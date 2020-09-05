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Eşkıya'nın yıldızı yeni işinde siparişlere yetişemiyor!

Son yıllarda oynadığı rollerde sıkça gündeme gelen sevilen oyuncu Ozan Akbaba'nın yeni işi sevenlerini şaşırttı.

Eşkıya'nın yıldızı yeni işinde siparişlere yetişemiyor!
05 Eylül 2020 Cumartesi 00:12

ATV'de yayınlanan reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu İlyas Çakırbeyli Rolünü canlandıran, Ozan Akbaba'nın yeni işi görenleri şaşırttı. Büyük tutkusunu işe çeviren oyuncunun keyifli anlar geçirdiği görüldü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakterini canlandıran oyuncu Ozan Akbaba, marangozluk tutkusunu kurduğu atölyede profesyonel üretime çevirdi.
Dizi setinin olmadığı tüm zamanını ahşap tezgahının başında geçiren oyuncu yakın çevresinden aldığı masa ve sehpa siparişlerine yetişemiyor.
Oyuncu Ozan Akbaba’nın ahşap tutkusu onu pandemi döneminde profesyonel tasarımlar üretebilen bir marangoz yaptı.
Tuzla’da iş insanı Uğur Kap’a ait orman ürünleri işletmesinin depo alanında kendine bir marangozhane kurdu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Akbaba, neredeyse tüm karantina ve yaz dönemini burada masa, sehpa ve çeşitli ahşap ürünler tasarlayıp üreterek geçirdi.
Ozan Akbaba, marangozlukla ilgili “10 yıl önce kütük ev tasarımı yapan bir mimarlık ofisinde çalışırken aldığım ahşap kokusu tutkuya dönüştü. Burada bir ahşap parçasına tasarlayıp üreterek yeniden hayat vermek çok keyifli. Tezgahın başındaki konsantrasyon beni zamandan ve mekandan uzaklaştırıyor, düşüncelerim sadeleşiyor” diye konuşuyor.

Kaynak: Kamu Saati Özel
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