BTS Grubu Hakkındaki Bilmedikleriniz BTSxCorden Hakkındaki Herşey Burada

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BTSxCorden Hakkındaki Herşey Burada

Günümüzde, kendinden fazlaca bahsettiren BTS üyeleri birer ikon olarak biliniyorlar. Peki, Güney Kore’nin şu an en büyük yapım şirketlerinden biri olan Big Hit Entertainment altında çıkan BTS grubu nasıl doğdu? Özellikle konserdeki performansları ile dikkat çeken BTS üyeleri, vokalistleri kimlerdir?





Big Hit Entertainment Çıkışlı BTS Grubu Nasıl Doğdu?

Güney Kore’de müzik endüstrisi çok fazla önem verilen ve sıkı kuralları olan bir düzen içinde işliyor. Piyasaya çıkış yapacak gruplar için önce yapım şirketleri tarafından seçmeler açılıyor, ardından seçmeleri geçen stajyerler 1 ila 10 sene arasında grubun özelliklerine göre eğitim alıyor. Ardından çıkışlarını yapan gruplar, sıkı bir program ile sevenleri ile interaktif etkinlikler gerçekleştirerek piyasada daha da ünlü olmaya çalışıyorlar.





Bu düzen içinde 2010 yılında erkekler için seçmeler açan Big Hit Entertainment yapım şirketi, lise çağında gençlerden oluşacak bir grup oluşturacaklarını duyuruyor. Hip hop tarzında müzik yapacak olan grubun ilk üyesi Kim Namjoon (RM) oluyor. Gruba alınan diğer üyelerden kimi, başka fırsatlar için gruptan ayrıldığında grupta RM, Min Yoongi (Suga) ve Jung Hoseok (J-Hope) kalır. Bir oyuncu olmak isteyen Kim Seokjin (Jin) de kararını gruba girmek üzere belirler. Ardından yapılan seçmelerde Park Jimin (Jimin), Jeon Jeongguk (Jungkook) ve son olarak da Kim Taehyung (V) gruba dahil olurlar.





The Late Late Show adlı programda konuk olan BTS grubu yaptıkları gösteri ile milyonlarca kişinin gönlüne taht kurdu. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen Bts her geçen gün başarılarına bir yenisi daha eklemeye devam ediyor



Bir söylentiye göre Jungkook’a pek çok yapım şirketinden teklif gelmiştir. Ancak Jungkook, RM’in grupta olduğunu görünce fazla havalı olduğunu düşünmüş ve Big Hit ile anlaşmaya bu şekilde karar vermiştir.



2013’de yayımlanan “No More Dream” parçaları ile resmi olarak çıkışlarını yapmışlardır.

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sosyal medya gündem olan milyonlarca kişi tarafından takip edilen BTS grubu hakkıda yapılan yorumlar ise şöyle oldu;

Daha fazla nasıl severim diye düşünüyorum #BTSxCorden

"ARMY'nin müziğimizle mutlu olmasıni istiyoruz ve sizin için orada olacağız"

Jhope'un Yoongi'nin elini tutması Yoongi'nin bırakması.Gördüğüm en iyi geçişlerden biri

Kendimi bu performanstan sonra hiç iyi hissetmiyorum..

En iyi gizleme yolu gözünün önünde olmaktır! Kameraman olarak gizlenen Jungkook

İyi ki bu performans sergilendi. Kim Seok Jin'in 'şarkıda partı çok az, onu da vermeseydiniz' gibi şeyler söyleyenlere gerçeği göstermiş oldu.

yicem seni miniciksin bir yere girseydin seni imkanı yok bulamazlardı

James Corden ile dans eden Seokjinnie'nin sevimliliğine bakın

Arkadaşlar bitişi hakkında konuşalım mı biraz yalnız olmuyor

O performans neydi öyle tansiyonum düştü lan çok güzeldi aaaaaaaa

Abi tam istediğim tarzda bir erayla karşı karşıyayız...Gözyaşlarımı görüyor musunuz şu an....

Yalnız eğer namjoon jungkook'un yerini ifşa etmeseydi daha çok ararlardı onu mnsönsdks namjoon gibi arkadaşlar edinin

Hayatımın bir dönümünde 7 kere peş peşe combo yapmışım gibi hissettiriyorsunuz. Güzel fakat her görüntüsüyle can yakan...

Jimin'in James Corden ile nasıl sımsıkı sarıldığına bakın aşırı sevimli

Ya şimdi bir şey diyicem.. biliyorum mma dionysus'u hala atlamadık ama.. black swan ve başlık şarkısının melonda nasıl bir performansla sergileyeceklerini hayal edin bi.. tepeden tırnağa titretir bu beni

şeklinde bir çok yorum yapıldı...