.
10 Ocak tarihli reyting sonuçları belli oldu. Hafta sonu yayınlanan Ana Haber bültenlerinden 'Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu' AB grubunda birinciliği elde ederken Total ve ABC gruplarında ikinci sırada yer aldı.. Show Ana Haber ise hemen ardından Total'de ve ABC gruplarında üçüncü sıraya yükselerek büyük bir atak yaptı.
FOX HABER SURVİVOR'U GEÇTİ
Total'de 1.sırada TV8'de ekrana gelen 'Survivor' 2. Sırada 'Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada 'Show Ana Haber' yer aldı. AB'de ise 1.sırada 'Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu', 2.sırada 'Survivor', 3.sırada Star TV’de yayınlanan 'Menajerimi Ara' yer aldı.
İşte o reyting sonuçları: