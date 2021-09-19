Babacan'a bir şok daha! Topluca istifa ettiler DEVA Partisi'nde istifalar devam ediyor. Demokrasi ve Atılım Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Tuna Türkyar ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa etti. Türkyar istifa açıklamasında sert ifadeler kullandı.

DEVA Partisi Kayseri Melikgazi ilçe başkanı Tuna Türkyar ve yönetimi görevlerini bıraktı. Türkyar, yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki il başkanının istifası sonrası belirsizlik oluştuğunu, problemi genel merkezle paylaşmalarına rağmen gerekli ilgiyi göremediklerini belirtti. "OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN PARTİ MENFAATLERİNİ KORUDUK" Yaşanan olumsuzluklara rağmen parti menfaatlerini korumaya çalıştıklarını aktaran Türkyar, "Melikgazi İlçe Teşkilatı olarak tüm yönetim kurulu üyelerimiz ile kurucu heyet üyeliğinden ve parti üyeliğinden onurlu bir şekilde istifa etmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.