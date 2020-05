Evdeyken İzlenecek En İyi Netflix Dizileri! Netflix Mayıs 2020 Dizi ve Flim Önerileri

Netflix Mayıs 2020 Dizi ve Flim Önerileri Sizler için hızlıca bitirebileceğiniz Netflix dizileri listesi oluşturduk. evdeyken keyif veren Netflix dizi ve filimleri, Maksimum iki sezona sahip ve Netflix mini diziler kategorisinde bulunan bu dizileri bir çırpıda severek bitireceksiniz. İşte bir çırpıda bitecek Netflix dizileri listemiz sizlerle!

Evde kaldığımız şu günlerde Netflix en çok kullandığımız platformlardan biri oldu. Kimilerimiz uzun soluklu, bol sezonlu dizileri severken, benim gibi kısa sürede sonuca ulaşmak isteyen birçok izleyici de mevcut. Biz de bugün sizler için hızlıca bitirebileceğiniz Netflix dizileri listesiyle karşınızdayız.

İlk başta basit bir ergen liseli dizisi izlenimi veren fakat sıfırdan bir toplum oluşturmadaki zorluk, çatışma teorisi, demokrasi, hukuk, adalet, devlet, diktatörlük ve sosyal inşa gibi birçok konuyu alan henüz sadece bir sezonu yayınlanmış The Society listemizin başında yer alıyor. Sınıf gezileri yarıda kesilmiş West Ham Lisesi öğrencileri eve döner ve kasabalarının tamamıyla boşalmış olduğunu görür. Yaşamak için düzene ihtiyaç duyan ve düzeni sıfırdan oluşturmaya çalışan bir topluluğun inşası lise öğrencilerinin kurduğu yeni düzenle anlatılmaya çalışılmış.

Tür: Gençlik, Dram

Yayın Tarihi: 2019

Hızlıca bitirebileceğiniz 20 dakikalık bölümlere sahip sürükleyici mini diziler listemizdeki ikinci dizi de The End Of The F***ing World oldu. The End of the F***ing World, Charles Forsman‘ın aynı adlı bir çizgi romanına dayanan, İngiliz karanlık komedi-drama türünde bir dizi. Küçük yaşlarında yaşadığı sorunlardan dolayı psikolojik sorunları olan iki gencin ailelerinden kaçışını anlatan dizi, hem oyunculukları hem de sürükleyici senaryosu ile seyrederken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız diziler arasında. Her ne kadar senaristinin yeni sezon gelmeyeceğine dair açıklama yaptığı iki sezonluk dizi, izleyici kitlesinin üçüncü sezon isteğiyle de popülerliğini koruyor.

Tür: Gençlik, Dram, Komedi

Yayın Tarihi: 2017

Oldukça kısa bölümleriyle film tadında bitirebileceğiniz diğer bir dizi de I Am Not Okay With This. İlk başta basit bir hikayeye sahip gibi gözüken fakat ilgi çekici senaryosu ve fantastik içeriğiyle dikkatleri üstüne toplayan dizi sizleri ekran başına kilitleyecek. 26 Şubat’ta ilk bölümüyle karşımıza çıkan dizi kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekerken, popüler Netflix dizileri arasında da yer alacak gibi duruyor. The End Of The Fucking World dizisinde olduğu gibi yine Charles Forsman’ın bir çizgi romanına dayanan hikaye iyi vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

Tür: Fantastik, Gençlik, Dram, Komedi

Yayın Tarihi: 2020

ABD’de seksenli yılların en önemli olaylarından biri olan Central Park Beşlisi’ni konu edinen mini dizi ilk çıktığı günden bu yana büyük tartışmalarla gündeme geldi. O dönemde iş adamı kimliğiyle gündemde olan şimdiki ABD Başkanı Donald Trump‘ın da bu beş kişi için idam cezası istediğini belirten tam sayfalık gazete reklamları da dizi ile birlikte tekrar gündem oldu. O süreci merak ediyorsanız mutlaka izlemeniz gereken bir mini dizi. Netflix’in bu diziyi yayınlamasıyla birlikte, şirketten birçok çalışanın da istifa etmiş olduğunu hatırlatmak isterim.

Tür: Suç, Dram, Duygusal

Yayın Tarihi: 2019

İlk fragmanından sonra Lost dizisine benzerliğiyle çok eleştirilen fakat içeriğiyle ayrışabilen mini dizi The I-Land da sürükleyiciliği ile listemizde yer aldı. Hafızaları silindikten sonra bir adaya bırakılan bir grup yabancının yaşam mücadelesini anlatan dizi, Lost benzeri atmosferi ve bolca bilim kurgu içeren senaryosuyla da şans verilmesi gereken yapımlar arasında. Tabii ki tahmin edilebilirliğinin yüksek olması ve senaryo kurgusunun sağlam olmamasından kaynaklı bazı can sıkıcı sahnelerle karşılaşsanız da, beklentinizi çok yükseltmeden keyifle hızlıca tüketebileceğiniz bir Netflix yapımı.

Tür: Gerilim, Bilim Kurgu, Drama

Yayın Tarihi: 2019

Çıktığı ilk günden bu yana merak uyandıran ve olayları anlatış tarzı ile de oldukça eğlendiren How to Sell Drugs Online (Fast) de listemizde yer alıyor. Henüz bir sezonu yayınlanmış 6 bölümlük Alman yapımı Netflix dizisi, eski sevgilisini geri kazanmaya çalışan bir çocuğun internet üzerinden uyuşturucu satmaya başlama serüvenini konu ediniyor. Kısa süre içerisinde ülkemizde de sevilerek izlenen diziyi bir çırpıda bitirebilirsiniz.

Tür: Suç Drama, Gençlik

Yayın Tarihi: 2019

Sanal gerçeklikle alakalı film, dizi severlerdenseniz izlemeniz gerekenler listesine Kiss Me First‘ü de alabilirsiniz. Annesinin ölümüyle yalnız kalan ve kendisini boşlukta hisseden ana karakterimiz Leila, kendini sanal dünya Azana ile avutur. Orada dışlanmışların yönettiği gizli bir dünya keşfeden karakterin başından geçenler de bir o kadar ilginç ve sürükleyici anlatılmış. 6 bölümlük henüz bir sezonu yayınlanmış dizi de bir çırpıda bitirebilecekleriniz arasında.

Tür: Suç, Bilim Kurgu, Distopik

Yayın Tarihi: 2018