Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası bile ödüyor

Evlilik, dünya üzerinde ülke ya da coğrafya fark etmeksizin son derece önemli bir olgudur. Toplumun en önemli dinamikleri arasında bulunan evlilik olgusu, sadece kişileri değil; yaşanılan ülkeyi, hatta ve hatta dünyayı da etkileyen bir durum olarak karşımızda durmaktadır. Bazı ülkeler evlilik kurumuna ve bunun teşvikine çok sıcak bakmasa da kimi ülkeler evliliğe vatandaşlarını teşvik ediyor. Kimi ülkelerde ise erkek kadın oranının dengesizliği, evlilik konusunda erkekleri olduğu kadar kadınları da teşvike yönlendiriyor.

İşte evlilikle alakalı enteresan adetleri olan ülkeler...





ERMENİSTAN



Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu Ermenistan'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan Ermenistan'da aynı zamanda birçok iş yükü de kadınların yönetimindedir.



Erkek nüfusu azalmaya devam ederse Ermenistan'da birçok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor.



AVUSTRALYA



Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler.Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler.



Tarihin en az erkek nüfuslu ülkesi diyebileceğimiz Avustralya'da tanışmak için yurt dışından gelen erkeklere de tatiller hediye edilmektedir.



İTALYA



Bu ülkede doğum oranlarının azlığı kadar evlilik oranları da oldukça azdır.Devlet yönetiminin çeşitli çalışmalarına rağmen erkekler bu ülkede kalıcı evliliğe karşıdır.



Genel olarak normal karşılanan bu durumun bazı bölgelerde tepkilere neden olduğu ve evlenebilecek erkeklere çeşitli para destekleri sunulduğu bilinmektedir.



RUSYA



Kadın nüfusunun en fazla olduğu ülkelerin başında gelen Rusya'da erkeklerin sürekli olarak içki içmesi cinselliği bitirmektedir.Boşanma oranlarının gittikçe arttığı Rusya'da devlet bu konuda çeşitli destekler vermektedir.



TAYLAND



Tayland'da ise durum çok daha farklı şekildedir.Burada trans erkeklerin fazla olması nedeniyle bazı kadınlar evlenmekte büyük zorluk çekmektedirler.



İstediği gibi erkek bulamayan bazı Taylandlı kadınlar çareyi farklı ülkelerdeki erkeklerde aramaktadırlar.



MOĞOLİSTAN



Kadın nüfusunun fazla olduğu Moğolistan'da zayıf kadınlar halk tarafından beğenilmemekte ve evlenmekte zorluk çekmektedir.Devlet bu yüzden evlenmekte zorluk çeken zayıf kadınlarla evlenecek olan erkeklere destek vermektedir. hatta kimi bölgelerde erkeklere başlık parası vermektedir.Hatta kimi bölgelerde erkeklere başlık parası vermektedir.



SİNGAPUR



Dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Singapur'da evlilik destekleri de oldukça fazladır.Kadınların artan bekarlık oranlarını istemeyen devlet bu yüzden çeşitli teşvikler vermektedir.



Aynı zamanda ileride oluşacak nüfus yetersizliğinden kurtulmak için evli çiftlere üç çocuk yapılması için çeşitli destekler sunulmakta ve kadınlara doğum paraları verilmektedir.



İZLANDA



Güzellikleriyle ünlü olan kadınların ülkesi olan İzlanda yetersiz erkek nüfusu nedeniyle evlenemektedirler. İzlanda da var olan bu sorunun çözümünü ülkede yaşayan göçmenlerde bulan hükümet, İzlandalı kadınlarla evlenmeleri durumunda erkeklere beşbin dolar vereceğini duyurmuştur.Bu haberin yayılması üzerine ise ülkeye bir çok göçmen erkek gelmek isteyince hükümet bu haberi yalanlamıştır.



Ayrıca bu ülkede doğan çocukların büyük bir çoğunluğunun anne ve babaları da evlenmemiş durumdadır.



JAPONYA



Japonyada ise erkeklerin evliliği saçma bulması nedeniyle evlilik oranları oldukça düşüktür. Ve erkeklerin bu düşüncesinden dolayıda kadınlarda bekar kalmakta ve çeşitli sitelerden kendilerine kiralık erkek bulmaktadırlar.Aynı zamanda çalışma oranlarınında fazla olduğu bu ülkede evliliklerin az olması bir çok sıkıntılı durumuda beraberinde getirmektedir.



Bu sıkıntılı durumlardan bir tanesi olan doğum oranlarının azlığı nedeniyle Japonya Hükümeti evli çiftler için çeşitli vergi teşvikleri de vermektedir.



BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ



Bu ülkenin evlilik oranının düşük olduğuna oldukça şaşırabilirsiniz . Fakat şeriatın var olan kurallarından dolayı pek çok kadın talibini beklemekte ve bu durum evlilik oranlarının düşmesine sebep olmaktadır.



Devlet evlenmeyen ve yaşları ilerleyen kadın sayısının artması nedeniyle erkeklere kırk bin Tl'lik bir destek vermektedir. Birden fazla kadınla evlenebilen erkekler var olan bu destekle masrafsız şekilde evlenebilmektedirler.



LETONYA



Rusya ve Beyaz Rusya'nın komşusu olan Letonya'nın nüfusu 1,96 milyon kişi ve kadın nüfusun oranı ise %54.10'dur. Letonya'da kadın nüfusunun fazla olmasının sebebi ise kadınların Sovyetler döneminden sonra kapitalizme erkeklere kıyasla daha iyi uyum sağlamaları olarak gösterilmektedir.

Fakat Letonyayla ilgili en ilginç şey ülkede erkeklerin doğum oranının kadınlardan daha yüksek olmasıdır.



Ancak erkeklerin ortalama ömrünün kadınlara kıyasla daha kısa olması, yetişkin kadın oranının erkeklerden yüzde 8 daha fazla olmasına yol açmaktadır.