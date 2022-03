Bir filmi gişesine göre yargılamayın! Gişede düşen 25 iyi film

Steven Spielberg'in “Batı Yakası Hikayesi” (West Side Story) ve Guillermo del Toro'nun “Kabus Yolu” (Nightmare Alley), övgü dolu eleştiriler ve 11 Akademi Ödülü adaylığı olmasıyla övünüyor ancak bu iki film gişede sınıfta kaldı ne yazık ki! İşte, Variety'nin iyi ama gişede düşen 25 filmlik seçkisi...

Bir filmin gişedeki başarısızlığı, o filmin kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Sinemalarda seyirci bulamayana bir filmi kötü ilan etmek kolaycılık olacaktır. "Bir filmi gişesine göre yargılamayın" diyen Variety, gişede düşen ama oldukça iyi 25 filmden oluşan bir liste hazırladı.

Nightmare Alley

Film dünya çapında 60 milyon dolarlık prodüksiyon bütçesiyle 37 milyon dolar kazandı! Guillermo del Toro'nun kara filmi gişede bocalamasına rağmen, Akademi seçmenlerini en iyi film de dahil olmak üzere dört Oscar adaylığı almaya yetecek kadar büyüledi.

West Side Story

Müzikaller 2021'de gişede zor bir çıkış yaptı. Steven Spielberg'in filmi eleştirmenlerin gözlerini kamaştırdı, dünya çapındaki gişesi 73 milyon dolara ulaştı, ancak prodüksiyonun 100 milyon doların üzerindeki müzik maliyeti düşünüldüğünde bu yeterince iyi değil. Film, yedi Oscar adaylığı kazandı.

In the Heights

Jon M. Chu'nun Lin-Manuel Miranda'nın Tony ödüllü filmin sansasyonel uyarlaması, 2021 yazında ABD'de sadece 29 milyon dolar ve dünya çapında 45 milyon doların altında hasılat elde ederek gişede üzücü bir kaderle karşılaştı.

The Last Duel

Ridley Scott'ın dönem destanı, pandemi döneminin en büyük gişe bombalarından biri. Film 100 milyon doların üzerinde bir üretim bütçesine sahipti ve ABD'de sadece 10 milyon dolar ve dünya çapında gişede 30 milyon dolar hasılat elde etti.

The Many Saints of Newark

David Chase'in filmi belki de Warner Bros.'un en büyük kurbanıydı. 2021 filmlerinin tamamını sinemalarda açıldıkları gün HBO Max üzerinden yayına koyma kararı aldı.

The Suicide Squad

Pandemi ve Warner Bros olmasaydı James Gunn'ın filmi daha büyük bir gişe rekorları kıran bir film olur muydu, bilinmez. Film dünya çapında 167 milyon dolar hasılat elde etti. Ancak bu 185 milyon dolarlık bir üretim bütçesi taşıyan bir çizgi roman için acı verici derecede düşük!

The Rhythm Section

50 milyon dolarlık bir yapım bütçesiyle dünya çapında 6 milyon doların altında hasılat elde eden Blake Lively'nin başrolde olduğu aksiyon gerilim filmi 2020'nin en büyük gişe fiyaskolarından biriydi. Oysa film inanılmaz aksiyon sahneleri içeriyordu.

Ad Astra

Film, 100 milyon doların biraz altında bir bütçeyle dünya çapında 127 milyon dolarlık gişe başarısı elde etti sadece. Standart aksiyon filminden çok uzak olan "Ad Astra", babasının mirasıyla güreşen bir adamın samimi hikayesini ekranlara taşıyordu...

Doctor Sleep

"The Shining"in devamı olduğu düşünüldüğünde, Mike Flanagan'ın "Doctor Sleep" filmi için beklentiler yüksekti ancak yurtiçinde sadece 31 milyon dolar kazandı. Bunun nedeni, Flanagan'ın "It" filminden daha yavaş ilerleyen bir korku yolculuğu yapması olabilir.

Annihilation

Natalie Portman'ın yıldız gücüne ve çılgın eleştirilere rağmen, "Annihilation" 32 milyon dolar ile gişede başarısız oldu. Portman, kayıp kocasına ne olduğunu bulmak için mutasyona uğramış organizmalar bölgesine girmekle görevli bir biyoloji profesörünü oynadı. Film bir gişe fiyaskosuydu, ancak 2010'ların en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olmaya devam ediyor.

Destroyer

Karyn Kusama'nın kasvetli dedektif gerilim filmi "Destroyer", Nicole Kidman'ın performansıyla övündü, ancak gişeyi 5,5 milyon dolar ile bitirdi. Kidman, yıllar önce patlak veren bir davanın merkezinde olan çeteden intikam alan eski bir polis memurunu canlandırdı.

Blade Runner 2049

Denis Villeneuve'ün bilimkurgu başyapıtı ABD'de 100 milyon doları bile aşamadı. Ancak film, 2010'ların bilim kurgu mihenk taşı olmaya devam ediyor.

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford

Andrew Dominik'in filmi hala 21. yüzyılın en iyi sinematografisine sahip olarak kabul ediliyor, ancak film 2007'de vizyona girdiğinde ve ABD'de 3,9 milyon dolar ve 11 milyon doların biraz üzerinde hasılat elde ettiğinde sinemaseverler bunu pek fark etmediler. Prodüksiyon bütçeniz 30 milyon dolar olduğunda bunlar korkunç rakamlar!

Children of Men

Alfonso Cuaron'un filmi genellikle 21. yüzyılın en büyük bilim kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilir, ancak 75 milyon dolarlık bir üretim bütçesine karşılık dünya çapındak hasılatı 70 milyon dolar! 2027'de geçen filmde, Clive Owen hamile kadınlara, çöküşün eşiğindeki bir dünyanın kaosundan kaçmalarına yardım etmesi gereken bir memura hayat veriyor.

Fight Club

David Fincher'ın 1999 klasiği "Dövüş Kulübü" pek çok övgü aldı ve hala en iyilerden... Ancak 1999'da ABD gişesinde 60 milyon dolarlık bir prodüksiyon bütçesiyle 37 milyon dolar elde etmişti sadece.

Grindhouse

Quentin Tarantino, yetişkinleri sinema salonlarına çekebilen ender yönetmenlerden biri ama "Grindhouse"da durum böyle olmadı. İzleyiciler, Tarantino ve Robert Rodriguez'in sömürü dönemine saygı duruşunda bulunan üç saatlik filmiyle pek ilgilenmediler, film ABD'de sadece 25 milyon dolarla gişede başarısız oldu!

Hugo

Martin Scorsese'nin filmi dünya çapında 185 milyon dolar ile gişede fena sayılmazdı ama 170 milyon dolarlık üretim bütçesi düşünüldüğünde bu bir hayal kırıklığıydı! "Hugo" en iyi film dahil 11 dalda Oscar'a aday gösterildi ve vizyona girdiğinde birçok eleştirmen tarafından yeni bir aile filmi klasiği olarak gösterildi.

The Master

Paul Thomas Anderson'ın sarsıcı filmi, Joaquin Phoenix ve Philip Seymour Hoffman'ın mükemmel performansıyla çok konuşuldu ve hala büyüklüğünü koruyor. Ancak film gişede ivme kazanamadı. Oyuncular Hoffman, Phoenix ve Amy Adams, canlandırıcı performanslarıyla Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.

Inherent Vice

Gişede bocalayan bir başka büyük Paul Thomas Anderson çalışması, 20 milyon dolarlık bir üretim bütçesiyle dünya çapında sadece 14 milyon dolar hasılat elde etti. Üstelik amaçsız neo-noir türündeki film: Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson, Reese Witherspoon, Benicio del Toro gibi harika bir oyuncu kadrosuna sahipti.

The Iron Giant

Tüm zamanların en iyi animasyon filmlerinden biri olarak duruyordu, 70 milyon dolarlık büyük bir prodüksiyon bütçesine sahipti ama ABD'de sadece 23 milyon dolar ile bir gişe fiyaskosu yaşadı.

Mother!

Darren Aronofsky'nin alegorik gerilim filmi "Anne!" yıldız gücüne rağmen 20 milyon dolarlık sınırı bile geçemedi. Oysa Variety'den Owen Gleiberman'a göre 'Mother!' bir tür başyapıt olarak kabul edilmeliydi...

Under the Skin

İddialı bir uzaylı istilası filmi ve Scarlett Johansson... Bunlar yetmedi. Film 2,6 milyon dolar hasılatı ile gişe fiyaskosu oldu.

Warrior

Film, Joel Edgerton ve Tom Hardy'yi karma bir dövüş sanatları turnuvasında karşı karşıya gelen ve onları ortak tarihleriyle ve aile bağlarıyla yüzleşmeye zorlayan kardeşler olarak gösteriyor. Nick Nolte, en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi, ancak film dünya çapındaki 25 milyon dolarlık üretim bütçesine yetişemedi ve ABD'de yalnızca 13 milyon dolar hasılat elde etti!

Steve Jobs

Oscar ödüllü Danny Boyle ve Aaron Sorkin'den Steve Jobs hakkında Oscar'ı tuzağa düşüren bir biyografik dramanın yetişkin sinemaseverler için gişeyi aydınlatacağı düşünülebilir, ancak 2015 sonbaharında "Steve Jobs" için durum böyle olmadı. Dünya çapında 34 milyon dolar kazanan film, sadece prodüksiyonu için 30 milyon dolar harcamıştı.

Ali

Will Smith'in Michael Mann'in biyografik spor draması "Ali"de Muhammed Ali rolüyle ilk adaylığını kazanmasından 20 yıl sonra "Kral Richard"daki performansı sayesinde en iyi erkek oyuncu dalında Oscar alması bekleniyor. Film saygın bir 87 milyon dolar kazandı, tabi filmin bütçesi 100 milyon doları geçmeseydi başarılı olacaktı.