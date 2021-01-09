9 Ocak Cumartesi Günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2021 tarihi için merak ediliyor. Ay günün büyük çoğunluğunda Akrep burcunda ilerliyor olacak. Merkür Mars karesinin etkisiyle sabah saatlerinde gerginlikler olabilir. Bugün saat 14.15’e kadar yeni bir iş başlatmamaya özen göstermeliyiz. Zira ay boşlukta olacak. Saat 14.15’te Ay Yay burcuna geçiş yapacak. Venüs Mars uyumlu açısı akşam saatlerinde özel ilişkiler açısından destekleyici gözüküyor. Bugün saat 14.15’e kadar yeni bir iş başlatmamaya özen göstermeliyiz. Zira ay boşlukta olacak. Saat 14.15’te Ay Yay burcuna geçiş yapacak. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 9 Ocak 2020 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

9 Ocak Cumartesi günü Ay günün büyük çoğunluğunda Akrep burcunda ilerliyor olacak. Saat 14.15’te Ay Yay burcuna geçiş yapacak. Hisseli kazanımlarında değişimler yaşanabilir

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugünlerde partnerinin kıskançlıklarına maruz kalabilirsin. Sabah güne başlarken Merkür Mars karesinin etkisi ile birlikte tartışmaya açık olabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Günün ilk yarısında şartlar seni zorlayabilir. Gerginliklerin söz konusu olabilir. Ay 14.15’de karşıt burcun olan Yay’a geçecek ve ikili ilişkilerine odaklanacağın bir zaman diliminde olacaksın.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Eğlenceli aktiviteler içerisinde bulunmak enerjini yükseltebilir. Merkür Mars karesinin etkisiyle gerginliklerin olabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Cumartesi günü babanla ilgili konulara odaklanabilirsin. Zihinsel anlamda uçlara kaymaya müsait bir gündesin. Venüs Mars uyumlu açısı akşam saatlerinde özel ilişkiler açısından destekleyici gözüküyor.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Yakın çevrenle sabah saatlerinde bir tartışma yaşanabilir. Ay’ın burç değiştirmesi nedeniyle değişken enerjiler altında olabilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sabah saatlerinde ani kararlar almaktan uzak durmalısın. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinde uyumlu enerjiler var.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde gizemli konuları araştırmak isteyebilirsin. Günün ilk yarısında şartlarını fazla zorlayabilirsin. Ay saat 14.15’te senin burcundan ayrılıyor.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sabah saatlerindeki gerginlikler bazı ani ve keskin kararlar almana sebep olabilir. Öğleden sonra kendine güvenen bir tavır içerisinde olman mümkün.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Projelerin ile ilgili ya hep ya hiç şeklinde bir yaklaşım sergileyebilirsin Bugünlerde daha dikkatli ve disiplinli hareket etmen gerekebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Saygınlığını etkileyecek birtakım durumlar nedeniyle günlük alışkanlıklarını değiştirmen gerekebilir. Daha disiplinli hareket etmen gerekebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Bugün saat 14.15’e kadar yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin. Zira ay boşlukta olacak. Sabah saatlerinde ani gerginliklere dikkat etmelisin.