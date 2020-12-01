Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'de Uğur'un diskalifiye nedenini açıkladı

Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz'i diskalifiye etmemeleri durumunda küfre sahip çıktıklarının anlaşılacağını, bunu kimseye anlatamayacaklarını söyledi.

MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz'in, geçmiş yıllarda yaptığı küfürlü paylaşımlar ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ali Koç'a, Aziz Yıldırım'a, Kürtlere...

Uğur Yılmaz Deniz'in Twitter hesabından küfür etmediği neredeyse kimse kalmadığı görüldü.

Paylaşımların sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından Uğur Yılmaz Deniz, MasterChef Türkiye'den diskalifiye edildi.

Açıklama bizzat Acun Ilıcalı'dan geldi: "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.”

Bu açıklamanın ardından programa son kez çıkan Uğur Yılmaz Deniz, pişman olduğunu, paylaşımları ergenlik döneminde yaptığını söyledi.

NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ, NEDEN EKRANA ÇIKARILDI

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuşan Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz'in neden diskalifiye edildiğini 3 maddeyle sıraladı:

"Uğur’un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi. Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık.

Uğur’u ekranda uğurlarken... Kendisini ifade etmesine imkân tanıdık. Amacımız Uğur’un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık.

Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım."