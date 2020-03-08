Acun Ilıcalı O İsmi Survivor'dan Kovdu Son Dakika

Acun Ilıcalı O İsmi Survivor'dan Kovdu, Survivor'da şok! Gönüllüler ve ünlüler takımından acun ılıcanın kovduğu yarışmacılar kimler, Survivor'da ne oldu, Survivor neler oldu?, şaşırtan survivor oyunlarında sakatlık geçiren yarışmacılar detaylar haberde..

Acun Ilıcalı O İsmi Survivor'dan Kovdu Acun Ilıcalı O İsmi Survivor'dan Kovdu, Survivor'da şok! Gönüllüler ve ünlüler takımından acun ılıcanın kovduğu yarışmacılar kimler, Survivor'da ne oldu, Survivor neler oldu?, şaşırtan survivor oyunlarında sakatlık geçiren yarışmacılar detaylar haberde.. Survivor'da bir ilk yaşandı Acun Ilıcalı Ünlüler takımındaki ismi yarışmadan attı. Demediğini kalmadı..

Survivor'da şok! Acun Ilıcalı'dan Erman ve Fatma açıklaması! Survivor'un 10. yeni bölümü bu akşam ekranlarda yeri . Yarışmanın yeni alanında Acun Ilıcalı önemli açıklamalar yaptı. Ilıcalı, Ünlüler takımına sonradan eklenen olan Erman ve Gönüllüler ekibinden Fatma ile alakalı aldıkları kararı duyurdu.

Survivor'ın son bölümleri içerisinde . Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Ünlüler kısmından Erman Altıkardeş ve Gönüllüler ekibinden de Fatma Günaydın konusundaki kararlarını duyurdu.

SURVİVOR'DA ERMAN YAKA PAÇA KOVULDU!

Ünlüler Ekibine sonradan katılan yarışmacı Erman Altıkardeş ile alakalı kararını duyuran Ilıcalı, "Erman'ın biz Survivor'a konsantre bulunmadığı ve dünyanın en zor yarışmasında süregelen durumda olmadığına karar verdik " ifadelerine değindi.

Ilıcalının Fatma hakkında da; "Doktorumuz Metin Kuş tarafından gerçekleşen bütün incelemelerin sonrasında ayağındaki hastalığın ise tahminimizden daha ileri boyutta olduğunu öğrendik . Metin Kuş ile yapılan son toplatının sonasında Fatma'nın Survivor'a devam edemeyeceğini duyurmak mecburiyetinde bulunduk ." ifadelerini anlattı.

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