Amorti nedir Milli Piyango'da bilet değeri kadar kazanılan ikramiyeye amorti denir. 2021 Amorti Rakamları

Amorti Nedir?

Amorti nedir Milli Piyango'da bilet değeri kadar kazanılan ikramiyeye amorti denir. 2021 Amorti Rakamları

Milli Piyango'da bilet değeri kadar kazanılan ikramiyeye amorti denir.

Köken olarak amorti kelimesi Fransızca’dan gelmektedir. Fransızcada ‘payer’ yani ödeme anlamına gelir. Amorti kelimesinin birçok kullanım alanı bulunmaktadır.

AMORTİ BİLET NEDEMEK

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.

Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.

Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 100 lira, yarım ise 50 lira, çeyrek ise 25 lira ikramiye kazanmış olursunuz.

TİCARETTE AMORTİ

Amorti kelimesinin ‘amorti etmek’ ya da ‘kendi kendini amorti etmek’ şeklinde de sıklıkla söylenmektedir.

Amorti etmek kelimesi yaptığınız ya da gerçekleştirdiğiniz bir girişimin sonucunda zamanla bu girişim için yatırdığınız parayı kazanıp bundan sonrasındaki