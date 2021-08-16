Büyük göğüslü kadınlar Nasıl giyinmeli işte tüyolar

Büyük göğüslü kadınlara tüyolar Büyük gögüs her anlamda zor bir parçasıdır vücudun bitmeyen sırt agrıları giysilerden fırlayacak gibi duran gögüsler fizyolojik ve pisikolojik açıdan da zorlar kadınları işte nasıl büyük gögüsleri daha küçük gözükmesini sağlayabilir nasıl daha şık giyinebiliriz...tesettürlü kadınlar nasıl giyinmeli

Büyük gögüs her anlamda zor bir parçasıdır vücudun bitmeyen sırt agrıları giysilerden fırlayacak gibi duran gögüsler fizyolojik ve pisikolojik açıdan da zorlar kadınları işte nasıl büyük gögüsleri daha küçük gözükmesini sağlayabilir nasıl daha şık giyinebiliriz...

Büyük göğüslü kadınların kaçınması gereken en önemli kıyafetlerden birisi gömlekler. Sıkışmış, düğmeleri patlamak üzere olan bir gömlek asla şık durmayacaktır. Kıyafetinizin bütünlüğünü bozacağı gibi zarafetten uzak bir görünüm yansıtacaktır. Dar gömleklerden uzak durulması gerekiyor.

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Bunun yerine kalın askılı, gerdan bölgesini açıkta bırakacak göğüsleri toparlayıcı kıyafetleri tercih edebilirler. Dekolteyi takılarla hareketlendirmek dikkatleri göğüs bölgesinden uzaklaştıracaktır.

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