işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0

Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı

Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı Terörün finansmanını engellemeye yönelik düzenlenen narko-terör operasyonunun ikinci dalgasında 73 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 65'i tutuklandı.

Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı
04 Temmuz 2021 Pazar 15:37

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

İKİNCİ DALGA OPERASYONU DÜZENLENDİ

17 Haziran'da 33 şüphelinin tutuklandığı birinci dalga narko-terör operasyonun ardından ekipler, 22 Haziran'da ikinci bir operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı #1

65 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgularının ardından 73 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 73 şüpheliden 65'i tutuklanırken, 8'i serbest bırakıldı.

Diyarbakır da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı #2

BİNGÖL'DE 15 MİLYON 217 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇTİ

Terör örgününün 3,5 milyar TL finans sağlamasının önüne geçildi.

İçişleri Bakanlığı, Bingöl’de gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda, 350 ton toz esrar elde edilebilecek 15 milyon 217 bin kök kenevirin ele geçirildiğini açıkladı.

Diyarbakır da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı #3

BİRİNCİ DALGADA 1 BUÇUK MİLYONA YAKIN KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin düzenlediği birinci operasyonda terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretine büyük darbe yapıldı.

Lice'de ekili olan 1 milyon 340 bin kök kenevir, 150 bin kök skunk, 3 kilogram kubar esrar ve 800 metre sulama hortumu, ekipler tarafından ele geçirildi.

Diyarbakır da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı #4


 

Diyarbakır da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı #5


 

Diyarbakır da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı #6

Diyarbakır da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı #7

Diyarbakır da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı #8

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber