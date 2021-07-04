Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı

Danıştay'dan, 'sözlü sınavlarla' ilgili emsal karar!Kamuya personel alımlarında büyük tartışmalara yol açan 'sözlü sınavlarla' ilgili Danıştay'dan emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Örnek olaydan yola çıkan Danıştay, sözlü sınavlarda soruların yazılı olarak önceden hazırlanmamasını eleştirerek, bu konuda verilen idare mahkemesinin kararını bozdu. Danıştay'ın kararı doğrultusunda sözlü sınavlardan elenen bir çok kişi dava açabilecek.