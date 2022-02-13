Çiçek Hatun kimdir? Fatih Sultan Mehmet'in eşleri

Yeni dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ekranlara gelmesi ile dizideki önemli karakterler araştırılmaya başlandı. Fatih Sultan Mehmet'in eşlerinden biri olan Çiçek Hatun kimdir, nerede ve nasıl öldü, kaç çocuğu oldu? İşte Seda Bakan Erel tarafından canlandırılacak Çiçek Hatun ile ilgili ayrıntılar...

Dizi severler tarafından heyecanla beklenen ve 1. bölüm fragmanı yayımlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi Kanal D ekranlarında olacak. Fatih Sultan Mehmet'in eşlerinden biri olan Çiçek Hatunu, sevilen oyuncu Seda Bakan Erel tarafından canlandırılacak. Çiçek Hatun kimdir, hangi padişahla evlidir, kaç çocuğu vardır, nerede ve nasıl ölmüştür soruları dizinin başlaması ile merak edilmeye başlandı. İşte Seda Bakan Erel ve Çicek Hatun ile ilgili merak edilen detaylar...

Fatih Sultan Mehmet'in eşleri, Gülbahar Hatun, Gülşah Hatun, Sitti Hatun, Çiçek Hatun ve Helene'dir.

Çicek Hatun kimdir?

Çiçek Hatun doğum yılı tam olarak bilinmemektedir. Sırp, Fransız veya Rum olduğu sanılmaktadır. Ali adında bir erkek kardeşi vardır. Fatih sultan Mehmed’in (2.Mehmed) haremine 1457 yada 1458 alındığı sanılmaktadır. Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed’in eşidir. 22 Aralık 1459 Tarihinde Edirne’de Şehzade Cem Sultanı dünyaya getirmiştir. Başka çocuğu yoktur.

Çiçek Hatun oğlu Cem Sultanın sancakbeyliği yaptığı Kastamonu, Amasra ve Konya’da yanında bulunmuştur. Fatih Sultan Mehmed’in ölümü sırasında oğlu Şehzade Cem’in yanındadır.

Gülbahar Hatunun oğlu olan 2. Beyazıt ile taht mücadelesi sırasında Şehzade Cem’in mücadeleyi kaybetmesi ile 1481 yılında Çiçek Hatun oğlu Şehzade Cem, gelini ve torunları ile birlikte Kahire’ye gitmişlerdir.

Çiçek Hatun 1498 yılında Kahire’de vefat etmiştir. Vebadan öldüğü sanılmaktadır.

Seda Bakan Erel Kimdir?

Seda Bakan Erel 10 Ekim 1985 Tarihinde Gebze'de dünyaya gelmiştir. Annesi Selanikli babası ise Saraybosnalı’dır. Bir tane abisi vardır. Sakarya Üniversitesi’nde Sapanca Meslek Yüksek Okulunda Dış Ticaret Bölümünde okumuştur. Seda Bakan, Türker İnanoğlu'nun sinema televizyon alanında eğitim vermek için açmış olduğu TÜRVAK Sinema-TV Eğitim Merkezinde eğitim almıştır.

Seda Bakan, 2014'ün başında nişanlandığı müzisyen Ali Erel ile 2014’ün son aylarında dünya evine girmiştir.

Birçok dizi ve filmde oynamıştır. En çok öne çıktığı yapımlar 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Eda karakterine hayat verdiği “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi”’ ve 2014-2015 yılları arasında yayınlanan Feyza karakterini canlandırdığı “Kardeş Payı”’dır. 2018 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanacak Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı dizisinde Çiçek Hatunu karakteri ile ekranlarda olacaktır.

Eğlenceli karakteri, güler yüzlülüğü ve başarılı oyunculuğu ile birçok sinema ve dizide rol almıştır.

Filmler ve Oynadığı Karakterlerin İsimleri

2018-ArifV216 (Pembeşeker)

2015-Kara Bela (Burcu)

2014-Zaman Makinesi 1973 (Yasemin-Deniz)

2013-Behzat Ç. Ankara Yanıyor (Eda)

2011-Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (Eda)

2009-Umut(Meryem)

Diziler ve Oynadığı Karakterlerin İsimleri

(2016-2017)-Bana Sevmeyi Anlat(Leylâ)

(2014-2015)-Kardeş Payı (Feyyza)

(2010-2013)-Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Eda)

(2010)-Şen Yuva (Oya)

(2009)-Geniş Aile (Esma)

(2009)-Makber (Güneş)

(2008-2009)-Adanalı (Başak)

(2008)-Pars: Narkoterör (Zülfiye - Zülüf)

