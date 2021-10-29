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Facebook'un yeni adı ve logosu belli oldu

Facebook'un yeni adı ve logosu belli oldu

Facebook'un yeni adı ve logosu belli oldu
29 Ekim 2021 Cuma 14:04

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketin isminin Meta olarak değiştirildiğini duyurdu. Facebook uygulamasının ismi ise aynı kalacak.

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, yaptığı yazılı açıklamayla köklü bir değişiklik yaptıklarını, söz konusu değişikliğin farklı uygulamaları ve teknolojileri tek bir yeni marka altında bir araya getireceğinin altını çizdi.

"Buna metaverse diyoruz ve ürettiğimiz her ürüne dokunacak"

Yeni ismin şirketin metaverse yatırımını yansıttığını belirten Zuckerberg, yeni platformun daha sürükleyici olacağını, insanların sadece ona bakmakla kalmayıp deneyimin içinde olacağı somut bir internet olacağını kaydetti.

Zuckerberg, "Buna metaverse diyoruz ve ürettiğimiz her ürüne dokunacak." değerlendirmesinde bulundu.

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