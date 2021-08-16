Büyük göğüslü kadınlar Nasıl giyinmeli işte tüyolar

Büyük göğüslü kadınlara tüyolar Büyük gögüs her anlamda zor bir parçasıdır vücudun bitmeyen sırt agrıları giysilerden fırlayacak gibi duran gögüsler fizyolojik ve pisikolojik açıdan da zorlar kadınları işte nasıl büyük gögüsleri daha küçük gözükmesini sağlayabilir nasıl daha şık giyinebiliriz...tesettürlü kadınlar nasıl giyinmeli
Büyük gögüs her anlamda zor bir parçasıdır vücudun bitmeyen sırt agrıları giysilerden fırlayacak gibi duran gögüsler fizyolojik ve pisikolojik açıdan da zorlar kadınları işte nasıl büyük gögüsleri daha küçük gözükmesini sağlayabilir nasıl daha şık giyinebiliriz...
Büyük göğüslü kadınların kaçınması gereken en önemli kıyafetlerden birisi gömlekler. Sıkışmış, düğmeleri patlamak üzere olan bir gömlek asla şık durmayacaktır. Kıyafetinizin bütünlüğünü bozacağı gibi zarafetten uzak bir görünüm yansıtacaktır. Dar gömleklerden uzak durulması gerekiyor.
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Bunun yerine kalın askılı, gerdan bölgesini açıkta bırakacak göğüsleri toparlayıcı kıyafetleri tercih edebilirler. Dekolteyi takılarla hareketlendirmek dikkatleri göğüs bölgesinden uzaklaştıracaktır.
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Koltuk altı derin kesimli, geniş tişörtler büyük göğüslü kadınların kaçınması gereken modellerden. Göğüsler tişörtün kumaşını ileriye itip kötü bir görünüm verebiliyor.
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Toparlayıcı kumaştan yapılmış bodyler hem daha fit gözükmenizi sağlar hem de göğüsleri oluğundan daha küçük gösterir.
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Straplez mini elbiselerden koşarak uzaklaşılmalı. Göğüslerin yukarı çektiği elbise arkadan uzun önden kısa duracağı için hoş olmayan bir görüntü olacaktır.
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Tek askılı elbiseler... Bilemedik ne desek. Üretildiğinden beri kimseye yakıştığını görmedik zaten. Uzak durunuz...
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Belden oturtmalı elbiseler vücudun şeklini ortaya çıkaracağı gibi göğüslerinde daha şekilli durmasına yardımcı olacaktır.
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Düşük kollu tişörtler göğüsleri olduğundan daha büyük göstereceğinden uzak durulması gereken modellerden.
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Vatkalı kıyafetleri yazmaya gerek var mı bilemiyoruz...
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İnce askılı tişörtler göğüslerin daha büyük gözükmesine neden olacağından kalın askılı tişörtleri seçmenizde fayda var.
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Dar uzun elbiseler büyük göğüslü kadınların temkinli yaklaşması gereken modellerden. Eğer uzun boyluysanız ve şekilli bir vücuda sahipseniz şık bir topuklu ayakkabıyla bu elbiseleri giyebilirsiniz. Fakat kısa boylu ve büyük göğüslüyseniz uzun, dar elbiseleri tercih etmeseniz daha iyi olabilir. Bunun yerine göğüs kısmından oturan mini modeller daha iyi bir tercih olacaktır.
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