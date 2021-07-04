Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı Terörün finansmanını engellemeye yönelik düzenlenen narko-terör operasyonunun ikinci dalgasında 73 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 65'i tutuklandı.
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
İKİNCİ DALGA OPERASYONU DÜZENLENDİ
17 Haziran'da 33 şüphelinin tutuklandığı birinci dalga narko-terör operasyonun ardından ekipler, 22 Haziran'da ikinci bir operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı.
65 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki sorgularının ardından 73 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 73 şüpheliden 65'i tutuklanırken, 8'i serbest bırakıldı.
BİNGÖL'DE 15 MİLYON 217 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇTİ
Terör örgününün 3,5 milyar TL finans sağlamasının önüne geçildi.
İçişleri Bakanlığı, Bingöl’de gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda, 350 ton toz esrar elde edilebilecek 15 milyon 217 bin kök kenevirin ele geçirildiğini açıkladı.
BİRİNCİ DALGADA 1 BUÇUK MİLYONA YAKIN KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Jandarma ekiplerinin düzenlediği birinci operasyonda terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretine büyük darbe yapıldı.
Lice'de ekili olan 1 milyon 340 bin kök kenevir, 150 bin kök skunk, 3 kilogram kubar esrar ve 800 metre sulama hortumu, ekipler tarafından ele geçirildi.