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Emniyet, WhatsApp yerine kullanacağı uygulamayı açıkladı!

Emniyet, WhatsApp yerine kullanacağı uygulamayı açıkladı!

Emniyet, WhatsApp yerine kullanacağı uygulamayı açıkladı!
11 Ocak 2021 Pazartesi 15:55

Emniyet, WhatsApp yerine kullanacağı uygulamayı açıkladı!

Emniyet, WhatsApp yerine bu uygulamayı kullanacak Emniyet Genel Müdürlüğü Yıldız Kurumsal uygulamasını kullanacak

WhatsApp, 4 Ocak'ta gizlilik ilkesini güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre verilmişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Whatsapp uygulamasını terk ederek haberleşme gruplarını BiPMobil'e taşıma kararı aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü de almış olduğu kararla ios ve android telefonlarından indirilebilen, kripto özelliği bulunan Yıldız Kurumsal mobil haberleşme uygulamasını kullanacak.

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