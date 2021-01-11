FOX'da Gülbin Tosun sürprizi devam ediyor!

Sitemizde yapılan son seçim anket sonuçları belli oldu o partiye soğuk duş!!! ocak 2021 sen seçim anketi Yeniden refah partisi çok büyük bir yüseliş göstererek birinci sıraya yerleşti. Ak partinin halktan uzaklaşan politikalarına tepki gösteren vatandaşlar rahmetli erbakan'ın partisine yoğun ilgi gösteriyor. Fatih Erbakan 2023 seçimlerinde çok ciddi bir oy alacak şekilde görülüyor. Tüm Partilerden oy alan Fatih Erbakan'ı ne kadar engellemeye çalışsalarda seçimlerde çok büyük rol oynayacak...