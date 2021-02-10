Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partilere yeni anayasa çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa ortaya çıkartmalıyız" diyerek tüm siyasi partilere, çalışmalara katılması için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Kameraların ve AK Partili üyelerin karşısına geçerek gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları için tüm partilere çağrıda bulunarak "Gelin yeni anayasa tekliflerimizi yıl içinde hazırlamaya başlayalım ve tartışalım. Kimseyi dışarıda bırakmadan bunları milletimizle paylaşalım.'' diyerek şu ifadeleri kullandı;

CHP İŞİ SÜREKLİ YOKUŞA SÜRMÜŞTÜ

Yakında kamuoyu ile paylaşacağımız insan hakları eylem planı hazırlıklarında da bunu gördük. Meclis'teki pek çok çalışmada da bu gerçek karşımıza çıktı. Her adımda meselenin eklektik yöntemlerle çözülemeyeceği gerçeği ile karşılaştık. Yeni bir anayasa çalışması başlatmıştık, tüm partilerden eşit üye ile bir komisyon kurarak yeni anayasa için ilk adımı atmıştık. Bu samimi adımımız, CHP'nin işi sürekli yokuşa sürmesi ve masayı devirmesi ile akamete uğramıştı.

ŞİMDİ ŞARTLAR UYGUN

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş aşamasında tekrar bunu gündeme aldık ancak iklimin buna uygun olmadığını gördüğümüz için konuyu dile getirmedik. Bugün uluslararası alanda özgürce irade ortaya koymuş bir Türkiye var. Yeni anayasa için şartlar gayet uygun.

TÜM SİYASİ PARTİLER ÇALIŞMALARDA YER ALSIN

Anayasaların toplumun kahir ekseriyetinin desteğini alması gerekir. Tercihimiz tüm partilerimizin bu sürecin içinde yer almasıdır. Bunun için sonuna kadar samimi bir gayret göstereceğiz. Ancak kimi partiler kendini sürecin dışında tutsa bile biz tüm kesimlerle konuşarak yeni anayasa çalışmalarının içinde olmalarını temin edeceğiz. Bunun için sonuna kadar, acele etmeden, her kesimle istişareleri yaparak bir anayasa metni ortaya çıkartmalıyız.

ÖYLE BİR ANAYASA OLSUN Kİ DÜNYAYA ÖRNEK OLSUN

Hatta bu öyle bir metin olsun ki, Türkiye'nin 150., 200. yılları kutlanırken, bu çalışma tarihi dönüm noktalarından biri olarak gösterilsin. Öyle bir metin olsun ki, anayasa hukuku literatüründe tüm dünyada örnek gösterilsin. Diğer toplumlara da ilham versin. Hiç şüphesiz bu konuda en önemli görev TBMM'ye, Cumhur İttifakımıza ve AK Parti grubumuza düşecektir. Sizlerden bu sürece özellikle sahip çıkmanızı istiyorum. Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçeveyi memnuniyetle karşıladım. Bu konuda Cumhur İttifakı olarak tam bir anlayış biçimindeyiz. İnsan hakları eylem planımızda yeni anayasa meselesi ile ilgili de özet bir çerçeve ortaya koyacağız.

CUMHURİYET'İN 100. YILINA DARBE ANAYASASI İLE GİRMEYELİM

Buradan akademisyenlerimize, üniversitelerimize, medya kuruluşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım. Vizyoner bir bakış ile bunları milletimizle paylaşalım. Milletimizin önüne en kapsayıcı, ufku geniş metni koyalım. Cumhuriyetimizin 100. yılını yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım. Biz, Cumhur İttifakı olarak çalışmalara en yapıcı katkıyı sunmakta kararlıyız. Nihai karar elbette milletimizin olacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."