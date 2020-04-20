Acun Ilıcalı, Survivor Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum

Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış Diskalifiye olacak mı?, Survivor Yasin ve Barış Kavgasında Kim Haklı?, Diskalifiye Edilmesi gerekiyor mu? Survivor'un bugün yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında aynı takımda olan Yasin ve Barış yumruk yumruğa kavga ediyor. Instagram hesabından yaptığı canlı yayında konu hakkında konuşan Ilıcalı, diskalifiye konusu hakkında ekibiyle toplantı yapmaya karar verdi.
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış Diskalifiye olacak mı?, Survivor Yasin ve Barış Kavgasında Kim Haklı?, Diskalifiye Edilmesi gerekiyor mu? Survivor'un bugün yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında aynı takımda olan Yasin ve Barış yumruk yumruğa kavga ediyor. Instagram hesabından yaptığı canlı yayında konu hakkında konuşan Ilıcalı, diskalifiye konusu hakkında ekibiyle toplantı yapmaya karar verdi.
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölüm fragmanında Barış Murat Yağcı ile Yasin Obuz'un birbirine girdiği görüntüler dikkat çekti. Salgın nedeniyle Dominik'te olan Acun Ilıcalı ise Instagram hesabından canlı yayın yaparak konu hakkında ilk kez konuştu.
"DİSKALİFİYE OLUR MU OLMAZ MI BİLMİYORUM"
Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan' Survivor Panorama' programının sunucularıyla canlı yayın yaparak şunları söyledi: "Sıkıntılar var. Oyunda istemediğimiz şeyler oldu. Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ödül çok önemliydi. Tansiyon yükseldi. İki takım da kazanmak isteyince ortaya kıvılcımlar çıktı. Birazdan toplantı yapacağız. Yarınki bölümümüzde sıkıntılar var. Sercan oynayamıyor ama kötü değil. Yarın çok acayip şeyler olacak. Sercan oynamayacak."
"ÖDÜLÜ DUYUNCA YARIŞMACILARIN PSİKOLOJİSİ BOZULUYOR"
"Ödül çok büyüktü. O kadar büyüktü ki tansiyon yükseldi. Ödül, Dominik'in en güzel 2-3 evinden biri. Benim geçenlerde Instagram'a koyduğum ev. Şöyle anlatayım. Ödülü duyunca yarışmacıların psikolojisi değişiyor. Bir taraf çok mutlu oluyor. Diğer tarafta da Sercan oynamayacak diye demorileze olanlar var."
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