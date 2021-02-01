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DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı kıskıvrak yakalandı!

DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı kıskıvrak yakalandı!
01 Şubat 2021 Pazartesi 15:59

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı ve tutuklandı. Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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